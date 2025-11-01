Familia președintelui SUA a încasat peste 800 de milioane de dolari din vânzarea de active crypto numai în prima jumătate a anului 2025, potrivit unei anchete Reuters, la care se adaugă potențial miliarde de dolari în câștiguri nerealizate „pe hârtie”. O mare parte din acești bani provin din surse străine, deoarece fiii lui Donald Trump și-au promovat afacerea într-un turneu internațional de prezentare pentru investitori.

Eric Trump se afla în Dubai pentru afaceri de familie. Întâlnindu-se cu un om de afaceri chinez și asociații săi în marja unei conferințe despre criptomonede în luna mai a acestui an, fiul președintelui american Donald Trump a repetat argumentele sale obișnuite despre ineficiența băncilor tradiționale și despre conflictele tatălui său celebru cu finanțiștii.

Apoi a venit momentul de vârf al promovării afacerii: cumpărați cel puțin 20 de milioane de dolari în „jetoane de guvernanță” în afacerea cu criptomonede a familiei Trump, World Liberty Financial (WLFI), și deveniți parte a unei întreprinderi care, potrivit lui Eric Trump, va reprezenta în curând viitorul finanțelor în America, potrivit unei persoane familiarizate cu întâlnirea.

Pentru unii dintre participanții la acea mică reuniune, tehnologia descrisă de echipa lui Eric Trump pentru World Liberty părea „rudimentară”, a spus persoana respectivă. La momentul respectiv, World Liberty era o afacere la început de drum. Nu crease încă platforma financiară bazată pe criptomonede pe care o promisese după lansarea sa din septembrie 2024. Nici acum nu a făcut-o.

Chiar și așa, prezentarea a funcționat, cel puțin aparent. Pe 26 iunie, o entitate obscură numită Aqua1 Foundation, care a declarat că are sediul în Emiratele Arabe Unite, a anunțat că va cumpăra tokenuri de criptomonede în valoare de 100 de milioane de dolari de la World Liberty. A fost cea mai mare achiziție cunoscută de tokenuri WLFI la momentul respectiv.

Omul de afaceri chinez care s-a întâlnit cu Eric Trump în Dubai era Guren „Bobby” Zhou, care deține funcții executive în mai multe companii și care este anchetat în Marea Britanie pentru spălare de bani, potrivit Agenției Naționale de Combatere a Criminalității din această țară și unui document depus într-un caz de imigrare la Curtea Regală de Justiție din Londra.

Zhou nu a răspuns direct la solicitările de comentarii pentru acest articol. Într-o declarație trimisă prin e-mail către Reuters, o entitate care se numește Aqua Labs Investment LLC a afirmat că Zhou este cofondatorul său și s-a descris ca fiind o entitate din Abu Dhabi a Fundației Aqua1. Declarația afirma că investiția Fundației Aqua1 în token-urile World Liberty „a fost o decizie comercială în concordanță cu obiectivul său de a promova ecosisteme de active digitale reglementate și scalabile”. Relația lui Zhou cu Fundația Aqua1 nu a fost raportată anterior.

Aqua1 Foundation nu a răspuns solicitărilor de comentarii. Nici Eric Trump nu a răspuns.

Întâlnirea de la Dubai, despre care Reuters scrie în premieră, a fost doar una dintre etapele unui turneu mondial de investiții pe care cei doi fii mai mari ai președintelui Trump – Eric și Donald Trump Jr. – l-au întreprins în perioada alegerii tatălui lor pentru un al doilea mandat. În Europa, Orientul Mijlociu și Asia, ei au promovat World Liberty și alte proiecte care canalizează banii investitorilor către afacerile familiei Trump, cunoscute colectiv sub numele de Trump Organization.

Eforturile fraților Trump au avut un succes răsunător. În prima jumătate a acestui an, veniturile Trump Organization au crescut de 17 ori, de la 51 de milioane de dolari în anul precedent la 864 de milioane de dolari, potrivit calculelor Reuters bazate pe declarațiile oficiale ale președintelui, registrele de proprietate, registrele financiare publicate în procesele judiciare, informații despre tranzacțiile cu criptomonede și alte surse. Din totalul primei jumătăți a anului, 802 milioane de dolari – peste 90% – au provenit din investițiile în criptomonede ale lui Trump, inclusiv vânzările de tokenuri World Liberty.

