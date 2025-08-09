Dezvăluiri din culisele celor 6 convorbiri telefonice Putin-Trump de anul acesta. Care dintre cei doi lideri a fost mai vocal

Live TV

Data publicării:
profimedia-1000882870
Donald Trump și Vladimir Putin Foto: Profimedia

Convorbirile telefonice dintre președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin, din acest an, au durat uneori chiar și câteva ore, din cauza monologurilor lungi ale liderului de la Kremlin, a raportat The Wall Street Journal, citând actuali și foști oficiali americani. Asistenții au spus că Trump, în loc să-și arate nerăbdarea obișnuită sau să întrerupă, a ascultat, de fiecare dată, cu atenție ceea ce a avut Putin de spus.

Sursele WSJ au declarat că cei doi lideri au vorbit la telefon de mai multe ori în acest an și au schimbat mesaje prin intermediari. Un înalt oficial american a declarat pentru WSJ că, în general, conversațiile au fost prietenoase.

În timpul convorbirilor, Trump a spus adesea că dorește să reînvie relațiile dintre SUA și Rusia pe baza cooperării economice. La rândul său, Putin și-a exprimat cererile, printre care s-a numărat recunoașterea internațională a controlului Rusiei asupra Crimeei și Donbasului.

Convorbirea de pe data de 3 iulie dintre cei doi lideri a durat doar o oră, mult mai puțin decât conversațiile anterioare.

O sursă a declarat pentru WSJ că nu a existat nici căldura discuțiilor anterioare, nici vreun „moment de tensiune”, dar că Trump a încheiat convorbirea „perplex”. Președintele american a declarat ulterior că Putin i-a spus că dorește să pună capăt războiului, chiar dacă forțele ruse continuau să bombardeze Ucraina.

Surse ale WSJ au declarat că nu a existat niciun moment de conflict între cei doi lideri. Însă, potrivit senatorului american Lindsey Graham, au existat „o serie de momente” care l-au determinat pe Trump să creadă că „Putin încerca să se joace cu el”. „Acum asistăm la o întoarcere a paginii, iar Putin nu are pe cine să dea vina decât pe sine însuși”, a declarat Graham.

Joi, Kremlinul a anunțat că Putin și Trump intenționează să se întâlnească în zilele următoare. Trump a declarat că speră ca după această întâlnire să urmeze un summit tripartit la care să participe Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Rusia nu a acceptat încă o astfel de întâlnire.

