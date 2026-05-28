Live TV

Doi congresmeni democrați spun că SUA ar trebui să trimită mai multe rachete antiaeriene Ucrainei pentru a proteja Kievul

Data actualizării: Data publicării:
kiev ucraina bombardament fum
Foto: Profimedia Images

Guvernul SUA ar trebui să răspundă pozitiv unei solicitări a preşedintelui Volodimir Zelenski de a trimite mai multe rachete de apărare aeriană pentru a proteja capitala Ucrainei de escaladarea bombardamentelor ruse, au declarat doi congresmeni americani joi, relatează Reuters

Zelenski i-a scris preşedintelui Donald Trump şi membrilor Congresului SUA în această săptămână pentru a le cere sisteme Patriot şi interceptori suplimentari, singurul scut eficient împotriva rachetelor balistice ruseşti din arsenalul Ucrainei. 

Luni, Rusia i-a avertizat pe străini şi diplomaţi să părăsească Kievul şi a anunţat că va lansa „lovituri sistematice” asupra unor ţinte din capitala ucraineană. În ultima sa campanie de lovituri masive de duminică, Rusia a folosit 30 de rachete balistice împotriva Ucrainei şi numai unsprezece dintre ele au fost doborâte, potrivit forţelor aeriene ucrainene. 

După ce s-a întâlnit cu Zelenski la Kiev, senatorul Richard Blumenthal din Connecticut a declarat că SUA au dat curs în trecut de mai multe ori solicitărilor Kievului de arme suplimentare. 

„Speranţa şi aşteptarea mea este că America va răspunde pozitiv la această solicitare”, a spus Blumenthal, care a făcut această vizită împreună cu deputatul Jim Hines, democrat ca şi el. 

Ambii congresmeni, a declarat Blumenthal, vor face lobby la revenirea lor la Washington pentru interceptori suplimentari pentru Ucraina şi pentru sancţiuni mai puternice asupra Rusiei. 

„Vom privi asta ca pe misiunea noastră, când ne întoarcem, să ne asigurăm că Ucraina dispune de mijloacele necesare pentru a face ceea ce trebuie”, a spus el. 

De la începutul mandatului lui Trump, Ucraina a achiziţionat rachete Patriot prin iniţiativa PURL a NATO, finanţată de aliaţii europeni. 

În scrisoarea sa, Zelenski mulţumeşte SUA pentru sprijin, dar menţionează că ritmul livrărilor de interceptori prin PURL nu mai ţine pasul cu amploarea ameninţării din Ucraina. 

Hines, democratul cel mai înalt în rang din Comisia de informaţii a Camerei Reprezentanţilor, a declarat că discuţiile de la Washington privind sprijinul militar pentru Ucraina a fost complicat de războiul din Iran, care atrage resurse valoroase. 

