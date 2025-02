DOGE oprește plățile către Politico, publicație care a încasat 8 milioane de dolari de la guvernul SUA. Îngrijorări printre jurnaliști

Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a confirmat miercuri că Politico a primit fonduri de la guvernul SUA care vor fi sistate pe măsură ce Departamentul pentru Eficienţă Guvernamentală (DOGE) al preşedintelui Donald Trump va reduce cheltuielile, transmite News.ro.

Leavitt a fost întrebată despre relatările conform cărora „instituţiile media” vor fi afectate de planul lui Elon Musk de a reduce finanţarea pentru Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID). Politico a primit cel puţin 8,2 milioane de dolari de la guvernul SUA în ultimii ani, dintre care 44.000 de dolari de la USAID, potrivit USAspending.gov.

„După ce am venit aici, în sala de şedinţe, am fost informată cu privire la finanţarea din partea USAID pentru mass-media, inclusiv Politico, care ştiu că are un loc în această sală, şi pot să confirm că cele peste 8 milioane de dolari din banii contribuabililor care au mers, în esenţă, la subvenţionarea abonamentelor la Politico pe banii contribuabililor americani, nu vor mai avea loc”, a declarat Leavitt.

„Echipa DOGE lucrează acum la anularea acestor plăţi”, a continuat ea. „Acesta este un efort al întregului guvern pentru a ne asigura că ne aliniem atunci când vine vorba de registrele guvernului federal”.

Musk, cel mai bogat om din lume, este responsabil de DOGE.

Vestea de la Casa Albă a venit după ce un membru al personalului Politico şi-a exprimat îngrijorarea că întârzierea cu care angajaţii şi-au primit depunerile directe recente, care intră o dată la două săptămâni, ar fi putut fi legată de reducerea cheltuielilor lui Musk.

Mulţi angajaţi ai Politico primesc, de obicei, depuneri directe de bani o dată la fiecare a doua marţi, dar săptămâna aceasta au observat că fondurile nu au ajuns în contul lor. Un angajat a declarat pentru Fox News Digital că managementul nu a comunicat despre problemă până la ora 9 a.m., când a considerat că este vorba despre o „eroare tehnică”.

Potrivit angajatului, multe probleme nu au fost rezolvate, angajaţii Politico panicaţi exprimându-şi îngrijorarea cu privire la plata facturilor şi la plata comisioanelor de overdraft din partea băncilor lor. Conducerea Politico a insistat în cele din urmă că a fost o eroare tehnică între bancă şi furnizorii de salarii şi că toată lumea va fi plătită până la sfârşitul zilei.

Angajaţii au fost plătiţi în cele din urmă, dar nu au apărut ca „în aşteptare” decât după ora 17:00 ET şi nu au fost achitaţi până miercuri dimineaţa, potrivit angajatului afectat. Angajatul a declarat că există o îngrijorare internă cu privire la faptul că plăţile întârziate şi măsurile guvernului de reducere a cheltuielilor excesive au fost cumva legate.

„Politico a înşelat o mulţime de oameni”, a declarat angajatul pentru Fox News Digital.

Un purtător de cuvânt al Politico a declarat: „Angajaţii au fost plătiţi ieri, a existat o eroare tehnică care a fost remediată în câteva ore”.

Politico nu a răspuns dacă măsurile lui Musk asupra cheltuielilor guvernamentale au avut sau nu vreo legătură cu întârzierea plăţii.

Deşi Politico a primit plăţi de la USAID pentru serviciul său de abonament costisitor, aceasta nu a fost agenţia guvernamentală care a dat cei mai mulţi bani pentru Politico. Potrivit USAspending.gov, Departamentul pentru Sănătate şi Servicii Umane conduce detaşat, cu 1,37 milioane de dolari, urmat de 1,35 milioane de dolari de la Departamentul de Interne.

Departamentul Energiei a dat Politico 1,29 milioane de dolari, Departamentul Agriculturii a dat 552.024 de dolari, iar Departamentul Comerţului - 485.572 de dolari.

Miercuri, în timp ce angajaţii erau încă supăraţi din cauza întârzierii plăţii, Musk a răspuns la o postare pe X care susţinea că Departamentul de Sănătate şi Servicii Umane a cheltuit aproximativ 500.000 de dolari pe abonamentul Politico Pro, scriind: „Este ciudat”.

Angajatul de la Politico a declarat că îngrijorarea colegilor a trecut rapid de la supărarea faţă de întârzierea plăţii salariilor la neliniştea faţă de postarea lui Musk.

Pe reţelele de socializare au apărut afirmaţii conform cărora guvernul ar fi finanţat Politico, dar alţii au subliniat că Politico are un serviciu de abonament costisitor care este esenţial pentru mulţi angajaţi guvernamentali. Abonamentele de bază costă de obicei între 12.000 şi 15.000 de dolari pentru trei utilizatori.

În timp ce Politico a primit sume mici de bani pentru abonamente de la agenţiile guvernamentale în timpul administraţiilor anterioare, se pare că acestea au crescut vertiginos în timpul administraţiei Biden, potrivit USAspening.gov.

