Directorul național pentru securitate cibernetică al Casei Albe, Sean Cairncross, a fost destituit din funcție, a declarat joi pentru Reuters o sursă apropiată Casei Albe, la câteva zile după ce o serie de întreruperi tehnice au afectat transportul aerian, sistemul bancar și sistemele de securitate națională din SUA, relatează The Guardian.

Cairncross a supravegheat politica și strategia în materie de securitate cibernetică la nivelul întregului guvern federal. Potrivit sursei, Kirsten Davies, directorul departamentului de informatică al Departamentului Apărării, va prelua temporar această funcție.

„Președintele a susținut pe deplin demiterea lui Sean Cairncross din funcție”, a declarat persoana respectivă, care a vorbit sub condiția anonimatului.

Cairncross a refuzat să comenteze plecarea sa.

Axios a raportat pentru prima dată plecarea lui Cairncross de la Casa Albă, citând oficiali anonimi care susțineau că șeful de cabinet al Casei Albe, Stephen Miller, a insistat pentru această schimbare de personal, deoarece Cairncross „nu avea experiența necesară în domeniul securității cibernetice pentru a îndeplini atribuțiile postului”.

În ultima săptămână s-au înregistrat în mod regulat întreruperi legate de tehnologie, printre care o suspendare la nivel național a traficului aerian, o întrerupere a serviciilor Microsoft care a afectat serviciile de e-mail și o întrerupere temporară a rețelei Agenției Naționale de Securitate a SUA.

Administrația Trump a fost criticată pentru modul în care a gestionat aceste întreruperi. Cel mai înalt oficial al serviciilor de informații din SUA a declarat miercuri că perturbările sistemelor critice din ultima săptămână au fost întreruperi separate ale serviciilor, legate de lucrări de întreținere și modificări tehnice, și nu un atac coordonat sau susținut de un stat.

Cairncross a fost membru al conducerii Comitetului Național Republican înainte de a prelua funcția de director pentru securitate cibernetică. Succesorul său va trebui să fie confirmat de Senat, care va fi controlat de democrați începând din ianuarie.

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Editor : A.M.G.