Discursul-maraton al președintelui Donald Trump privind Starea Națiunii, cel mai lung din istoria SUA, a fost dominat de confruntări politice și declarații controversate, fără a reuși însă să schimbe percepția publică asupra mandatului său. Într-un context marcat de polarizare și de un nivel scăzut de aprobare, intervenția de 107 minute a inclus atacuri la adresa democraților, afirmații contestate privind economia și imigrația și proteste din partea unor parlamentari din opoziție, scrie The Guardian.

În mijlocul minciunilor și al tiradelor xenofobe ale lui Trump, este puțin probabil ca oamenii care se luptă să-și plătească facturile să fie impresionați, scrie presa americană. Donald Trump a intrat marți în sala Camerei Reprezentanților ca un monarh medieval, cu republicanii aliniați, nerăbdători să-i atingă roba „regală” sau, în două cazuri, să-și facă un selfie cu el, dar iluzia s-a spulberat rapid.

În timp ce președintele SUA trecea prin sală, absorbind admirația, congresmanul democrat Al Green din Texas a ridicat o pancartă scrisă de mână: „Persoanele de culoare nu sunt maimuțe!” – referire la faptul că Trump distribuise recent un videoclip rasist care îi înfățișa pe Barack și Michelle Obama.

La începutul primului discurs despre Starea Națiunii din al doilea mandat al lui Trump, republicanii s-au îndreptat amenințător spre Green și au încercat să-i smulgă pancarta. El a persistat însă până când a fost escortat afară pentru al doilea an consecutiv. La plecare, au avut loc noi schimburi tensionate, câțiva republicani încercând să pornească un scandat „SUA! SUA!”.

A fost prima, dar nu și ultima dată când o persoană de culoare a protestat în timpul discursului record de 107 minute al unui lider considerat de critici drept aspirant la autoritarism, în timp ce alții au rămas tăcuți sau l-au încurajat zgomotos. A fost o seară în care Trump a încercat din nou să adâncească diviziunile din politica americană, inclusiv pe linia rasială.

Trump a început cu un mesaj previzibil: „Națiunea noastră a revenit – mai mare, mai bună, mai bogată și mai puternică decât oricând.” În versiunea sa, inflația, ratele ipotecare și prețurile la combustibil scad, în timp ce bursa, producția de petrol, investițiile străine, construcțiile și locurile de muncă din industrie sunt în plină expansiune.

Cu două zile înainte, echipa masculină de hochei a SUA câștigase aurul olimpic, iar Trump i-a aplaudat din galeria presei, stârnind ovații din partea ambelor partide. Totuși, în timp ce republicanii scandau cu entuziasm „SUA! SUA!”, foarte puțini democrați li s-au alăturat.

„Câștigăm atât de mult încât nici nu mai știm ce să facem”, a declarat Trump. Imaginea optimistă a Americii prezentată de el nu este însă cea trăită de oamenii care se confruntă cu dificultăți în a-și plăti facturile. Trump nu este genul de politician care să spună: „Vă simt durerea”, notează presa americană.

Republicanii s-au ridicat ritualic în picioare, au aplaudat și au ovaționat. Democrații au rămas pe scaune, au bombănit, au dat ochii peste cap, au scuturat din cap sau și-au verificat telefoanele.

Trump a trecut apoi la tema tarifelor vamale, calificând drept „foarte nefericită” și „dezamăgitoare” o decizie a Curții Supreme care i-a blocat un proiect preferat. Comparativ cu izbucnirile recente de la Casa Albă, tonul său a părut mai reținut, însă nu pentru mult timp. Vorbind despre criminalitate, integritatea alegerilor și drepturile persoanelor transgender, Trump i-a atacat pe democrați: „Oamenii ăștia sunt nebuni, vă spun, sunt nebuni. Democrații distrug țara, dar am oprit asta la limită.”

El a reamintit că, de la momentul în care a coborât pe „scara rulantă aurită” în urmă cu un deceniu și a criticat imigranții, tema rasială a fost centrală în proiectul său politic. Camera reflecta contrastele: democrații prezentau o diversitate vizibilă, în timp ce republicanii erau în mare parte albi.

Trump a anunțat un „război împotriva fraudei”, condus de vicepreședintele JD Vance, invocând un presupus scandal din Minnesota pe care l-a estimat la 19 miliarde de dolari. Ilhan Omar și Rashida Tlaib au replicat din sală: „Este o minciună!” și „Ești un mincinos!”

Președintele a continuat cu o tiradă xenofobă, afirmând că „importarea acestor culturi prin imigrație necontrolată” aduce problemele altor regiuni în SUA. Omar a clătinat din cap.

Trump i-a provocat pe democrați să se ridice în picioare în sprijinul afirmației că „prima datorie a guvernului american este să protejeze cetățenii americani, nu imigranții ilegali”. Democrații au rămas așezați. „Ar trebui să vă fie rușine”, a replicat Trump.

Pe parcursul discursului, Omar și Tlaib au intervenit repetat pentru a contrazice afirmațiile președintelui, iar alți democrați au lansat acuzații de corupție și au cerut publicarea dosarelor Epstein.

Trump a intrat în discurs cu un nivel de aprobare de 39% pozitiv și 60% negativ, potrivit unui sondaj Washington Post–ABC News–Ipsos, cel mai scăzut pentru un președinte la primul său discurs despre Starea Națiunii.

În cele 107 minute, a oferit puține motive pentru a schimba această situație. Cel mai lung discurs despre Starea Națiunii din istorie a fost și unul dintre cele mai lipsite de consecințe.

Mai mulți democrați au părăsit sala înainte de final. Locul lui Al Green a rămas gol, cu o pancartă simplă și sfidătoare pe scaun: „Al Green.”

