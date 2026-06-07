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Discursul lui Hegseth de Ziua Z, considerat o „prostie grotescă”, „o profanare obscenă a memoriei celor care au debarcat în Normandia”

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Pete Hegseth
Pete Hegseth. Foto: Profimedia
Din articol
„«Suntem alături de aliaţii noştri!» Nu, nu sunteţi” „Oare Hegseth nu ştie că, de departe, cel mai nesigur «aliat» sunt Statele Unite?”

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a fost acuzat de istorici şi activişti pentru drepturile omului de „o prostie grotescă” şi de profanarea memoriei soldaţilor care au debarcat pe plajele din Normandia, după ce a încercat să facă o legătură între imigraţie şi aniversarea Zilei Z, afirmând că Europa se confruntă cu o altă „invazie” a coastelor sale, relatează The Guardian.

Vorbind sâmbătă în nord-vestul Franţei pentru a marca 82 de ani de la debarcările din Ziua Z, Pete Hegseth a profitat de acest moment simbolic, care marchează eliberarea Europei în timpul războiului, pentru a reitera criticile îndelungate ale administraţiei americane la adresa politicilor europene în materie de imigraţie.

„Din păcate, astăzi, diverse plaje europene sunt invadate de ideologii diferite şi periculoase”, le-a spus Hegseth celor adunaţi la cimitirul militar american din Colleville-sur-Mer.

„Pe plajele din Spania, Italia, Grecia şi Bulgaria sosesc bărci şi oameni. Când vor lua capitalele europene măsuri împotriva acestei invazii, sau este deja prea târziu? Mă rog să nu fie aşa şi nu cred că este”, a spus el.

„Oamenii care au luptat şi au murit aici au redat libertatea Europei”, a adăugat Hegseth, fost prezentator la Fox News. „Această libertate trebuie menţinută de generaţia actuală de lideri şi combatanţi, altfel ceea ce au apărat ei a fost doar ceva temporar”.

Declaraţiile au fost rapid condamnate pe reţelele de socializare. Istoricul, scriitorul şi prezentatorul de televiziune englez Simon Schama le-a descris ca fiind „un tip special de dezgust: un amestec de ignoranţă istorică, prostie grotescă şi aroganţă ridicolă”.

„«Suntem alături de aliaţii noştri!» Nu, nu sunteţi”

Schama a adăugat: „De parcă furia oamenilor de rând împotriva imigraţiei ar fi cumva superioară războiului împotriva celui de-al Treilea Reich şi i-ar da dreptul acestui necunoscut din lumea benzilor desenate să le ţină predici adevăraţilor eroi”.

Din Ierusalim, avocatul israelian specializat în drepturile omului Daniel Seidemann s-a exprimat. „Aceasta este o profanare obscenă a memoriei celor care au debarcat pe plajele din Normandia şi, mai ales, a celor care au căzut la datorie”, a scris el.

Anders Aslund, economist suedez şi fost cercetător principal la Atlantic Council, a pus în contrast aceste afirmaţii cu declaraţiile ulterioare ale lui Hegseth privind sprijinul acordat de SUA aliaţilor săi. „Ce prostii!”, a scris el pe reţelele de socializare. „«Suntem alături de aliaţii noştri!» Nu, nu sunteţi. Tocmai i-aţi atacat. Politicile în materie de imigraţie sunt chestiuni interne”.

„Oare Hegseth nu ştie că, de departe, cel mai nesigur «aliat» sunt Statele Unite?”

Aslund a afirmat că declaraţiile lui Hegseth erau deosebit de „lipsite de sens”, având în vedere decizia sa recentă de a nu participa la o reuniune importantă a NATO şi promisiunile lui Donald Trump de a reduce numărul trupelor din Europa. „Oare Hegseth nu ştie că, de departe, cel mai nesigur «aliat» sunt Statele Unite?”, a spus el.

Accentul excesiv pus de Hegseth pe migraţia din UE se alătură comentariilor făcute de alţi oficiali americani, printre care şi Trump, care au încercat în mod constant să critice impactul migraţiei asupra continentului, în ciuda faptului că SUA au o proporţie mai mare de rezidenţi născuţi în străinătate decât UE.

Cu câteva ore înainte de discursul lui Hegseth, vicepreşedintele SUA, JD Vance, s-a implicat şi el în această chestiune printr-o postare pe reţelele sociale în care a dat vina pe imigraţie pentru uciderea lui Henry Nowak, un student britanic în vârstă de 18 ani înjunghiat în Marea Britanie. Ucigaşul lui Nowak, un sikh născut în Marea Britanie, a fost condamnat pentru omor şi a primit pedeapsa cu închisoarea pe viaţă, cu o perioadă minimă de 21 de ani.

Editor : Liviu Cojan

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