Acei 864 de milioane de dolari reprezintă venituri reale – bani lichizi, liberi și clari, care intră în vistieria familiei Trump. Calculele Reuters au fost verificate de șase experți în criptomonede și imobiliare și de un contabil autorizat care a studiat abordarea Fiscului american (IRS) față de criptomonede.

Președintele SUA, Donald Trump, ține foarfeca pentru a tăia panglica, în timp ce stă alături de Donald Trump Jr. și Eric Trump, în timpul ceremoniei de deschidere a Trump International Golf Links, lângă Aberdeen, Scoția, Marea Britanie, 29 iulie 2025. Foto: Alastair Grant/Pool via REUTERS

Veniturile din criptomonede ale familiei Trump din prima jumătate a anului au depășit cu mult veniturile obținute din afacerile tradiționale – 33 de milioane de dolari din cluburile de golf și stațiunile președintelui și 23 de milioane de dolari din licențierea numelui său către dezvoltatori imobiliari din străinătate, potrivit estimărilor Reuters. Mai mult de jumătate din veniturile familiei Trump – 463 de milioane de dolari – au provenit numai din vânzările de tokenuri World Liberty, inclusiv până la 75 de milioane de dolari din achiziția de tokenuri Aqua1. Pe site-ul său web, World Liberty afirmă că o entitate a Trump Organization primește 75% din veniturile din vânzările de tokenuri prin asocierea sa cu World Liberty.

Familia a câștigat, de asemenea, 336 de milioane de dolari din vânzările unei monede meme Trump, $TRUMP, a calculat Reuters, folosind ipoteze verificate de cinci analiști. Din cauza lipsei de transparență în afacerea cu monede meme Trump, estimările veniturilor din monede prezintă un grad mai mare de incertitudine decât cele pentru vânzările de tokenuri WLFI.

Familia Trump câștigă o avere din activele digitale, susținute, până în prezent, de puțin mai mult decât numele Trump. Token-urile World Liberty, ca majoritatea produselor crypto, sunt înregistrate în registre digitale numite blockchain. Dar token-urile WLFI oferă deținătorilor puțin mai mult decât un cuvânt limitat în planurile afacerii, spre deosebire de token-urile de guvernanță pentru proiecte similare. Iar monedele meme, precum moneda $TRUMP, sunt în esență obiecte de colecție a căror valoare reflectă popularitatea glumelor, memelor sau personalităților asociate cu acestea pe internet.

World Liberty Financial nu a răspuns direct la solicitările de comentarii pentru acest articol. Într-o scrisoare adresată Reuters, Timothy Parlatore, avocatul companiei, a declarat: „Tokenurile WLFI nu sunt titluri de valoare; sunt active digitale cu utilitate reală, inclusiv drepturi de guvernanță care beneficiază deținătorii pe măsură ce platforma crește.” El a mai spus: „Presupusa evaluare și analiză a veniturilor WLFI este inexactă și înșelătoare.”

Într-un e-mail ulterior, Parlatore a refuzat să furnizeze detalii suplimentare cu privire la beneficiile pentru deținătorii de tokenuri de guvernanță World Liberty sau la critica sa față de analiza Reuters.

Creșterea veniturilor familiei Trump reprezintă „o schimbare radicală” pentru afacerea familiei, a declarat Carter Davis, profesor asistent de finanțe la Universitatea de Stat din Ohio, care a studiat prețurile criptomonedelor și a analizat calculele Reuters. „Chiar dacă faci cea mai conservatoare estimare... este destul de surprinzător că o parte atât de mare din venituri provine din criptomonede.”

„Legal, dar lipsit de etică”

Identitatea majorității cumpărătorilor de tokenuri WLFI este ascunsă în spatele unor adrese „portofel” opace – identificatori unici pe care investitorii îi folosesc ca chei pentru a accesa și gestiona deținerile lor. Printre puținii cumpărători importanți a căror identitate este cunoscută – o combinație de investitori străini și americani – majoritatea au antecedente de probleme legale și de reglementare legate de activitățile lor comerciale. Și, după cum arată călătoriile fraților Trump din ultimul an, investitorii străini au fost o țintă importantă pentru vânzările de tokenuri.

Reuters a intervievat șase antreprenori străini din domeniul criptomonedelor care s-au întâlnit cu frații Trump. Cinci dintre ei au declarat că i-au căutat pe cei mai tineri dintre frații Trump pentru oportunități de afaceri, datorită apropierii lor de președintele în vârstă de 79 de ani și speranței de a profita de puterea sa politică și financiară.

