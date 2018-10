Dezamăgirea unui băiețel singur de ziua lui, după ce nimeni nu a venit la petrecere, s-a transformat într-o surpriză frumoasă

Imaginea cu un băiețel singur la o masă festivă, după ce niciun copil nu a venit la petrecerea de ziua lui, a stârnit valuri de emoție în SUA, inclusiv în rândul vedetelor.

Teddy Mazzini, din Arizona, și-a invitat toți cei 32 de colegi de clasă la o petrecere de ziua lui. Însă copilul a trăit o dezamăgire când a văzut că nimeni nu a venit la petrecere.

Într-o imagine postată pe Facebook, copilul apare trist, la o masă mare festivă plină cu farfurii și cutii de pizza, sucuri și șervețele.

„Puțini au avut bunul simț să ne spună că nu pot ajunge. Nu a venit nimeni. Eu am terminat-o cu organizarea petrecerilor, pentru o vreme”, a scris Sil Mazzini, mama băiețelului, în dreptul imaginii postate pe Facebook.

Fotografia a devenit virală și a atras atenția membrilor echipei de baschet din Phoenix și a mai multor echipe de fotbal. Toți i-au oferit bilete gratuite la meciuri micuțului, pentru a se bucura cum se cuvine de împlinirea vârstei de 6 ani.

Iar producătorul DJ Khaled i-a urat lui Teddy la mulți ani și a spus că vrea să îi trimită un cadou. „La mulți ani micului rege Teddy! Familia Khaled și fundația We The Best vrem să îi trimitem un cadou de ziua lui”, a scris artistul pe Instagram.

