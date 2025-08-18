Live TV

Analiză Discuțiile din SUA privind războiul ruso-ucrainean: ce vrea să obțină fiecare dintre părțile implicate în negocierile pentru pace

ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
Liderii europeni vor avea o discuție separată cu Zelenski, înaintea întâlnirii cu Trump. Foto: Profimedia Images
Sunt momente fără precedent la Casa Albă: ceea ce fusese anunțat ca o întâlnire între doi președinți, Donald Trump și Volodimir Zelenski, a devenit acum, mai degrabă, un summit. Liderii din Marea Britanie, Franța, Germania, Italia, Finlanda, UE și NATO au traversat Atlanticul pentru a-și spune părerea despre cum ar trebui să se încheie războiul de trei ani cu Rusia și în ce condiții. Totul reflectă miza uriașă, dar și îngrijorarea crescândă a Europei că SUA și-au schimbat poziția într-una mai puțin favorabilă Ucrainei. Jurnaliștii BBC au făcut o analiză a ceea ar considera fiecare dintre cei prezenți - dar și președintele rus Vladimir Putin - drept o victorie în acest conflict.

SUA - un acord, orice acord

Promisiunea electorală a lui Trump era că va rezolva acest conflict în prima zi de mandat, dar, șase luni mai târziu, progresul pe care și-l dorește încă trenează.

Condițiile oricărui acord par să fie mai puțin importante pentru Trump decât acordul în sine, astfel încât condițiile s-au schimbat în timp, arată BBC.

De la întâlnirea cu președintele rus Vladimir Putin, vineri, în Alaska, Trump pare să fi renunțat la criticile la adresa Moscovei și la amenințarea cu sancțiuni, hotărând, în schimb, să exercite presiuni asupra lui Zelenski.

Duminică seara, el l-a avertizat pe președintele ucrainean că trebuie să renunțe la speranțele de aderare la NATO și că va trebui să cedeze Crimeea, pe care Putin a anexat-o ilegal în 2014.

Trimisul lui Trump, Steve Witkoff, a declarat că Washingtonul va oferi garanții de securitate Europei, cu scopul de a descuraja noi agresiuni din partea Rusiei. Detaliile rămân însă neclare.

Până în prezent, SUA s-au opus cererilor europene de a se angaja în ceea ce privește securitatea viitoare a Ucrainei. Acum, toate privirile vor fi îndreptate spre Casa Albă pentru a vedea dacă acest lucru s-a schimbat cu adevărat.

Ucraina - evitarea cedării teritoriului

Zelenski se află în poziția deloc de invidiat de a trebui să-și mențină poziția în fața unui Donald Trump din ce în ce mai nerăbdător, care pare să fi fost influențat de Putin și care l-a acuzat deja pe președintele ucrainean că stă în calea păcii.

Trump îi va spune, probabil, lui Zelenski că trebuie să accepte să cedeze teritoriu. Acest lucru va fi extrem de dificil de acceptat pentru președintele ucrainean, deoarece ar însemna retragerea din Donețk și Lugansk, regiuni pentru protejarea cărora mii de soldați ucraineni au luptat și au murit din 2022 încoace.

De asemenea, acest lucru ar permite Rusiei să preia controlul asupra unor vaste teritorii, pe care le-ar putea folosi ulterior ca rampă de lansare pentru noi agresiuni.

Prin urmare, Zelenski nu poate accepta concesii teritoriale fără garanții solide de securitate, care să intre în vigoare în cazul unui nou atac al Rusiei. Acestea ar fi putut fi furnizate de NATO, dar Trump a clarificat că Ucraina nu va adera la alianță.

Detaliile privind eventualele garanții alternative probabil că nu au fost încă stabilite, dar, fără acestea, va fi dificil pentru Zelenski să își asume vreun angajament.

Ucraina este, de asemenea, îngrijorată de faptul că Trump pare să fi trecut de la dorința unui armistițiu la presiuni pentru un acord de pace complet. Acest lucru ar putea dura extrem de mult, permițând între timp continuarea atacurilor rusești, a morții civililor și a pierderilor de pe linia frontului.

Europa - angajamentul SUA față de securitatea Ucrainei

Liderii europeni vor încerca să-l determine pe Trump să precizeze cum ar putea arăta garanțiile de securitate ale SUA pentru Ucraina.

Declarațiile vagi venite din partea SUA în această privință este alarmantă pentru europeni, care consideră că protecția împotriva potențialelor atacuri viitoare ale Rusiei va trebui să vină dintr-un angajament credibil al Americii.

Există, de asemenea, nervozitate în legătură cu ideea că SUA ar putea insista ca Ucraina să cedeze teritoriu Rusiei. Continentul european are o lungă istorie de războaie sângeroase, iar liderii vor să evite un scenariu în care granițele unei țări suverane sunt redesenate cu forța.

Aceste îngrijorări serioase explică decizia fără precedent a unui contingent atât de mare de lideri de a vizita Casa Albă în ultimul moment.

Săptămâna trecută, o reuniune virtuală între SUA și UE înaintea summitului din Alaska părea să întărească criticile lui Trump la adresa Rusiei; acum că pare să se clatine din nou de partea Moscovei, liderii europeni vor încerca să-l convingă că îngrijorările lor cu privire la securitatea pe termen lung a continentului nu s-au schimbat.

Rusia - mai mult teritoriu ucrainean

Astăzi nu va fi niciun reprezentant rus la Casa Albă. Poate că acest lucru nu contează: se pare că Putin a făcut o impresie suficient de puternică asupra lui Trump săptămâna trecută, încât Moscova poate fi sigură că punctul său de vedere va fi reprezentat în mod adecvat.

Trump a declarat deja că Ucraina nu va adera la NATO, iar Rusia dorește ca acest angajament să fie reiterat și ratificat. De asemenea, dorește controlul deplin asupra Donbasului, ceea ce ar însemna ca Kievul să renunțe la teritoriile pe care le mai deține în regiunile Donețk și Lugansk.

Poate cel mai important este faptul că Moscova a reușit să-l convingă pe Trump că acum depinde de Zelenski să încheie un acord pentru a pune capăt războiului - știind foarte bine că acesta nu poate accepta să cedeze teritorii fără condiții.

O victorie pentru Rusia ar fi ca această tensiune să-l determine pe Trump să părăsească definitiv masa negocierilor și să lase Ucraina și europenii să se descurce singuri, remarcă BBC.