Pentru mulți alți investitori, implicarea fraților Trump a reprezentat o șansă de a profita de numele familiei. Firma de investiții cu sediul în Seul a lui Dorji Rabten, Oddiyana Ventures, a cumpărat în ianuarie o cantitate nedivulgată de tokenuri WLFI. Rabten a declarat că nu i-a întâlnit niciodată pe fiii lui Trump, dar implicarea familiei a fost esențială pentru investiția sa. „În momentul în care am văzut proiectul pentru prima dată, ne-am gândit că va fi unul foarte mare, evident, având în vedere că fiii președintelui se ocupă de acest proiect”, a declarat Rabten pentru Reuters în septembrie.

Alinierea inițiativelor familiei Trump în domeniul criptomonedelor cu rolul public al președintelui Trump de supraveghetor al politicii americane în materie de criptomonede constituie un conflict de interese fără precedent în istoria prezidențială modernă, au afirmat experții în etică guvernamentală.

„Acești oameni nu investesc bani în afacerile familiei Trump datorită perspicacității fraților”, a declarat Kathleen Clark, profesoară de drept la Universitatea din Washington, specializată în etica guvernamentală, care a comentat concluziile Reuters. „O fac pentru că vor să se elibereze de constrângerile legale și să beneficieze de impunitate, lucru pe care numai președintele îl poate oferi.”

Cu toate acestea, experții în etică au afirmat că, atâta timp cât frații Trump nu promit în mod explicit acces la președinte sau un tratament favorabil din partea acestuia în discursurile lor de vânzare, ei nu încalcă nicio lege. „Este legal, dar lipsit de etică”, a declarat Richard Painter, care a ocupat funcția de avocat șef în materie de etică pentru președintele George W. Bush și este în prezent profesor la Facultatea de Drept a Universității din Minnesota.

Niciuna dintre cele peste zece persoane cu care Reuters a discutat și care s-au întâlnit cu frații Trump sau cu partenerii lor nu a relatat că vreunul dintre ei ar fi oferit în mod explicit acces la președinte sau favoruri în schimbul investițiilor în afacerile familiei. Casa Albă a negat în repetate rânduri existența oricărui conflict de interese, afirmând că, la preluarea mandatului, președintele și-a încheiat implicarea în afacerile sale după ce le-a plasat într-un trust gestionat de copiii săi.

Totuși, în calitate de beneficiar al trustului care controlează Trump Organization, președintele va avea la dispoziție banii pe care familia îi câștigă acum când își va încheia mandatul.

O purtătoare de cuvânt a Casei Albe a îndrumat Reuters către Trump Organization pentru comentarii. Directorul juridic al Trump Organization nu a răspuns la solicitarea de comentarii. Nici Eric Trump sau Donald Trump Jr. nu au răspuns.

Parlatore, avocatul World Liberty, a declarat că orice sugestie că investițiile în firmă sunt motivate de dorința de a se apropia de președintele Trump „este o minciună sfruntată”. El a subliniat că achizițiile de tokenuri pe piețele secundare – spre deosebire de achizițiile directe de la companie – nu aduc beneficii echipei World Liberty.

Limitele, tot mai neclare

World Liberty își promovează planurile pe site-ul său web – de exemplu, o aplicație pentru efectuarea de depozite în criptomonede și o facilitate de împrumut garantată cu criptomonede. Dar, deocamdată, ca o simplă afacere într-un domeniu aglomerat, nu are prea multe de recomandat.

Întreprinderea nu a dezvăluit încă ceea ce a anunțat anul trecut ca fiind activitatea sa principală: o platformă de finanțare peer-to-peer capabilă să concureze cu băncile tradiționale. Din martie, conducerea sa a promovat activ o monedă stabilă – o criptomonedă a cărei valoare este legată de active tradiționale, cum ar fi dolarul sau aurul – numită USD1. Deși numele monedei stabile aparține World Liberty, moneda este emisă și susținută de o altă companie care plătește World Liberty o parte din profiturile monedei. Circulația monedei este mult inferioară celei a liderilor de piață.

