Diplomat american, avertisment după negocierile de la Miami: SUA nu vor ajunge nicăieri dacă nu vor începe să preseze Moscova

Data publicării:
US' Rubio hails 'most productive' talks yet in ongoing Ukraine-Russia peace efforts
Noi negocieri de pace. Marco Rubio şi Steve Witkoff au primit, în Florida, o delegaţie ucraineană. Sursa: Profimedia
Vechea problemă a SUA Următorul pas este al Moscovei sau al Washingtonului?

Administrația americană a considerat că reuniunea de cinci ore de duminică din Florida cu înalți oficiali ucraineni reprezintă un alt pas către ceea ce președintele Donald Trump consideră a fi o posibilitate reală: „Există șanse mari să ajungem la un acord”, relatează Kyiv Post.

Dar, dincolo de discursurile optimiste despre „progres” și „prosperitate”, unul dintre cei mai experimentați diplomați americani lansează un avertisment clar: SUA nu vor ajunge nicăieri dacă nu vor începe să preseze Moscova, în loc să se certe între ele.

Daniel Fried, fost secretar de stat adjunct și expert de lungă durată în Rusia, a cărui carieră s-a întins pe durata a șapte administrații, a declarat pentru sursa citată, după discuțiile de duminică, că mesajul secretarului de stat Marco Rubio la Miami a fost corect, dar că nu a fost urmat de acțiuni concrete.

Rubio „a subliniat corect principiile generale”, a afirmat Fried, salutând accentul pus pe „o Ucraină independentă, suverană și prosperă”.

Dar, a adăugat el în mod sugestiv, „acum trebuie să fim sinceri”.

Întrebat despre ce trebuie să facă Washingtonul, Fried a răspuns că SUA trebuie să ofere garanții concrete de securitate și un sprijin susținut în materie de securitate, care să împiedice Rusia să atace din nou Ucraina.

Vechea problemă a SUA

El a adăugat că SUA trebuie să înceteze ceea ce el a numit „negocierile cu noi înșine”, întrucât ucrainenii, europenii și americanii au petrecut ultimele două săptămâni discutând între ei, în timp ce Rusia „a stat cu brațele încrucișate”, fără a oferi nimic și menținând cereri maximaliste.

El a susținut că Washingtonul trebuie să anuleze avantajul structural inițial obținut de Rusia atunci când canalele neoficiale de comunicare dintre SUA și Rusia au contribuit la elaborarea „planului în 28 de puncte” inițial, acordând Kremlinului o influență mult prea mare asupra cadrului inițial.

La discuțiile de duminică au participat Rubio, trimisul special Steve Witkoff și consilierul prezidențial Jared Kushner, alături de o delegație ucraineană puternică, printre care șeful Consiliului Apărării, Rustem Umerov, și comandantul militar suprem al Ucrainei, Andrii Hnatov.

Rubio a subliniat că obiectivul nu este doar să se pună capăt războiului, ci să „ajutăm Ucraina să fie în siguranță pentru totdeauna, astfel încât să nu mai fie niciodată invadată” și să lansăm o „eră de prosperitate adevărată”, susținută de legăturile comerciale dintre SUA și Ucraina, fondurile de dezvoltare și cooperarea în domeniul energetic.

Însă Fried a avertizat că transpunerea idealurilor lui Rubio în politici nu este deloc garantată și că, până de curând, negocierile SUA au fost în derivă.

El a atras atenția în mod direct asupra prestației lui Witkoff: „Witkoff nu pare să înțeleagă detaliile și adesea acționează spontan”, a spus Fried – o abordare periculoasă în negocieri de această amploare.

Preluarea de către Rubio a sesiunii de la Miami, a susținut el, ar putea în sfârșit să ofere echipei americane „un mandat de negociere rezonabil – în loc să preia și să reambaleze pur și simplu ideile rusești”.

Trump, vorbind la bordul avionului Air Force One în drum spre Washington, a declarat că Ucraina „are câteva probleme dificile”, referindu-se la scandalul de corupție care a zguduit guvernul președintelui Volodimir Zelenski.

„Avem o situație de corupție care nu este deloc benefică”, a spus el, adăugând: „Am spus că durează de trei ani... Am fost cu mult înaintea programului”.

Președintele SUA a insistat că, în ciuda turbulențelor, „există șanse mari să ajungem la un acord” și a afirmat că „nu are niciun termen limită”.

Criza de corupție – o schemă de deturnare de fonduri în valoare de 100 de milioane de dolari din sectorul energetic al Ucrainei – l-a obligat pe liderul de la Kiev să remanieze echipa sa de negociatori, inclusiv demisia lui Andrii Iermak.

Cu toate acestea, Umerov, care joacă acum un rol central, a subliniat recunoștința față de SUA și natura „productivă și de succes” a sesiunii de la Miami.

Următorul pas este al Moscovei sau al Washingtonului?

Având în vedere că Witkoff și Kushner se îndreaptă luni spre Moscova pentru o întâlnire cu Vladimir Putin, care va avea loc marți, unele voci din Washington consideră că mingea se află în terenul Rusiei. Fried este de acord doar parțial.

„Rușii au stat deoparte și nu au negociat în mod serios”, a spus el. „Sarcina acum revine Statelor Unite și Europei – dar mai ales Statelor Unite, în special lui Trump – să exercite suficientă presiune asupra rușilor, astfel încât aceștia să înceapă să negocieze în mod serios.”

Washingtonul trebuie să înceteze să-și schimbe zilnic țintele presiunilor – într-un moment ucrainenii, în următorul moment rușii – și să mențină în schimb o linie constantă, a spus Fried. „Trebuie să ne stabilizăm și să exercităm presiuni asupra rușilor, care sunt obstacolele în calea păcii.”

Fried susține că Washingtonul poate schimba calculele Moscovei prin aplicarea sancțiunilor petroliere împreună cu Europa, garantând Ucrainei un flux constant de arme și demonstrând în mod convingător că presupunerea Rusiei privind retragerea americană din Europa și Ucraina este pur și simplu greșită.

Rubio s-a arătat optimist, afirmând că se înregistrează progrese și că SUA și Ucraina împărtășesc viziunea unui viitor sigur și prosper.

Umerov a preluat același ton, mulțumind echipei americane pentru ceea ce a numit „o muncă extraordinară”.

Dar Fried, diplomatul veteran care a urmărit Rusia testând, blocând și modelând negocierile timp de decenii, spune că optimismul necesită strategie – și Moscova va ceda doar atunci când Kremlinul se va confrunta cu costuri reale, nu doar cu subiecte de discuție.

Rubio poate că a stabilizat poziția americană în Miami. Dar Moscova, așa cum avertizează Fried, nu va negocia serios până când Washingtonul nu va decide că a terminat negocierile cu ea însăși.

