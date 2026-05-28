Doi congresmeni democrați spun că SUA ar trebui să trimită mai multe rachete antiaeriene Ucrainei pentru a proteja Kievul

Guvernul SUA ar trebui să răspundă pozitiv unei solicitări a preşedintelui Volodimir Zelenski de a trimite mai multe rachete de apărare aeriană pentru a proteja capitala Ucrainei de escaladarea bombardamentelor ruse, au declarat doi congresmeni americani joi, relatează Reuters.

Zelenski i-a scris preşedintelui Donald Trump şi membrilor Congresului SUA în această săptămână pentru a le cere sisteme Patriot şi interceptori suplimentari, singurul scut eficient împotriva rachetelor balistice ruseşti din arsenalul Ucrainei.

Luni, Rusia i-a avertizat pe străini şi diplomaţi să părăsească Kievul şi a anunţat că va lansa „lovituri sistematice” asupra unor ţinte din capitala ucraineană. În ultima sa campanie de lovituri masive de duminică, Rusia a folosit 30 de rachete balistice împotriva Ucrainei şi numai unsprezece dintre ele au fost doborâte, potrivit forţelor aeriene ucrainene.

După ce s-a întâlnit cu Zelenski la Kiev, senatorul Richard Blumenthal din Connecticut a declarat că SUA au dat curs în trecut de mai multe ori solicitărilor Kievului de arme suplimentare.

„Speranţa şi aşteptarea mea este că America va răspunde pozitiv la această solicitare”, a spus Blumenthal, care a făcut această vizită împreună cu deputatul Jim Hines, democrat ca şi el.

Ambii congresmeni, a declarat Blumenthal, vor face lobby la revenirea lor la Washington pentru interceptori suplimentari pentru Ucraina şi pentru sancţiuni mai puternice asupra Rusiei.

„Vom privi asta ca pe misiunea noastră, când ne întoarcem, să ne asigurăm că Ucraina dispune de mijloacele necesare pentru a face ceea ce trebuie”, a spus el.

De la începutul mandatului lui Trump, Ucraina a achiziţionat rachete Patriot prin iniţiativa PURL a NATO, finanţată de aliaţii europeni.

În scrisoarea sa, Zelenski mulţumeşte SUA pentru sprijin, dar menţionează că ritmul livrărilor de interceptori prin PURL nu mai ţine pasul cu amploarea ameninţării din Ucraina.

Hines, democratul cel mai înalt în rang din Comisia de informaţii a Camerei Reprezentanţilor, a declarat că discuţiile de la Washington privind sprijinul militar pentru Ucraina a fost complicat de războiul din Iran, care atrage resurse valoroase.

„Acel conflict trebuie încheiat ieri din multe motive, inclusiv faptul că materialul care este utilizat în Golful Persic acum trebuie utilizat pentru apărarea noastră şi trebuie furnizat Ucrainei”, a spus Hines.