În plus, deși deținătorii WLFI pot vota pe probleme limitate de guvernanță, platforma nu este concepută pentru a le permite să-și acorde o parte din profituri. Acest lucru este neobișnuit în rândul platformelor de împrumuturi crypto peer-to-peer, potrivit a doi academicieni care studiază piețele criptografice și unei analize Reuters a termenilor de afaceri ai celor mai mari patru platforme.

În iulie, deținătorii au votat pentru a permite tranzacționarea token-urilor pe bursele de criptomonede. World Liberty a declarat ulterior că numai cumpărătorii timpurii vor avea dreptul să vândă, cu o limită de maximum 20% din token-urile lor. După începerea tranzacționării pe 1 septembrie, prețul token-ului a crescut de la 31 de cenți inițial la 46 de cenți, apoi a scăzut cu aproximativ 65% trei zile mai târziu. La începutul acestei săptămâni se tranzacțioa la aproximativ 14 cenți.

În scrisoarea sa către Reuters, Parlatore a afirmat că adoptarea pe scară mai largă a stablecoin-ului și a altor produse World Liberty „aduce beneficii directe deținătorilor de tokenuri WLFI prin mecanisme stabilite, care, deși complicate, sunt reale și deja operaționale”. Solicitat să ofere detalii despre aceste mecanisme și despre modul în care acestea ar aduce beneficii deținătorilor de tokenuri, el a răspuns într-o scrisoare ulterioară: „Articolul propus de dvs. se bazează în întregime pe surse false și pe o interpretare eronată a principiilor de bază”.

În 2021, Donald J. Trump, într-un interviu acordat Fox Business, a criticat criptomonedele ca fiind o amenințare la adresa supremației dolarului american și a spus că bitcoin „pare a fi o înșelătorie”. Trei ani mai târziu, părerea sa despre criptomonede s-a schimbat. Cu doar câteva săptămâni înainte de alegerile prezidențiale din noiembrie 2024, el a lansat vânzarea de tokenuri World Liberty printr-o postare pe rețelele sociale: „Aceasta este șansa DUMNEAVOASTRĂ de a contribui la modelarea viitorului finanțelor”, a scris el.

De la a doua inaugurare a lui Trump, administrația sa, inversând multe dintre pozițiile predecesorului său, a deschis calea pentru creșterea industriei criptomonedelor în SUA. Departamentul de Justiție a desființat echipa sa de aplicare a legii în domeniul criptomonedelor. Autoritățile de reglementare au renunțat la recomandările care avertizau băncile să fie prudente în ceea ce privește riscurile legate de criptomonede. Iar Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse (SEC) a suspendat sau a renunțat la procesele în cazuri de mare amploare împotriva firmelor de criptomonede.

La rândul său, World Liberty dă impresia unei legături cu președintele. În secțiunea „Cunoașteți echipa noastră” de pe site-ul său web, firma afișează un portret al președintelui Trump, etichetându-l drept „cofondator emerit”. Celălalt cofondator emerit prezentat este Steven Witkoff, un investitor imobiliar miliardar și trimisul special al președintelui Trump în Orientul Mijlociu și pentru misiuni de pace. (O mică notă de subsol precizează că ambii au fost „demiși la preluarea funcției”.)

Don Jr., Eric și fratele lor mai mic, Barron Trump, sunt prezentați drept cofondatori, la fel ca și cei doi fii ai lui Witkoff, Zach și Alex. Zach Witkoff a fost o prezență omniprezentă alături de frații Trump în călătoriile lor în jurul globului pentru a promova token-urile.

„Fără numele Trump, World Liberty Financial nu ar fi strâns atâția bani”, a declarat Seoyoung Kim, profesor de finanțe la Universitatea Santa Clara, specializat în analiza criptomonedelor.

Kim a spus că nu vede nimic deosebit de valoros în tehnologiile și serviciile anunțate de World Liberty, descriind propunerea de valoare a acesteia ca „a face parte din club”.

Afacerea a transformat averea familiei Trump. Datorită vânzărilor continue de tokenuri, veniturile din criptomonede ale familiei Trump se apropie acum și ar putea chiar depăși 1 miliard de dolari.

