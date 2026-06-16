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Doi din cinci americani nu cred că SUA vor mai rezista în forma actuală încă 250 de ani, și nici ca stat democratic

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Foto: Profimedia
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„Democraţia americană riscă să eşueze” Aniversarea a 250 de ani, „prea politizată”

În timp ce Statele Unite se apropie de a 250-a aniversare, care va fi celebrată luna viitoare, doi din cinci americani nu cred că această ţară va mai rezista în forma actuală încă 250 de ani, relevă un sondaj Reuters/Ipsos care a evidenţiat diviziuni profunde asupra modului în care naţiunea americană se percepe pe sine, scrie marţi Reuters.

Sondajul, care s-a desfăşurat pe parcursul a patru zile şi s-a încheiat luni, vine în contextul fastului polarizant pe care preşedintele Donald Trump l-a imprimat aniversării care va marca 250 de ani de când cei care au devenit cunoscuţi ca părinţii fondatori ai SUA şi-au declarat independenţa faţă de Marea Britanie.

Trump s-a plasat în centrul multor evenimente ale acestei aniversări şi a spus luni că el va fi atracţia principală a evenimentului ce va avea loc pe 4 iulie la Washington şi care va servi de asemenea ca miting politic al lui, în timp ce partidul său republican încearcă să păstreze controlul asupra Congresului la alegerile de la jumătatea mandatului în noiembrie, notează Reuters, citată de Agerpres.

Aproximativ 38% dintre participanţii la sondaj - inclusiv 40% dintre simpatizanţii democraţi şi 26% dintre simpatizanţii republicani - au afirmat că ei nu cred că Statele Unite vor mai exista ca stat unitar peste 250 de ani. Totuşi, o majoritate de 62% dintre cei intervievaţi cred că naţiunea lor va dăinui peste timp în forma actuală.

„Democraţia americană riscă să eşueze”

Pe de altă parte, două treimi dintre respondenţi - inclusiv 85% dintre simpatizanţii democraţi şi 50% dintre simpatizanţii republicani - s-au declarat de acord cu o afirmaţie conform căreia democraţia americană riscă să eşueze, un procent în creştere faţă de cel de 57% dintr-un sondaj efectuat în august anul trecut.

Mai mult, o largă majoritate de 77% dintre participanţii la sondaj consideră probabil ca violenţa politică să crească în următorii cinci ani.

În ceea ce priveşte politica externă, sondajul arată că procentul americanilor care văd ţara lor ca lider global este în scădere, numai aproximativ 30% dintre respondenţi manifestând această opinie, în scădere faţă de procentul de 38% dintr-un sondaj similar efectuat în noiembrie 2017, în primul mandat al lui Trump. Procentul simpatizanţilor democraţi care împărtăşesc această opinie a scăzut de la 26% la 11%, iar cel al simpatizanţilor republicani s-a menţinut constant la aproximativ 60%.

Aniversarea a 250 de ani, „prea politizată”

Majoritatea americanilor - inclusiv trei sferturi dintre susţinătorii democraţi şi jumătate dintre cei republicani - consideră că evenimentele organizate cu ocazia celei de-a 250-a aniversări a SUA sunt prea politizate.

Cetăţenii americani sunt de asemenea împărţiţi pe unele teme mai banale, cum ar fi modul de a sărbători Ziua Independenţei. Aproximativ 52% dintre simpatizanţii republicani au spus că modul lor de a sărbători va include şi purtarea unor haine în culorile drapelului SUA, respectiv roşu, alb şi albastru, faţă de numai 20% dintre simpatizanţii democraţi. Raporturi apropiate - 46% republicani, faţă de 28% democraţi - se observă şi în dorinţa de a asista la focuri de artificii organizate la festivităţile ocazionate de a 250-a aniversare a Statelor Unite.

Sondajul, efectuat online, a colectat răspunsuri oferite de un eşantion de 1.537 de adulţi americani la nivel naţional, iar rezultatele sale au o marjă de eroare de 3%.

Editor : Liviu Cojan

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