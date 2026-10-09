Discuții SUA - Ucraina la Miami. Steve Witkoff și Jared Kushner vor prezenta „idei și propuneri noi” pentru a pune capăt războiului

Trimișii prezidențiali Steve Witkoff și Jared Kushner se vor întâlni vineri, la Miami, cu negociatorii ucraineni și cu oficiali europeni pentru a prezenta „idei și propuneri noi” menite să depășească impasul din războiul dintre Rusia și Ucraina, au declarat oficiali americani și ucraineni, relatează Axios.

Administrația Trump speră să realizeze un progres diplomatic înainte de alegerile de la jumătatea mandatului și înainte ca vremea aspră de iarnă să se instaleze în Ucraina.

Una dintre idei este un armistițiu parțial care să pună capăt atacurilor asupra infrastructurii energetice și transporturilor de cereale. Deși Ucraina și-a exprimat disponibilitatea de a face acest pas, Rusia nu s-a arătat prea dispusă să facă același lucru.

„Toți sunt îngrijorați în privința iernii. Va fi o iarnă grea dacă războiul nu se oprește. Așadar, Statele Unite încearcă să medieze între părți, cu scopul de a elabora o propunere comună”, a declarat o sursă americană.

Witkoff și Kushner au vizitat Moscova și Kievul la începutul lunii septembrie. De atunci, colaborează cu partea rusă și cea ucraineană la elaborarea unei inițiative de pace actualizate.

Secretarul de stat Marco Rubio a declarat joi, în cadrul unei conferințe de presă ținută la Lisabona, că războiul se află într-un „impas”. El a subliniat că Statele Unite doresc să prevină o escaladare suplimentară a conflictului în luna următoare și să găsească o cale de a pune capăt războiului.

Witkoff și Kushner s-au întâlnit joi cu președintele Trump pentru a-i prezenta cea mai recentă propunere a Statelor Unite și pentru a-i solicita părerea înaintea discuțiilor de la Miami, care se preconizează că vor dura două zile, a declarat un oficial american.

La întâlnire au participat și secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, și consilierul adjunct pentru securitate națională, Mike Needham.

Din partea ucraineană vor participa șeful de cabinet al președintelui Volodimir Zelenski, Kirilo Budanov, directorul Serviciului de Informații Externe, Rustem Umerov, consilierul diplomatic Serghei Kisliția și deputatul David Arahamia.

Statele Unite au invitat, de asemenea, consilieri pentru securitate națională din Marea Britanie, Franța și Germania, precum și reprezentanți ai NATO și ai UE.

O sursă din SUA a declarat că părțile vor discuta propuneri privind garanțiile de securitate pentru Ucraina, un plan de prosperitate postbelică și alte aspecte ale conflictului.

Zelenski a declarat joi reporterilor că Ucraina poartă discuții cu SUA privind posibilitatea unui armistițiu în domeniul energiei și al cerealelor.

„În ceea ce privește ce ar putea fi realist sau mai realist, nu sunt încă pregătit să mă pronunț. Nu vreau să spun ceva și apoi Rusia, ca de obicei, să facă exact opusul din răzbunare. Așa că hai să așteptăm și să vedem”, a spus el.

Un oficial ucrainean a declarat că, în ciuda scepticismului de la Kiev, alegerile intermediare din SUA și nevoia Rusiei de a obține o relaxare a sancțiunilor l-ar putea determina pe Vladimir Putin să accepte un fel de încetare a focului.

Witkoff și Kushner ar putea să se deplaseze la Moscova la sfârșitul acestei luni pentru noi discuții cu Putin, a declarat o sursă bine informată.

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Editor : A.M.G.