Agenția Centrală de Informații a Statelor Unite (CIA) ar fi supus mai multe persoane torturii prin „simularea înecului” decât a recunoscut până acum. Documente declasificate recent, obținute în urma unui proces privind accesul la informații publice, sugerează că această metodă de interogare a fost utilizată inclusiv într-o închisoare secretă din Afganistan. Dezvăluirile pun sub semnul întrebării bilanțul oficial al CIA privind practicile de interogare folosite după atentatele teroriste din 11 septembrie 2001, relatează The Guardian.

Documentele, obținute de The New York Times în urma unui proces pentru acces la informații, conțin mărturia unui fost traducător care a lucrat pentru CIA într-un centru secret de detenție din Afganistan.

Potrivit The Guardian, declarațiile acestuia sugerează că agenția americană a utilizat metoda cunoscută drept „waterboarding” într-un număr mai mare de cazuri decât cele recunoscute oficial.

Waterboardingul este o metodă de tortură prin care unei persoane imobilizate i se provoacă senzația de înec, prin utilizarea apei pentru a-i îngreuna respirația.

Dezvăluirile sunt importante deoarece CIA a recunoscut oficial folosirea acestei metode împotriva a numai trei deținuți.

CIA a recunoscut oficial torturarea prin simularea înecului a trei persoane

După atentatele din 11 septembrie 2001, Statele Unite au lansat o amplă campanie antiteroristă, în cadrul căreia CIA a administrat centre secrete de detenție și a utilizat tehnici de interogare controversate.

Agenția americană a recunoscut că trei bărbați au fost supuși waterboardingului.

Primul este Abu Zubaydah, considerat la momentul capturării sale un membru important al organizației teroriste al-Qaida.

Al doilea este Khalid Sheikh Mohammed, suspectat că a organizat atentatele din 11 septembrie 2001, soldate cu aproape 3.000 de morți.

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Cel de-al treilea este Abd al-Rahim al-Nashiri, acuzat de implicare în organizarea atentatului asupra distrugătorului american USS Cole, comis în anul 2000.

Potrivit documentelor cunoscute anterior, această metodă de interogare fusese utilizată în două centre secrete de detenție ale CIA, aflate în Thailanda și Polonia.

Noile informații sugerează însă că practica ar fi fost folosită și într-o altă locație, din Afganistan.

Mărturia unui traducător CIA: un deținut a fost imobilizat pe o placă înclinată spre apă

Documentele declasificate includ declarația făcută în 2012 de un fost traducător care lucra pentru CIA.

Acesta a relatat unui agent FBI că a asistat la un episod de tortură într-o închisoare secretă situată la nord de Kabul, capitala Afganistanului.

Centrul de detenție era cunoscut sub numele de Salt Pit, fiind identificat în documentele agenției americane și drept Detention Site Cobalt.

Potrivit mărturiei, traducătorul a văzut un bărbat pe care îl cunoștea sub numele de „Bahir”, imobilizat pe o placă înclinată în jos, către apă.

În jurul deținutului se aflau aproximativ trei sau patru persoane care participau la procedură.

Agentul FBI care a consemnat declarația a precizat că martorul observase incidentul în trecere și nu participase personal la interogatoriu.

Un detaliu important este că episodul s-ar fi desfășurat pe un hol al închisorii, într-un spațiu relativ îngust.

Mărturia sugerează că simularea înecului nu ar fi fost limitată la facilitățile speciale menționate anterior în documentele oficiale.

Cine ar putea fi deținutul torturat în închisoarea secretă din Afganistan

Identitatea persoanei menționate de traducător nu a fost stabilită definitiv.

În declarația dată FBI, fostul colaborator al CIA a precizat că bărbatul cunoscut drept „Bahir” ar fi fost rudă cu Hekmatyar.

Potrivit The Guardian, această informație pare să facă referire la Gulbuddin Hekmatyar, fost prim-ministru al Afganistanului.

Descrierea ar putea corespunde unui bărbat numit Ghairat Bahir.

Acesta fusese capturat în 2002, în timpul unei operațiuni desfășurate la Islamabad, capitala Pakistanului.

Numele său apare în documentele CIA, care arată că a fost supus unor metode de interogare considerate „îmbunătățite” de autoritățile americane.

Termenul a fost utilizat de CIA pentru a descrie practici coercitive de interogare, unele dintre acestea fiind considerate tortură.

Totuși, informațiile disponibile nu demonstrează definitiv că persoana observată de traducător în închisoarea Salt Pit era Ghairat Bahir.

Identificarea rămâne o ipoteză bazată pe corespondența dintre nume, relațiile familiale și informațiile existente în arhivele CIA.

Documentele provin dintr-o anchetă privind tortura și distrugerea unor înregistrări video

Mărturia fostului traducător a fost obținută în cadrul unei investigații desfășurate între 2008 și 2012.

Ancheta a fost coordonată de procurorul special John Durham și a vizat utilizarea torturii de către CIA, precum și distrugerea unor înregistrări video care documentau interogatorii prin simularea înecului.

Distrugerea înregistrărilor a devenit un subiect major de controversă în Statele Unite, deoarece imaginile ar fi putut constitui dovezi directe privind tratamentul aplicat deținuților.

Procurorii au analizat circumstanțele în care au fost utilizate aceste metode și modul în care au fost gestionate materialele video.

În cele din urmă, investigația nu s-a soldat cu formularea unor acuzații penale.

Documentele recent declasificate reprezintă o parte a materialelor obținute în timpul acelei anchete.

Editor : Sebastian Eduard