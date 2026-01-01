Departamentul de Stat al SUA a cerut Chinei să dea dovadă de reţinere în acţiunile sale faţă de Taiwan: „Sporesc inutil tensiunile”

Departamentul de Stat al SUA a cerut Chinei să dea dovadă de reţinere în acţiunile sale faţă de Taiwan, pe fondul reaprinderii tensiunilor după exerciţii militare chineze de amploare desfăşurate în jurul insulei democratice autoguvernate, relatează dpa.

„Activităţile militare ale Chinei şi retorica sa faţă de Taiwan şi alţi actori din regiune sporesc inutil tensiunile”, a declarat într-un comunicat purtătorul de cuvânt adjunct, Tommy Pigott.

„Îndemnăm Beijingul să dea dovadă de reţinere, să înceteze presiunile militare asupra Taiwanului şi, în schimb, să se angajeze într-un dialog semnificativ”, a adăugat el,potrivit dpa , citată de Agerpres.

„Statele Unite sprijină pacea şi stabilitatea în Strâmtoarea Taiwan şi se opun modificărilor unilaterale ale statu-quo-ului, inclusiv prin forţă sau coerciţie.”

Apelul vine după ce Beijingul a desfăşurat, la începutul acestei săptămâni, exerciţii militare majore în apropierea Taiwanului, acţiuni pe care observatorii le-au interpretat drept un răspuns la un pachet de armament american pentru Taipei, în valoare de aproximativ 11,1 miliarde de dolari.

Vânzarea, anunţată pe 17 decembrie, include sisteme de rachete şi artilerie, arme antitanc, drone, precum şi alte echipamente militare şi servicii de sprijin.

Potrivit administraţiei Trump, pachetul serveşte intereselor de securitate naţională şi economice ale SUA şi sprijină eforturile Taiwanului de a-şi moderniza forţele armate şi de a menţine capacităţi credibile de apărare.

Taiwanul, cu o populaţie de 23,4 milioane de locuitori, se autoguvernează din 1949. China consideră insula parte a teritoriului său şi a ameninţat în repetate rânduri cu anexarea acesteia.

Armata Populară de Eliberare a Chinei (APL) a lansat luni exerciţii militare surpriză, denumite „Justice Mission 2025”, în jurul Taiwanului. În pofida criticilor internaţionale, manevrele au continuat marţi, iar unele dintre cele 27 de rachete de test lansate au căzut în zona contiguă a insulei, la o distanţă de 24 de mile marine de linia de bază a coastei (44 de kilometri).

