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Directorul adjunct al FBI și-a anunțat demisia

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Andrew Bailey, fost director adjunct FBI.
Andrew Bailey, fost director adjunct FBI. Sursă foto: FBI
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Din articol
Tensiuni cu Patel

Directorul adjunct al Biroului Federal de Investigaţii (FBI), Andrew Bailey, şi-a anunţat luni demisia, pe fondul zvonurilor privind existenţa unor tensiuni cu directorul agenţiei, Kash Patel.

„Cu mare mândrie pentru ceea ce am realizat, anunţ că mă retrag din funcţie pentru a mă întoarce la familia mea în Missouri”, a scris Bailey pe platforma X, potrivit dpa, preluată de Agerpres.

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Înainte de a se alătura FBI, Bailey a ocupat funcţia de procuror general al statului Missouri.

„Am încredere că directorul Patel va continua reforma FBI, va combate infracţiunile violente, va apăra securitatea naţională, va asigura o responsabilitate organizaţională solidă şi va restabili încrederea publicului în această instituţie de excelenţă”, a adăugat Bailey.

Tensiuni cu Patel

În timpul mandatului preşedintelui Donald Trump, funcţia de director adjunct al FBI a fost deţinută în mod neobişnuit de două persoane.

Iniţial, Bailey a împărţit postul cu celălalt director adjunct, Dan Bongino, un susţinător convins al lui Trump, cunoscut pentru înclinaţia sa către teoriile conspiraţiei şi considerat de critici ca fiind necalificat pentru această funcţie. După ce Bongino şi-a anunţat demisia la sfârşitul anului trecut, Christopher Raia a preluat postul vacant.

Înainte de demisia lui Bailey, mai multe mass-media din SUA au relatat despre relaţia tensionată a directorului adjunct cu Patel, care a restructurat conducerea agenţiei de la preluarea mandatului.

Potrivit CBS, Patel, la rândul său un apropiat al lui Trump, l-a exclus pe Bailey de la reuniuni la care acesta ar fi trebuit să participe, deoarece Bailey criticase în repetate rânduri practicile FBI, calificându-le drept neconstituţionale.

Presa americană a relatat de asemenea că Bailey fusese adus în cadrul agenţiei ca potenţial succesor al lui Patel, pe fondul speculaţiilor potrivit cărora directorul FBI şi-ar putea pierde funcţia.

Editor : B.P.

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