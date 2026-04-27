Video Dineul corespondenţilor de la Washington. „Omul cu salata”, invitatul care a continuat să mănânce, imperturbabil, în ciuda panicii

U.S. WASHINGTON, D.C. TRUMP SECURITY INCIDENT
Comportamentul unui bărbat, identificat ca fiind Michael Glantz, agent de talente la CAA (Creative Artists Agency), a devenit viral în urma reacţiei sale la focurile de armă din timpul dineului corespondenţilor de la Washington, relatează Le Figaro.

„Omul cu salata”. Acesta este porecla pe care a primit-o Michael Glantz, agent de talente la una dintre cele mai mari agenţii de la Hollywood, după ce a fost filmat continuând să mănânce, în ciuda panicii provocate de focurile de armă de la gala corespondenţilor organizată de Casa Albă.

Aşezat nu departe de scenă, bărbatul a refuzat să se arunce la pământ în ciuda focurilor de armă trase şi a preferat să-şi continue masa.

Identificat ulterior de The New York Times ca fiind Michael Glantz, bărbatul a afirmat că „nu s-a simţit agitat”, o reacţie stoică pe care o atribuie faptului că „s-a născut şi a crescut în New York”. El menţionează, de asemenea, dorinţa sa de „a nu rata spectacolul”, dar mai ales o „durere de spate” care l-ar fi împiedicat să se aplece.

Prezentatorul vedetă al CNN, Wolf Blitzer, spune, la rândul său, că în ceea ce-l priveşte, este un „maniac al igienei”: „În niciun moment nu mi-aş fi pus hainele pe podeaua aceea murdară, nu era posibil să se întâmple aşa ceva”, a mărturisit el.

Sâmbătă seară, un trăgător în vârstă de 31 de ani a încercat să-l asasineze pe Donald Trump sau pe alţi oficiali ai administraţiei în timpul tradiţionalului dineu al corespondenţilor organizat de Casa Albă la hotelul Hilton din Washington D.C.

”Trădătoarele” au primit lovitura de grație: pedeapsa Iranului a venit
Digi Sport
”Trădătoarele” au primit lovitura de grație: pedeapsa Iranului a venit
Descarcă aplicația Digi Sport
Partenerii noștri
Pe Roz
Uranus intră în Gemeni pentru următorii 8 ani. Zodiile care își reinventează complet viața
Cancan
BREAKING‼️ România, afectată de un jet polar și un blocaj Omega: vin temperaturi de -7 grade Celsius↘️
Fanatik.ro
Ce se întâmplă cu pensia militară a femeii care a acuzat-o pe Elena Lasconi că a colaborat cu SRI. Ce decizie...
editiadedimineata.ro
Teoriile conspirației au invadat internetul după atacul de la Casa Albă
Fanatik.ro
Costel Gâlcă, trădat de limbajul corpului după Dinamo – Rapid 3-1! Analiza specialistului: „Se conturează o...
Adevărul
Animalul dispărut care revine în pădurile din România după mai bine de 200 de ani: au fost aduse patru...
Playtech
Soveja, satul unic în Europa, a ars aproape complet. Era considerat staţiunea bogaţilor în timpul...
Digi FM
Cade Guvernul Bolojan? Aritmetica parlamentară la zi
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
De nicăieri: divorțează după 16 ani! ”Merit asta”. Ea are 40 de ani, el - 54 și au împreună doi copii
Pro FM
Babs, fosta iubită a lui Dorian Popa, prima reacție după nunta artistului: „Dacă ei cred în căsătorie...”
Film Now
Cât mai au de așteptat fanii James Bond pentru un nou film cu agentul 007. Cea mai lungă pauză din istoria...
Adevarul
Destinația unde o bere costă 1 euro și mâncarea 3 euro: „Capitala, un mini Dubai”
Newsweek
Vor primi pensionarii cu grupe bani în plus la pensie? Consiliul Legislativ a dat verdictul DOCUMENT
Digi FM
Dieta lui Fuego care l-a ajutat să slăbească 15 kilograme. „Orice fruct aţi mânca vă îngrăşaţi”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
“Ajută sau încurcă digestia apa băută în timpul mesei? Ce spun medicii gastroenterologi” is locked Ajută sau...
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
„Ea va fi mereu familia mea”. Melanie Griffith, fericită la brațul lui Antonio Banderas, la 11 ani de la...
UTV
Cum a apărut mama lui Dorian Popa la nunta artistului. Imaginile cu „Mamișor” și nora ei au devenit virale