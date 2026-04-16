Doi piloți au scos sunete de animale, inclusiv miaunături și lătraturi, la radio, pe frecvențele de zbor, în timp ce comunicau între ei în apropierea Aeroportului Național Ronald Reagan din Washington, duminică (12 aprilie), informează The Independent.

Un controlor de trafic aerian a intervenit rapid în „discuția” lor și le-a cerut puțină decență. „Băieți, trebuie să fiți profesioniști”, se aude controlorul spunând în înregistrare.

Piloții, însă, păreau să continue, determinându-l pe controlor să răspundă cu o remarcă acidă: „De asta zburați încă cu un RJ”, o referire la avioanele regionale, care în cercurile piloților sunt adesea văzute ca o treaptă inferioară față de zborurile internaționale.