La începutul lunii august, de exemplu, cu aproximativ trei săptămâni înainte ca WLFI să înceapă tranzacționarea, o mică companie de servicii blockchain listată la Nasdaq, Alt5 Sigma, a declarat că a strâns 750 de milioane de dolari de la investitori pentru a ajuta la cumpărarea a 7,5% din toate tokenurile World Liberty. În documentele corporative referitoare la tranzacție, Alt5 Sigma a declarat că cei 750 de milioane de dolari proveneau de la investitori instituționali și că aproape toată suma a fost utilizată pentru a cumpăra tokenuri de la World Liberty. Pe baza acestor informații, familia Trump urma să câștige aproximativ 500 de milioane de dolari.

„Este un moment incredibil de emoționant”, a declarat Eric Trump pentru Fox Business pe 13 august, la o zi după finalizarea tranzacției cu Alt5 Sigma.

De la anunțarea tranzacției, prețul acțiunilor Alt5 Sigma a scăzut cu 75%. Această scădere nu a afectat banii pe care familia Trump i-a câștigat deja din tranzacție.

Veniturile în numerar ale familiei Trump din criptomonede nu includ nici măcar valoarea vastelor active crypto pe care familia le-a acumulat în ultimul an.

Aceste active includ monedele meme $TRUMP și token-urile World Liberty pe care familia le deține în continuare. Acestea includ, de asemenea, acțiuni în cadrul Trump Media & Technology Group, listată la bursă, care administrează platforma de social media a lui Trump, Truth Social, și s-a extins în domeniul criptomonedelor. Aceste participații sunt vulnerabile la fluctuații bruște de preț, sunt expuse riscului de prăbușire a prețului în cazul în care deținătorii majori vând și pot fi supuse restricțiilor privind vânzările și transferurile. Cu toate acestea, ele au o valoare estimată care – cel puțin pe hârtie – ar putea adăuga peste 11 miliarde de dolari la averea familiei.

Elementul străin

World Liberty a început să vândă token-uri WLFI în octombrie anul trecut atât investitorilor americani, cât și celor străini. Însă vânzările inițiale în SUA au fost lente. Regulile SEC au permis accesul la token-uri doar investitorilor bogați, ceea ce a exclus micii cumpărători cu amănuntul care ar fi dorit să le cumpere ca susținători ai președintelui, așa cum au făcut-o cu zeci de alte produse licențiate de Trump Organization, de la biblii aprobate de Trump la adidași și chitare electrice.

Curând, pe măsură ce se apropia al doilea mandat al președintelui ales Trump, World Liberty risca să piardă accesul la cumpărătorii străini care susțineau vânzările de tokenuri. Ghidul etic autoimpus de familie pentru primul mandat al lui Trump le interzicea să caute noi afaceri în afara SUA. Apoi, cu câteva zile înainte de a doua inaugurare, Trump Organization a publicat un ghid revizuit care elimina această restricție.

Acest lucru a funcționat. Într-o analiză efectuată pentru Reuters asupra celor 50 de portofele care dețineau cea mai mare cantitate de tokenuri World Liberty la 15 septembrie, firma de analiză criptografică Nansen a constatat că 36 de portofele – cu dețineri în valoare de 804 milioane de dolari – erau probabil conectate la cumpărători străini. Doar patru portofele erau conectate la investitori americani, în valoare de 889 milioane de dolari. Dar cea mai mare parte a acestei sume, 781 de milioane de dolari, era deținută de Alt5 Sigma; alte 35 de milioane de dolari erau deținute de un consilier de securitate World Liberty. Nansen nu a putut determina dacă restul de 10 portofele erau legate de americani sau străini pe baza datelor blockchain la momentul analizei.

Parlatore, avocatul World Liberty, a spus că mai mulți străini decât americani au cumpărat criptomonede, deoarece sunt mai mulți, și că criptomonedele au rate de penetrare mai mari în afara SUA. El a adăugat: „A fost practic mai greu să vindem token-uri WLFI investitorilor americani, mai ales la început, deoarece regulile erau foarte restrictive în ultima administrație, când a început vânzarea de token-uri”.

Printre cei mai mari cumpărători de tokenuri se numără Justin Sun, un miliardar din Hong Kong care activează în domeniul criptomonedelor. În 2023, SEC l-a acuzat pe Sun de fraudă, vânzare de titluri de valoare criptografice neînregistrate și ascunderea plăților către celebrități pentru promovarea produselor sale. Odată cu revenirea lui Trump la Casa Albă, comisia a suspendat cazul în februarie, la doar câteva săptămâni după ce Sun a anunțat că și-a mărit achizițiile totale de tokenuri World Liberty la 75 de milioane de dolari. Conform termenilor acordului de distribuire a numerarului încheiat între World Liberty și cofondatorii săi, achizițiile de tokenuri ale lui Sun ar fi adus familiei Trump 56 de milioane de dolari.