„Acel conflict trebuie încheiat ieri din multe motive, inclusiv faptul că materialul care este utilizat în Golful Persic acum trebuie utilizat pentru apărarea noastră şi trebuie furnizat Ucrainei”, a spus Hines. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
lukasenko
1
Mesaj către Lukașenko de la comandantul dronelor ucrainene: „Nu vă puneți cu Ucraina. 500...
Nicusor Dan
2
Negocierile pentru formarea noului Guvern, blocate. De ce întârzie Nicușor Dan să...
vladimir putin (1)
3
„Intențiile lui Putin sunt mai grave decât se aștepta Europa de Vest”, susține MAE de la...
min edu dimian
4
Elevă de clasa a V-a, discurs în lacrimi despre presiunea din școală, în timp ce...
Indemnizația de însoțitor din iulie 2026. Foto Getty Images
5
Crește indemnizația de însoțitor de la 1 iulie 2026. Suma pe care o vor primi...
Momentul de la Roland Garros care ”a scandalizat lumea tenisului”: ”Secvența e șocantă”
Digi Sport
Momentul de la Roland Garros care ”a scandalizat lumea tenisului”: ”Secvența e șocantă”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
profimedia-1019040261
Scenariul „foarte realist” care îngrijorează Moscova: arsenalul sovietic al Venezuelei transferat Ucrainei
Donald Trump și premierul Canadei, Mark Carney
Mark Carney urmărește un nou parteneriat între SUA și Canada: „Cea mai dinamică, rezilientă și inventivă țară”
photo-collage.png - 2026-05-28T195850.954
Bancnote de 250 de dolari cu chipul lui Donald Trump: proiectul promovat de administraţia sa provoacă scandal în SUA
Donald Trump.
Proiectul lui Trump se clatină: „Consiliul pentru Pace” nu livrează rezultatele promise, iar negocierile pentru Gaza rămân blocate
oficialii aflati la masa negocierilor dintre rusia si ucraina isi dau mana
Europa caută omul care să vorbească cu Putin: cine negociază pacea pentru Ucraina în timp ce SUA sunt absorbite de conflictul cu Iranul
Recomandările redacţiei
Piranha 5
Trei transportoare blindate Piranha 5, implicate într-un accident în...
Vladimir Putin cu mainile la gura si casca in ureche
Cine este Pal Laich, numele misterios care a readus în prim-plan...
hoti furt din bancomat
Hoții români au devenit spaima danezilor. Reportaj amplu în presa din...
Război în Iran. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto Profimedia
SUA și Iranul au ajuns la un acord, dar Trump încă nu și-a dat...
Ultimele știri
SUA impun noi sancțiuni asupra vânzărilor de petrol ale armatei iraniene: „Nu vom permite guvernului să-și sporească veniturile”
Tânărul care plănuia un atac terorist la concertul lui Taylor Swift din Viena a fost condamnat la 15 ani de închisoare
Violențe extreme în Columbia înainte de alegeri: zeci de luptători de gherilă au fost uciși
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Și-a făcut tatuaj, a băut cocktailuri și s-a culcat liniștită. Câteva ore mai târziu a devenit mamă fără să...
Cancan
Nicoleta Luciu, în centrul dezvăluirilor făcute de Sile Cămătaru: ,,A fost doar o..''
Fanatik.ro
S-a confruntat cu o boală gravă, dar a revenit pe micile ecrane. Prezentatoarea are un look nou și fresh
editiadedimineata.ro
Papa Leon avertizează asupra imaginilor generate cu AI: „Un amplificator puternic al dezinformării”
Fanatik.ro
Daniel Pancu, dezvăluiri despre soția sa, Andra. Cum au ajuns să formeze din nou un cuplu după o pauză de 18...
Adevărul
Imagini șocante într-un autobuz din Piteşti. Bătaie în toată regula între şofer şi o femeie. Mai mulţi...
Playtech
Ce salarii vor avea militarii din 2027. Cine poate pierde mii de lei la soldă. Calcule pentru soldați...
Digi FM
A mers la medic cu dureri de spate și voce răgușită. Diagnosticul adevărat a venit prea târziu: "Corpul meu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Rafael Nadal, de nerecunoscut! Internetul a ”explodat” după o poză: ”N-am crezut într-un milion de ani că-l...
Pro FM
Alina Crișan, fosta membră A.S.I.A., condamnată la închisoare cu suspendare. Ce acuzații i s-au adus
Film Now
Adam Sandler, criticat dur după apariția de la premiera filmului soției sale: „E lipsă de respect!” Imaginile...
Adevarul
Ce se alege de clădirile celebrei fabrici de încălțăminte Clujana, la 4 ani de la faliment. Investiția...
Newsweek
5 vești rele la pensie. De ce pensionarii nu pot merge la tratament la mare? Pierd și o reducere de 1.400 lei
Digi FM
Caz impresionant la Timișoara, unde o femeie de 44 de ani a născut tripleți, după o sarcină naturală. Ea mai...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Vizitele la muzeu îți pot schimba sănătatea. Ce au descoperit cercetătorii despre efectul artei asupra...
Digi Animal World
Ce a făcut un câine imediat după ce stăpâna sa a alunecat și a căzut. Gestul patrupedului a emoționat-o: „A...
Film Now
Blonda care s-a iubit cu Sebastian Stan îl face tată pe proaspătul său soț, un actor celebru din Grey’s...
UTV
Theo Rose și Anghel Damian au postat imagini romantice de la Cannes. „Te iubesc, omule!”