Departamentul Securităţii Interne cumpără şase avioane Boeing pentru deportările de imigranţi

Departamentul Securităţii Interne (DHS) al Statelor Unite a anunţat miercuri că se va dota cu o flotă proprie de avioane Boeing pentru a aplica mai eficient politica de expulzări masive de imigranţi fără documente legale urmărită de preşedintele Donald Trump, transmite AFP.

„Aceste avioane vor permite ICE (poliţia de imigraţie) să funcţioneze mai eficient, mai ales utilizând cadenţe de zboruri mai rapide”, a afirmat miercuri purtătoarea de cuvânt a DHS, Tricia McLaughlin, pe reţeaua X, confirmând informaţiile publicate de Washington Post.

Potrivit cotidianului american, DHS a ajuns la un acord privind achiziţia a şase aparate Boeing 737, pentru suma de aproape 140 milioane de dolari, de la firma Daedalus Aviation, specializată în servicii de aviaţie comercială şi charter.

Conform purtătoarei de cuvânt a DHS, 'acest demers va aduce economii de 279 milioane de dolari contribuabilului american', în raport cu preţul unor avioane noi direct de la Boeing, companie al cărei carnet de comenzi este, oricum, plin cel puţin până în 2030.

Organizaţii internaţionale denunţă încălcări ale drepturilor omului comise de ICE în cadrul acestei politici antiimigraţie, care este contestată în instanţe şi criticată aspru de opoziţia democrată.

Potrivit ONG-ului american Human Rights First, din ianuarie au avut loc peste 1.700 de zboruri spre zeci de ţări.

Potrivit administraţiei Trump, peste două milioane de imigranţi fără acte au părăsit Statele Unite din ianuarie: 400.000 au fost deportaţi şi 1,6 milioane au plecat voluntar.