Justin Sun nu a răspuns la solicitarea de comentarii. Un purtător de cuvânt al SEC a refuzat să comenteze. Ancheta rămâne suspendată.

Interesele străine au sporit veniturile familiei Trump și prin intermediul monedei stabile World Liberty USD1. În mai, MGX, o companie de investiții controlată de stat din Abu Dhabi, a utilizat moneda pentru a cumpăra o participație de 2 miliarde de dolari în Binance, cea mai mare bursă de criptomonede din lume. Tranzacția reprezintă încă trei sferturi din toate monedele USD1 aflate în circulație, deși World Liberty a citat-o ca dovadă a „cererii extraordinare la nivel mondial” pentru moneda stabilă.

Președintele consiliului de administrație al MGX este Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, consilierul pentru securitate națională al Emiratelor Arabe Unite și fratele președintelui EAU, Sheikh Mohamed bin Zayed. Cei 2 miliarde de dolari plătiți de MGX pentru crearea monedelor stabile sunt deținuți în echivalente de numerar, cum ar fi titlurile de stat ale Trezoreriei SUA. World Liberty afirmă pe site-ul său web că aceste titluri generează plăți de dobânzi către unele dintre afiliatele sale, inclusiv una deținută în proporție de 38% de Trump Organization. Acest flux de venituri de aproximativ 80 de milioane de dolari pe an ar putea aduce milioane familiei Trump în acest an, conform calculelor Reuters, deși, din cauza lipsei de raportare publică, nu este posibil să se cunoască cifra finală.

Tranzacția a stârnit critici pentru ceea ce a fost considerat pe scară largă un conflict de interese flagrant. Senatorii democrați Elizabeth Warren și Jeff Merkley au solicitat Biroului de Etică Guvernamentală să lanseze o anchetă, avertizând că achiziția MGX folosind stablecoin „poate încălca clauza privind remunerațiile din Constituția SUA”, care interzice funcționarilor publici să primească plăți sau cadouri de la guverne străine.

Eric Ueland, șeful interimar al Oficiului pentru Etică Guvernamentală, o agenție independentă din cadrul puterii executive, numit de Trump, nu a răspuns la solicitarea de comentarii. Ca răspuns la o solicitare ulterioară adresată purtătorului de cuvânt al oficiului pentru etică, Reuters a primit un mesaj automat: „Din cauza unei întreruperi a alocărilor bugetare”, o referire la închiderea guvernului SUA, „nu voi putea procesa solicitările sau răspunde la întrebări”.

Un purtător de cuvânt al MGX a trimis Reuters la o declarație anterioară în care se spunea că compania a ales USD1 după evaluarea mai multor monede stabile, „examinând factori precum adecvarea afacerii, jurisdicția și moneda activelor care susțin moneda stabilă și istoricul de conformitate”. S-a menționat că achiziția monedei stabile nu constituia o investiție în World Liberty și că MGX a utilizat moneda stabilă pentru a finaliza o tranzacție în care vânzătorul a solicitat utilizarea criptomonedei.

Investiția MGX în stablecoin a reprezentat, de asemenea, o schimbare radicală pentru Binance în SUA – de la condamnări penale în urmă cu doi ani la un rol într-o tranzacție care aduce beneficii financiare președintelui SUA.

Changpeng Zhao (foto), căruia i se spune și CZ, este om de afaceri, investitor și inginer de software. Canadian născut în China, Zhao este co-fondatorul celei mai mari burse de criptomonede din lume. Sursa foto: Profimedia Images

La sfârșitul anului 2023, bursa a pledat vinovată în fața curții federale pentru că nu a menținut un program eficient de combatere a spălării banilor și a plătit o amendă de 4,3 miliarde de dolari. Fondatorul său miliardar, Changpeng Zhao, născut în China, a ispășit aproape patru luni de închisoare după ce a pledat vinovat pentru aceeași acuzație și a demisionat din funcția de CEO, dar și-a păstrat participația la Binance.

În mai, la scurt timp după anunțul că MGX folosea moneda stabilă Trump pentru a investi în Binance, Zhao a declarat unui podcaster că a solicitat grațierea din partea administrației Trump, dar că nu a vorbit niciodată cu președintele.

