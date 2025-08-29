Live TV

Directoarea Serviciilor de Informații ale SUA a publicat, aparent din greșeală, numele unui ofițer sub acoperire expert în Rusia

tulsi gabbard John Ratcliffe Kash Patel
Tulsi Gabbard, directorul Serviciilor Naționale de Informații, a surprins săptămâna trecută oficialii Agenției Centrale de Informații (CIA), când a inclus un ofițer superior sub acoperire al CIA pe lista celor 37 de foști și actuali oficiali cărora le-a retras autorizațiile de securitate, potrivit Wall Street Journal

Majoritatea celor 37 de persoane fie participaseră la evaluări ale serviciilor de informații legate de încercarea Rusiei de a influența rezultatul alegerilor prezidențiale din 2016 din SUA, fie semnaseră o scrisoare din 2019 în care se cerea punerea sub acuzare a președintelui Trump.  

Gabbard nu știa că ofițerul CIA lucra sub acoperire, potrivit unei persoane familiarizate cu consecințele publicării listei. Alte trei persoane care cunoșteau situația au declarat că biroul lui Gabbard nu s-a consultat în mod semnificativ cu CIA înainte de a publica lista. 

Biroul lui Gabbard a transmis lista cu 37 de persoane către CIA în seara dinaintea publicării listei, potrivit a trei persoane familiarizate cu comunicările și e-mailurile citite de The Wall Street Journal. 

Biroul național de informații nu a solicitat avizul CIA cu privire la alcătuirea listei, iar CIA nu avea cunoștință în prealabil despre postarea lui Gabbard pe X din ziua următoare, care dezvăluia numele, inclusiv cel al ofițerului CIA sub acoperire, potrivit a două dintre persoanele familiarizate cu evenimentele. 

Într-o notă în care anunța revocările, Gabbard a spus că a acționat la ordinele lui Trump.  

„Directorul Serviciului Național de Informații, Gabbard, a dispus revocările pentru a se asigura că persoanele care au încălcat încrederea acordată lor prin utilizarea, politizarea, manipularea sau divulgarea informațiilor secrete nu mai au voie să facă acest lucru”, a declarat o purtătoare de cuvânt a biroului lui Gabbard.  

Episodul de săptămâna trecută evidențiază tensiunea continuă dintre cei doi înalți oficiali ai serviciilor de informații americane.  Gabbard și directorul CIA, John Ratcliffe, au avut divergențe în iulie, când ea a declasificat un document ușor editat despre influența Rusiei asupra alegerilor din 2016 din SUA. CIA a dorit să editeze o parte mai mare din raport, deoarece acesta dezvăluia surse și metode sensibile ale agenției, potrivit unor persoane familiarizate cu problema. Conflictul legat de document a fost semnalat anterior de Washington Post.  

„Un [director al serviciilor secrete naționale] inteligent ar fi consultat CIA” înainte de a identifica ofițerul sub acoperire, a declarat Larry Pfeiffer, fost șef de cabinet al CIA. „Ar putea pune în pericol procedurile de acoperire ale CIA. Ar putea pune în pericol relațiile cu guvernele străine.”  

Congresul a înființat Biroul Directorului Serviciilor Secrete Naționale în 2004, în urma atacurilor teroriste din 11 septembrie, ca agenție de coordonare a comunității de informații, un aranjament care a alimentat conflicte anterioare. În timpul administrației Obama, directorul CIA de atunci, Leon Panetta, și Dennis Blair, care era directorul serviciilor secrete naționale, s-au certat cu privire la personalul de informații din străinătate și la deliberările privind acțiunile secrete ale CIA. 

Oficialul CIA a cărui autorizație a fost revocată săptămâna trecută este un veteran al agenției în ceea ce privește Rusia. Ofițerul a ocupat funcții în domeniul informațiilor timp de peste 20 de ani și a lucrat între 2014 și 2017 ca expert în Rusia și Eurasia în cadrul Consiliului Național de Informații, potrivit unei biografii publice. 

La începutul acestui an, ofițerul CIA a luat cuvântul la o conferință secretă și a fost descris ca fiind un manager executiv de rang înalt în cadrul centrului de misiuni al CIA pentru Europa și Eurasia. 

Ofițerii CIA pot ocupa funcții civile sau guvernamentale în afara CIA și se pot reîntoarce ulterior la agenție, unde unii pot prelua misiuni sub acoperire. 

Autorizațiile de securitate permit unei persoane să manipuleze documente secrete și sunt o parte esențială a muncii în domeniul informațiilor. Revocarea autorizațiilor de securitate duce la încetarea efectivă a angajării. 

Luna trecută, în Biroul Oval, Gabbard i-a prezentat lui Trump numele celor 37 de oficiali, care a spus că cei de pe listă care încă lucrau în guvern trebuiau concediați, potrivit unui oficial al biroului național de informații care a participat la întâlnire. 

În ultima lună, Gabbard și-a consolidat poziția față de Trump, insistând asupra reexaminării concluziei comunității de informații potrivit căreia Rusia a încercat să influențeze alegătorii americani în favoarea lui în alegerile din 2016. 

Anterior, în iunie, Gabbard a căzut în dizgrația lui Trump după ce a publicat un videoclip în care afirma că „elita politică belicistă” a adus lumea mai aproape de „marginea anihilării nucleare decât oricând înainte”. 

Dezvăluirea identității unui ofițer sau agent secret de informații constituie o infracțiune, deși nu este clar dacă legea se poate aplica în cazul unei dezvăluiri din partea guvernului sau dacă includerea ei pe listă constituie o dezvăluire. 

