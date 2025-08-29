Live TV

Departamentul de Stat al SUA a aprobat o nouă vânzare de armament pentru Ucraina. Ce conține acest pachet și care este suma alocată

Data publicării:
ucraina obuze
Ucrainenii au nevoie de 350.000 de obuze pe lună. Foto: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine

 Departamentul de Stat american a aprobat vânzarea de arme, în valoare de 825 de milioane de dolari, către Ucraina, a anunţat joi Agenţia pentru cooperare în domeniul apărării şi securităţii (DSCA). Pachetul include rachete cu rază extinsă de acţiune şi echipamentul conex solicitat de Kiev.

Aşa cum este procedura obişnuită în cazul vânzărilor de arme, Congresul a fost informat despre acest contract, a precizat DSCA.

Vânzarea propusă va sprijini obiectivele de securitate naţională şi politică externă ale Statelor Unite prin îmbunătăţirea securităţii unei ţări partenere care este o forţă pentru stabilitatea politică şi progresul economic în Europa, a menţionat DSCA într-o declaraţie.

Achiziţia de arme de către Kiev va fi sprijinită cu asistenţă financiară din SUA, Danemarca, Olanda şi Norvegia, potrivit DSCA.

Anunţul survine după ce Rusia a lansat, miercuri noaptea, peste 600 de rachete şi drone asupra Kievului şi altor zone din Ucraina, în cel mai grav bombardament începând din iulie, în pofida săptămânilor de eforturi diplomatice menite să pună capăt războiului din Ucraina.

ent. Foto: Profimedia SUA vând arme Europei cu o marjă de profit de 10%, după care acestea ajung în Ucraina. Veniturile pot fi apoi utilizate pentru a acoperi costurile protejării spațiului aerian ucrainean, potrivit ministrului Finanțelor Scott Bessent, într-un interviu la Fox News.

Cu toate acestea, Europa a trimis mai multe arme în Ucraina decât SUA.

Europa a continuat să-şi sporească ajutorul militar acordat Ucrainei, conform datelor din lunile mai şi iunie, contrar Statelor Unite, care doar au vândut arme Kievului, iar ajutorul militar european se bazează acum mai degrabă pe industria sa de apărare decât pe stocurile de arme existente şi care au fost diminuate de asistenţa oferită anterior Ucrainei, a semnalat marţi Institutul german Kiel.

Editor : C.A.