Săptămâna trecută, Casa Albă a anunțat că președintele Trump l-a grațiat pe Zhao, afirmând că administrația anterioară a președintelui Joe Biden „a afectat grav reputația Statelor Unite ca lider mondial în domeniul tehnologiei și inovării”.

După anunțarea grațierii, Zhao a postat pe rețelele sociale că îi este recunoscător președintelui și că „va face tot ce poate pentru a ajuta America să devină capitala criptomonedelor”.

Reuters nu a putut stabili dacă World Liberty a avut vreun contact cu Binance înainte ca aceasta din urmă să accepte investiția MGX folosind stablecoin-uri USD1. Casa Albă nu a răspuns la întrebările Reuters cu privire la existența unei legături între tranzacția cu stablecoin și grațierea lui Zhao.

MGX a declarat că „nu a solicitat și nu a primit asigurări de la nicio parte din afara cursului normal al activității pentru o astfel de tranzacție”. Familia Trump și reprezentanții săi comerciali nu au răspuns la solicitările de comentarii.

Binance și Zhao nu au răspuns la solicitările de comentarii. Într-o scrisoare adresată Reuters înainte de anunțarea grațierii, avocații lor au declarat că Binance și Zhao au „subliniat” că „s-au comportat în mod corespunzător în ceea ce privește investiția MGX” și că „orice sugestie că investiția MGX sau utilizarea USD1 pentru aceasta ar putea fi în vreun fel legată de orice cerere pe care domnul Zhao ar putea-o face pentru o grațiere prezidențială ar fi complet nefondată”. Ei au declarat că clienții lor „nu au controlat metoda de plată aleasă de MGX pentru investiția sa în Binance”.

Întinderea covorului roșu

Percepția că afacerile familiei Trump ar putea oferi o cale către președinte a fost evidentă pe 27 aprilie, când Donald Trump Jr. a aterizat la aeroportul din Sofia, Bulgaria. El a coborât scările unui avion de afaceri Gulfstream pe un covor roșu de pe pistă și a fost dus într-o lungă coloană de mașini negre.

Nu a fost o vizită de stat. A fost o oprire într-un tur al capitalelor din Europa de Est, unde Don Jr. a participat la o serie de conferințe intitulate „Trump Business Vision 2025”.

Evenimentul de la Sofia a fost sponsorizat de Nexo, o firmă de criptomonede cu sediul în Insulele Cayman, care a părăsit piața americană după ce SEC i-a aplicat o amendă de 45 de milioane de dolari pentru că a oferit un produs de valori mobiliare neînregistrat. Pe măsură ce conferința de la Sofia a început, Antoni Trencev, cofondatorul Nexo și fost membru al Adunării Naționale a Bulgariei (Parlamentul unicameral de la Sofia, n.r.) , s-a alăturat lui Don Jr. pe scenă. În timpul evenimentului, Trencev a anunțat că Nexo intenționează să-și reia operațiunile în SUA.

Într-o declarație trimisă Reuters, Nexo a afirmat că anunțul „nu avea nicio legătură cu interacțiunile domnului Trencev cu Donald Trump Jr. sau cu președintele Statelor Unite”. Compania a mai spus că nu are un calendar confirmat pentru revenirea în SUA, dar a subliniat că „mediul de reglementare a început să se schimbe”.

Până la începutul lunii iulie, Nexo își consolidase legăturile cu familia Trump. În acea lună, Nexo a devenit sponsor principal al unui campionat de golf organizat pe un teren de golf deținut de Trump în apropiere de Aberdeen, Scoția. Câteva săptămâni mai târziu, președintele Trump l-a invitat pe Trencev la prânz la complexul său de golf din Scoția, unde cei doi au discutat despre politică și „viziunea lor comună asupra criptomonedelor în SUA” în timpul unei zile petrecute pe terenul de golf, după cum a postat Trencev mai târziu pe X, alături de o fotografie cu el și președintele.

„Vă mulțumesc sincer pentru ceea ce faceți pentru noi toți”, a scris Trenchev, etichetând contul X al președintelui SUA.

Nexo a declarat că sponsorizarea evenimentului scoțian face parte dintr-un parteneriat mai amplu cu cel mai important turneu de golf din Europa. Compania a declarat că contribuția sa financiară la parteneriat este de ordinul zecilor de milioane, dar a refuzat să dea mai multe detalii. De asemenea, a declarat că nu știe ce parte din contribuția sa, dacă este cazul, va reveni familiei Trump.

