Diplomații ruși, în vizorul UE. Bruxellesul analizează noi restricții după intensificarea atacurilor hibride

Uniunea Europeană ia în considerare impunerea unor restricții mai severe asupra diplomaților ruși, pe fondul intensificării amenințărilor hibride și al suspiciunilor privind implicarea Moscovei în mai multe incidente de pe teritoriul european. Bruxellesul analizează noi măsuri de control al deplasărilor diplomaților, în timp ce statele membre încearcă să își coordoneze răspunsul la ceea ce consideră a fi acțiuni de interferență și sabotaj susținute de Rusia, anunță Euronews.

Deplasările și activitățile diplomaților ruși au intrat într-un nou centru de atenție la Bruxelles, în contextul în care Uniunea Europeană se confruntă cu o serie de atacuri hibride, dintre care unele au fost atribuite direct Moscovei. Incidentele au alimentat îngrijorările privind securitatea colectivă a Uniunii și au determinat statele membre să analizeze posibilitatea unor restricții și controale mai stricte.

Subiectul ar putea deveni următorul pas în cadrul regimului de sancțiuni al blocului comunitar, potrivit unor diplomați de rang înalt familiarizați cu discuțiile.

Bruxellesul încearcă, în același timp, să depășească incidentul controversat legat de expulzarea, luna trecută, a doi oligarhi ruși de marcă, situație care a pus la încercare unitatea statelor membre. Țările UE caută acum modalități de a-și consolida poziția comună și de a răspunde mai ferm interferențelor atribuite Kremlinului.

Printre opțiunile analizate se numără introducerea unor restricții și controale mai stricte asupra diplomaților ruși, în încercarea de a combate ceea ce oficialii europeni consideră a fi acțiuni de război hibrid și sabotaj sponsorizate de stat.

Luna trecută, Ungaria a expulzat 10 diplomați ruși, acuzați de comportament „inacceptabil” în temeiul Convenției de la Viena din 1961. Moscova a răspuns printr-o măsură similară.

Alte incidente îngrijorătoare au amplificat temerile statelor europene. Printre acestea se numără un presupus atac incendiar asupra unei companii din domeniul apărării din Estonia și descoperirea unei drone neexplodate pe Aeroportul din Leipzig, în Germania. Ambele incidente au fost asociate cu Rusia.

Diplomații ruși, obligați să notifice deplasările

Discuțiile privind noi restricții se află încă într-un stadiu incipient și vin în continuarea mecanismului introdus de Uniunea Europeană anul trecut, în cadrul celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni.

Sistemul îi obligă pe diplomații ruși detașați pe teritoriul Uniunii să notifice intenția de a călători sau de a tranzita un alt stat membru, în afara țării gazdă, cu „cel puțin 24 de ore” înainte de intrarea prevăzută pe teritoriul respectiv.

Măsura se aplică agenților diplomatici și consulari de toate gradele, inclusiv ambasadorilor, personalului administrativ, tehnic și de serviciu, precum și membrilor familiilor acestora.

Deși mecanismul le-a oferit autorităților europene o capacitate mai mare de a supraveghea deplasările diplomaților ruși, acesta nu le restricționează, în sine, libertatea de circulație.

Statele membre au însă posibilitatea de a aplica o procedură mai strictă, prin care diplomații ruși să fie obligați să solicite o autorizație de tranzit. În cazul în care autorizația este refuzată, diplomatul nu poate traversa teritoriul statului respectiv.

Procedura este însă opțională, iar până în prezent doar două țări au decis să o pună în aplicare. „Deoarece sistemul este în vigoare abia din ianuarie 2026, experiența este limitată”, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene.

Mecanismul de notificare a fost introdus pornind de la premisa că diplomații ruși sunt „adesea implicați” în activități care contribuie la răspândirea unor narațiuni pro-război și la manipularea opiniei publice.

Acum, atenția statelor membre se îndreaptă și către posibilul rol, direct sau indirect, al diplomaților ruși în atacurile hibride care au vizat țări europene.

„Acțiunile Rusiei nu vor rămâne fără răspuns”, se menționează în proiectul de concluzii pregătit pentru summitul liderilor UE de săptămâna viitoare.

În document se mai arată:

Uniunea Europeană și statele membre vor acționa cu fermitate și în mod coordonat pentru a face față acestor acțiuni, folosind pe deplin toate instrumentele și mecanismele disponibile

Convenția de la Viena, un obstacol pentru noi restricții

Dezbaterea de la Bruxelles va trebui să țină cont și de prevederile Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice, care acordă drepturi și protecții extinse agenților diplomatici în exercitarea activității lor.

Convenția este considerată unul dintre cele mai importante succese ale dreptului internațional și stabilește cadrul în care diplomații își desfășoară activitatea în statele în care sunt acreditați.

În acest context, orice măsură suplimentară împotriva diplomaților ruși va trebui analizată cu atenție, astfel încât să fie compatibilă cu obligațiile internaționale asumate de statele membre.

Pe măsură ce discuțiile privind noi sancțiuni se intensifică, Uniunea Europeană încearcă, de asemenea, să promoveze o interdicție privind acordarea vizelor pentru foștii soldați ruși și să introducă reguli mai stricte pentru turiștii ruși.

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Editor : C.A.