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Despăgubiri uriașe obținute de o profesoară concediată după ce l-a criticat pe activistul conservator Charlie Kirk

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Charlie Kirk a fost asasinat pe 10 septembrie 2025 Foto: Profimedia Images
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Universitatea din Tennessee, Knoxville (SUA),  a acceptat să plătească 1,9 milioane de dolari unei foste profesoare care a fost concediată pentru o postare privată pe Facebook în care îl denigra pe Charlie Kirk după ce acesta a fost asasinat, în cea mai recentă dintr-o serie de acorduri legale oferite angajaților concediați sau sancționați după ce l-au criticat pe activistul conservator, scrie The New York Times.

Tamar Shirinian, care a fost profesoară de antropologie la universitate, a dat în judecată instituția și pe mai mulți înalți oficiali anul trecut. Ea a susținut că universitatea i-a încălcat drepturile constituționale prin sancționarea pentru comentarii făcute în privat și protejate de Primul Amendament al Constituției SUA. Robb Bigelow, un avocat din Nashville care a reprezentat-o pe Shirinian, a confirmat acordul într-un interviu acordat marți.

Acordul a fost aprobat luni, în cadrul unei ședințe a comitetului de audit și conformitate al consiliului de administrație al universității. Continuarea litigiului ar fi necesitat timp și bani considerabili — resurse „mai bine direcționate către promovarea misiunii, viziunii și valorilor instituției”, a declarat președintele consiliului, John Compton, în cadrul ședinței.

Avocatul universității nu a putut fi contactat imediat pentru a oferi un comentariu.

După ce Charlie Kirk a fost împușcat mortal într-un campus universitar din Utah în toamna trecută, persoane din diverse domenii profesionale — de la personalul de serviciu la avocați și lucrători din domeniul sănătății — au fost concediate sau sancționate în alt mod pentru comentariile lor referitoare la activist.

Valul de repercusiuni a ridicat întrebări cu privire la măsura în care angajatorii pot exercita control asupra exprimării politice a angajaților în afara locului de muncă. În luna mai, Fundația pentru Drepturile Individuale și Exprimare a declarat că urmărește 13 procese în instanțele federale intentate de persoane care au fost sancționate disciplinar sau concediate pentru comentariile lor despre Kirk.

Bigelow a spus că speră ca și aceste cazuri să aibă succes. „Dar speranța cea mai mare este ca oamenii să nu mai fie puși din nou în astfel de situații”, a spus el.

Pe 12 septembrie 2025, la două zile după ce Kirk a fost ucis, Shirinian a răspuns la postarea unui prieten pe Facebook, numindu-l pe activist un „psihopat dezgustător” și menționându-i soția și copiii. „Lumea e mai bună fără el”, a scris ea.

Deputatul Tim Burchett, republican din Tennessee — care ceruse deja concedierea tuturor angajaților din învățământul public care îl criticaseră pe Kirk — a fost menționat într-o postare de pe rețelele sociale care conținea o captură de ecran cu comentariile lui Shirinian.

„Mă ocup de asta”, a scris  Burchett în răspuns.

Universitatea din Tennessee din Knoxville a suspendat-o pe Shirinian din funcție câteva zile mai târziu, potrivit documentelor judiciare. Ea a fost concediată în februarie, după ce și-a șters comentariul de pe Facebook, și-a cerut scuze pentru cuvintele sale și s-a întâlnit cu reprezentanții universității, a spus Bigelow.

Shirinian, care preda la universitate de cinci ani, se afla la doar câteva luni de obținerea postului permanent — un obiectiv pe care îl urmărea de-o viață, a spus Bigelow.

Deși Primul Amendament protejează majoritatea formelor de exprimare politică, Curtea Supremă a SUA a stabilit că instituțiile publice au o anumită putere de a limita discursul angajaților cu privire la chestiuni de interes public, dacă acele comentarii afectează capacitatea instituției de a funcționa.

Cu toate acestea, angajații sancționați disciplinar sau concediați pentru comentarii negative la adresa lui Kirk au obținut despăgubiri substanțiale de la foștii lor angajatori.

Printre aceste cazuri se numără cel al Universității Ball State din Indiana, care, în luna mai, a acceptat să plătească 225.000 de dolari unei foste administratoare concediate pentru o postare pe Facebook în care îl critica pe activistul conservator. Administratoarea, Suzanne Swierc, a fost una dintre numeroșii americani vizați de susținătorii lui Kirk, printre care se număra și vicepreședintele JD Vance, care au încercat să-i demaste și să se răzbune pe cei care îl criticaseră pe activist.

„Pur și simplu nu tolerăm ca guvernul să intervină în mod arbitrar și să pedepsească oamenii pentru că își exprimă opiniile cu privire la problemele actuale”, a declarat marți Tyler Coward, avocat al Fundației pentru Drepturile Individuale și Exprimare.

Acordul lui Shirinian — pe care Coward l-a descris ca fiind o „sumă impresionantă” — mai are nevoie de aprobarea mai multor oficiali de stat, inclusiv a guvernatorului. Aceasta este o etapă de rutină în cazuri de acest gen, potrivit lui Bigelow.

După ce și-a pierdut locul de muncă, a primit amenințări cu moartea și a petrecut luni întregi luptându-se cu o universitate la care odată era „mândră să lucreze”, Tamar Shirinian este gata să meargă mai departe, a spus Bigelow.

Editor : Bogdan Enache

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