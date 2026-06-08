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Analiză Doi „prieteni-dușmani”: relația complexă dintre Trump și Netanyahu continuă să submineze armistițiul din Orientul Mijlociu

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US President Donald Trump and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at the White House on April 7, 2025. (USA)
Donald Trump și Benjamin Netanyahu / Sursa foto: Profimedia Images

Cea mai recentă escaladare a ostilităților dintre Iran și Israel pare să fi fost stopată pentru moment, după ce Donald Trump a insistat că el este cel care „ia toate deciziile” în Orientul Mijlociu. Însă, într-o regiune extrem de instabilă, Benjamin Netanyahu a demonstrat din nou că este gata să ia propriile decizii, notează The Guardian.

Schimbul de rachete de duminică și luni a demonstrat pe deplin instabilitatea inerentă a actualei situații de incertitudine dintre război și pace, dar a scos în evidență și relația complexă și contradictorie dintre președintele SUA și prim-ministrul israelian, doi „prieteni-dușmani” care ar putea decide soarta actualului armistițiu.

Duminică, liderul de la Casa Albă s-a străduit să sublinieze că el era partenerul dominant în această relație.

„Eu iau toate deciziile. El nu ia nicio decizie”, a declarat el pentru Financial Times. Cu mai puțin de o săptămână înainte, Casa Albă scosese la iveală detalii despre o serie de injurii adresate de Trump lui Netanyahu, spunându-i că este „nebun”, sugerând că nu știe ce face și informându-l că „toată lumea te urăște acum”.

Se pare că această mustrare severă a avut scopul de a-l avertiza pe Netanyahu să nu atace Beirutul în cadrul operațiunilor sale împotriva grupării Hezbollah, o linie roșie pentru Iran, care considera acest lucru o încălcare a armistițiului regional mai larg.

Trump recurge în mod obișnuit la umilirea publică ca răspuns la orice formă de insubordonare percepută. În cazul lui Netanyahu, această tactică a funcționat mai puțin de o săptămână. După o serie de victime israeliene înregistrate în Liban în weekend, prim-ministrul a ordonat duminică bombardarea bastionului Hezbollah din cartierul Dahiyeh, situat în sudul Beirutului, ceea ce a declanșat, ca răspuns, o salvă de rachete iraniene îndreptate spre Israel.

În ciuda faptului că a reușit să intercepteze proiectilele lansate și a îndemnurilor lui Trump de a nu riposta, Netanyahu a ordonat un răspuns pe măsură: atacuri cu rachete împotriva unor ținte din Iran. Schimburile de focuri s-au prelungit până luni dimineață, când ambele părți au anunțat încetarea ostilităților, pentru ca Trump să poată declara că acordul de încetare a focului este din nou în vigoare, cu menținerea blocadei asupra strâmtorii Ormuz, „până la încheierea unui «acord final»”.

„Lucrurile ar trebui să se miște repede”, a promis Trump pe platforma sa Truth Social, într-o asigurare pe care a repetat-o de nenumărate ori în ultimele două luni de încetare a focului – cu un impact din ce în ce mai redus asupra prețurilor mondiale la petrol.

Trump și Netanyahu au intrat împreună în război împotriva Iranului pe 28 februarie, dar au început să se distanțeze în doar câteva zile, de îndată ce a devenit evident că victoria rapidă și schimbarea regimului promise de israelieni aveau puține șanse să se materializeze. De atunci, interesele lor au început să se diferențieze tot mai mult.

Odată ce Iranul a închis strâmtoarea Ormuz, creșterea bruscă a prețului petrolului și întreruperea fluxului de produse chimice comercializate la nivel mondial au devenit o amenințare politică pentru Trump. În ciuda manipulării circumscripțiilor electorale și a suprimării votului de către republicani, democrații au șanse reale să câștige cel puțin una dintre camerele Congresului la alegerile din noiembrie, subminându-i astfel autoritatea. Pe termen scurt, președintele ar prefera în mod evident să evite distragerile la nivel mondial în timp ce găzduiește Cupa Mondială de fotbal.

Presiunea electorală exercitată asupra lui Netanyahu îl împinge în direcția opusă. Dacă nu va reuși să inverseze situația, coaliția sa de guvernare riscă să piardă alegerile, care trebuie să aibă loc înainte de sfârșitul lunii octombrie. În starea actuală a lucrurilor, în ciuda tuturor atacurilor aeriene din ultimii trei ani, el nu poate pretinde că și-a îndeplinit vreuna dintre promisiunile de a-i neutraliza pe principalii adversari ai Israelului: Iranul, Hezbollah și Hamas.

Logica politică a lui Netanyahu îl împinge spre noi ofensive, în speranța unei schimbări decisive, cum ar fi prăbușirea regimului de la Teheran. Pentru a-și asigura sprijinul extremei drepte israeliene, Netanyahu trebuie să se arate dispus să-l contrazică din când în când pe Trump în desfășurarea acestei campanii pe mai multe fronturi, dar niciun lider israelian nu-și poate permite să rupă legăturile cu Washingtonul, principalul său garant al securității. Asta înseamnă că trebuie să se mențină pe o linie foarte subțire.

Convingerea lui Trump să se alăture atacului împotriva Iranului a reprezentat cea mai mare victorie din cariera lui Netanyahu, dar acest triumf se năruie. Acordul de pace dintre SUA și Iran se negociază fără participarea Israelului și, în forma sa actuală, așa cum se prezintă, ar permite regimului aflat la putere să mențină un program nuclear restrâns, dar continuu. La insistența Teheranului, orice acord ar limita, de asemenea, capacitatea Israelului de a acționa împotriva Hezbollahului din Liban.

Cea mai bună șansă a lui Netanyahu de a-și asigura supraviețuirea politică este ca negocierile de pace să eșueze, iar Statele Unite să fie din nou implicate în războiul împotriva Iranului. Reprezentanții guvernului său au prevăzut în mod constant acest scenariu în cadrul unor briefinguri neoficiale și, până în prezent, au avut dreptate. 

În ciuda afirmațiilor sale repetate că pacea este aproape, lui Trump i-a fost în mod evident greu să accepte orice înțelegere care s-ar compara cu acordul nuclear încheiat de Barack Obama în 2015, mai ales dacă include ceva atât de jenant din punct de vedere vizual precum livrarea activelor iraniene deblocate sub forma unor paleți cu bani transportați cu avionul la Teheran. Izbucnirea ostilităților din weekend și soluționarea lor temporară nu ne apropie deloc de ieșirea din această situație de incertitudine, notează sursa citată.

Atât Trump, cât și Netanyahu au ajuns în vârf datorită abilității de a identifica punctele slabe ale rivalilor și își pot vedea clar vulnerabilitățile reciproce. Amândoi se află la cârma unor mașinării politice fragmentate și se confruntă cu grave probleme juridice odată ce își pierd puterea.

„Ai fi în închisoare dacă nu aș fi fost eu”, i-ar fi strigat Trump lui Netanyahu săptămâna trecută.

În acest an, cei doi lideri în vârstă au găsit o soluție comună la problemele interne cu care se confruntă, și anume războiul. Netanyahu este în continuare hotărât să meargă mai departe și să atragă de partea sa puterea militară a Statelor Unite, în timp ce Trump ezită. Atâta timp cât această dispută între cei doi va rămâne nerezolvată, Orientul Mijlociu va continua să plătească prețul.

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Editor : A.M.G.

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