Comportamentul unui bărbat, identificat ca fiind Michael Glantz, agent de talente la CAA (Creative Artists Agency), a devenit viral în urma reacţiei sale la focurile de armă din timpul dineului corespondenţilor de la Washington, relatează Le Figaro.

„Omul cu salata”. Acesta este porecla pe care a primit-o Michael Glantz, agent de talente la una dintre cele mai mari agenţii de la Hollywood, după ce a fost filmat continuând să mănânce, în ciuda panicii provocate de focurile de armă de la gala corespondenţilor organizată de Casa Albă.

Aşezat nu departe de scenă, bărbatul a refuzat să se arunce la pământ în ciuda focurilor de armă trase şi a preferat să-şi continue masa.

Identificat ulterior de The New York Times ca fiind Michael Glantz, bărbatul a afirmat că „nu s-a simţit agitat”, o reacţie stoică pe care o atribuie faptului că „s-a născut şi a crescut în New York”. El menţionează, de asemenea, dorinţa sa de „a nu rata spectacolul”, dar mai ales o „durere de spate” care l-ar fi împiedicat să se aplece.

Prezentatorul vedetă al CNN, Wolf Blitzer, spune, la rândul său, că în ceea ce-l priveşte, este un „maniac al igienei”: „În niciun moment nu mi-aş fi pus hainele pe podeaua aceea murdară, nu era posibil să se întâmple aşa ceva”, a mărturisit el.

Sâmbătă seară, un trăgător în vârstă de 31 de ani a încercat să-l asasineze pe Donald Trump sau pe alţi oficiali ai administraţiei în timpul tradiţionalului dineu al corespondenţilor organizat de Casa Albă la hotelul Hilton din Washington D.C.

Editor : Sebastian Eduard