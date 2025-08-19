Dictatorul din Venezuela mobilizează aproape 5 milioane de oameni după amenințările SUA

Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro a anunţat luni mobilizarea a 4,5 milioane de miliţieni în ţară, ca răspuns la "ameninţările" SUA privind desfăşurarea de forţe militare americane în Caraibe.

"În această săptămână, voi activa un plan special cu peste 4,5 milioane de miliţieni pentru a garanta acoperirea întregului teritoriu naţional. Miliţii pregătite, activate şi înarmate", a declarat Maduro la televiziunea publică.

Statele Unite au anunţat recent că au dublat la 50 de milioane de dolari recompensa pentru capturarea lui Maduro.

Miliţia venezueleană fondată de fostul preşedinte Hugo Chavez, căruia i-a succedat Maduro, este, potrivit surselor oficiale, compusă din aproximativ cinci milioane de persoane, atât civili, cât şi rezervişti, şi se află sub comanda armatei, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Maduro a denunţat "reînnoirea putredă a ameninţărilor extravagante, bizare şi ciudate" de către Washington.

Secretarul de stat american Marco Rubio a confirmat săptămâna trecută desfăşurarea de forţe navale şi aeriene americane în Caraibe pentru o operaţiune antidrog, la scurt timp după ce administraţia Trump a dublat recompensa pentru capturarea lui Maduro, acuzat că face parte dintr-un cartel de droguri.

"Avem de asemenea desfăşurate forţe în toată (regiunea) Caraibe (...) care ne aparţine, în marea noastră, pe proprietatea noastră, pe teritoriul venezuelean", a replicat ministrul venezuelan de interne, Diosdado Cabello.