O sursă familiarizată cu subiectul a declarat că Nexo a acceptat să plătească aproximativ 10 milioane de dolari în cadrul acordului pe trei ani.

O istorie plină de peripeții

Pe 1 mai, la patru zile după ce Don Jr. a fost întâmpinat cu covorul roșu la Sofia, fratele său Eric a urcat pe scena din Dubai alături de cofondatorul World Liberty, Zach Witkoff, la o conferință despre criptomonede numită TOKEN2049. Acolo, ei au anunțat acordul privind moneda stabilă MGX și au criticat dur sistemul bancar tradițional, calificându-l drept învechit și defectuos. „Vom transforma lumea financiară”, a declarat Eric în fața publicului.

Moderatorul evenimentului a fost Justin Sun. La acea vreme, el era cel mai mare investitor cunoscut în token-urile World Liberty. Acest lucru urma să se schimbe în curând. Cu câteva ore înainte de a urca pe scenă, Eric Trump le-a prezentat lui Guren „Bobby” Zhou și altor câțiva entuziaști ai criptomonedelor argumentele sale în favoarea cumpărării de token-uri World Liberty.

Zhou fusese recent președinte al birourilor din Emiratele Arabe Unite ale unei firme de criptomonede înregistrate în Insulele Virgine Britanice, numită Web3Port. El a adus cu el la întâlnire un trecut juridic zbuciumat.

Înainte de a se muta în Emiratele Arabe Unite, Zhou a locuit în Marea Britanie, unde a fost arestat în 2021 sub suspiciunea de spălare de bani, potrivit unei hotărâri judecătorești din februarie 2024 într-un caz separat privind statutul său de imigrant în Marea Britanie. Hotărârea judecătorească menționează că Zhou a negat orice faptă ilegală. Agenția Națională de Combatere a Criminalității din Marea Britanie, care a transmis cazul procurorilor în 2022, a confirmat pentru Reuters că Zhou rămâne sub anchetă.

În plus, în trei cazuri civile separate între 2017 și 2023, Zhou și un membru al familiei sale au fost găsiți de instanțele chineze vinovați de neplata unor împrumuturi în valoare totală de 19,4 milioane de yuani (aproximativ 2,4 milioane de dolari la cursul de schimb actual), potrivit hotărârilor judecătorești analizate de Reuters. Una dintre aceste hotărâri menționează că Zhou nu s-a prezentat în instanță și a fost judecat în lipsă.

Zhou nu a răspuns solicitărilor de comentarii. Declarația Aqua Labs spune: „Orice acuzații de încălcări ale legii conținute în recentele anchete ale mass-media sunt complet false. Domnul Guren („Bobby”) Zhou nu a fost niciodată condamnat pentru vreo infracțiune financiară în nicio jurisdicție, iar orice insinuare contrară este defăimătoare și falsă.”

Reuters nu a putut stabili dacă Eric Trump era la curent cu aceste detalii atunci când cei doi s-au întâlnit. Parlatore, avocatul World Liberty, a menționat că vânzările primare de tokenuri World Liberty sunt supuse revizuirii, dar nu a răspuns la întrebările referitoare la furnizorii cu care lucrează compania sau la măsurile pe care le ia în afară de verificarea inițială a identității cumpărătorilor.

La aproximativ o lună după întâlnirea lui Zhou cu Eric Trump, la mijlocul lunii iunie, entitățile BVI ale Web3Port și-au schimbat numele, adoptând „Aqua1” în locul „Web3Port”, potrivit înregistrărilor autorităților locale. La doar câteva zile după aceea, pe 26 iunie, Fundația Aqua1 a anunțat achiziționarea de tokenuri World Liberty în valoare de 100 de milioane de dolari.

Apoi, pe 30 iunie, gazda unui chat live pe X din Emiratele Arabe Unite a început să vorbească despre entuziasmul din jurul Aqua1. Și „ghiciți ce”, a spus gazda, era „un invitat special de la Fundația Aqua1” la telefon. Acel invitat era Zhou, care a spus: „Suntem foarte mândri să fim, știți, un jucător important în World Liberty, care este afacerea cu criptomonede a familiei Trump”.

