În romanul distopic „1984” al lui George Orwell, lumea este împărțită în trei sfere de influență: Oceania, Eurasia și Estasia, toate aflate în război perpetuu. Uneori, două dintre state formează o alianță împotriva celui de-al treilea. Alteori, schimbă brusc taberele. Nu se oferă motive. În schimb, Partidul le spune proletarilor: „Am fost întotdeauna în război cu Estasia”. Ziarele și cărțile de istorie sunt rapid rescrise pentru a face ca acest lucru să pară adevărat. Lumea lui Orwell este ficțiune, dar unii vor ca ea să devină realitate. Încă dinaintea celui de-al doilea mandat al președintelui Donald Trump, ideea că lumea ar trebui să aibă trei sfere de influență - o Asie dominată de China, o Europă dominată de Rusia și o emisferă vestică dominată de Statele Unite - a circulat pe internet într-un mod haotic, promovată în mare parte de rușii care vor să controleze ceea ce ei numesc „străinătatea apropiată” sau poate vor doar ca țara lor, cu economia sa slabă și armata șubredă, să fie menționată în același timp cu Statele Unite și China, scrie jurnalista Anne Applebaum în revista The Atlantic.

În 2019, Fiona Hill, oficială a Consiliului de Securitate Națională în prima administrație Trump, a mărturisit în fața unei comisii a Camerei Reprezentanților că rușii care promovează crearea de sfere de influență s-au oferit să „schimbe” cumva Venezuela, cel mai apropiat aliat al lor din America Latină, cu Ucraina.

De atunci, ideea că relațiile internaționale ar trebui să promoveze dominația marilor puteri, nu valori universale sau rețele de aliați, s-a răspândit de la Moscova la Washington. Noua Strategie de Securitate Națională a administrației prezintă un plan de dominare a Americilor, descriind enigmatic politica SUA în emisfera vestică drept „Înrolare și extindere” și minimalizând amenințările din partea Chinei și Rusiei. Trump a lansat, de asemenea, amenințări la adresa Danemarcei, statului Panama și Canadei, toți aliați a căror suveranitate este contestată acum.

Într-un fel, raidul militar prin care dictatorul venezuelean Nicolás Maduro a fost arestat seamănă cu acțiunile americane din trecut, în special cu înlăturarea liderului panamez Manuel Noriega în 1989-1990.

Însă utilizarea acestui nou limbaj pentru a explica și justifica raidul venezuelean face ca această poveste să fie foarte diferită. La conferința sa de presă de sâmbătă, Trump nu a folosit cuvântul „democrație”. Nu a făcut referire la dreptul internațional. În schimb, a prezentat o versiune denaturată a Doctrinei Monroe din 1823, o politică concepută inițial pentru a ține puterile imperiale străine în afara Americilor, numind-o ceva ce suna ca „Documentul Donroe”: „În conformitate cu noua noastră Strategie de Securitate Națională”, a spus el, citind din declarațiile pregătite, „dominația americană în emisfera vestică nu va mai fi niciodată pusă la îndoială”.

În acest sens, el a spus că Statele Unite vor „conduce” Venezuela, deși nu a spus cine va fi de fapt la conducere. Viceregele Marco Rubio? Guvernatorul general Pete Hegseth? Întrebat despre María Corina Machado, lidera opoziției venezuelene, Trump a fost disprețuitor: „Este o femeie foarte drăguță, dar nu se bucură de respect în țară”, a spus el.

Machado, care a câștigat Premiul Nobel pentru Pace, anul trecut, conduce o mișcare al cărei candidat prezidențial, Edmundo González Urrutia, a primit două treimi din voturi la alegerile din 2024. Deși presa controlată de stat l-a susținut pe Maduro și deși poliția și paramilitarii lui Maduro i-au hărțuit, arestat și ucis pe susținătorii acestuia, Machado și González nu numai că au câștigat, au și colectat documente de la secțiile de votare care dovedesc că au câștigat. Maduro nu a prezentat niciodată nicio astfel de dovadă. El a declarat victoria oricum.

Deocamdată, Trump nu este interesat să identifice liderul legitim al Venezuelei. Administrația sugerează în schimb că SUA ar putea colabora cu vicepreședintele lui Maduro, Delcy Rodríguez, care probabil ar menține regimul lui Maduro intact - nu o schimbare de regim, cu alte cuvinte, ci doar o schimbare de dictator.

Dar nici Trump nu se străduiește prea mult să ofere legitimitate propriilor acțiuni. Înainte de a-l captura pe Maduro, nu s-a consultat cu Congresul, aliații SUA sau vecinii Venezuelei, mulți dintre aceștia putând dori să contribuie la o soluție. Deși administrația sa a descris această acțiune drept o arestare penală și a justificat-o cu o inculpare pentru trafic de droguri, aceasta nu face parte dintr-o politică consecventă. Trump tocmai l-a grațiat pe fostul președinte al Hondurasului, care a fost pus sub acuzare în mod legitim pentru trafic de droguri acum șase ani.

Nimic din toate acestea nu este logic, dar nici nu este menit să fie: La fel ca Partidul în 1984, potențialii dominatori ai emisferei vestice par să nu simtă nevoia de logică. Dacă puterea face dreptatea, dacă SUA poate face ce vrea folosind orice instrumente dorește în propria sferă, atunci nu este nevoie de transparență, democrație sau legitimitate. Preocupările oamenilor obișnuiți care trăiesc în națiuni mai mici nu trebuie luate în considerare, pentru că nu li se va acorda nicio putere de decizie. Interesele lor nu sunt preocuparea companiilor imperiale care își doresc resursele minerale sau a liderilor imperiali care au nevoie de propaganda cuceririi pentru a-și menține puterea acasă.

Reacțiile Rusiei și Chinei la acțiunile lui Trump din acest weekend au fost surprinzător de blânde, având în vedere investițiile lor de miliarde de dolari în Venezuela. Poate că acest lucru este ca urmare a faptului că limbajul folosit de Trump pentru a justifica capturarea lui Maduro reflectă unele dintre propriile lor narațiuni.

La urma urmei, principalul argument al lui Vladimir Putin este că Ucraina aparține sferei Rusiei. Faptul că Taiwanul face parte din sfera Chinei va fi justificarea lui Xi Jinping dacă decide să invadeze insula. Asta nu înseamnă că Moscova este cu adevărat în măsură să controleze Europa sau China să controleze Asia: PIB-ul combinat al Uniunii Europene este de aproape 10 ori mai mare decât cel al Rusiei și nu există țări care să-și dorească să devină colonii chineze.

În ciuda tuturor bravadelor lui Trump, nici americanii nu controlează exact sfera lor de influență. După capturarea lui Maduro, Trump riscă să cadă victimă propriei propagande, la fel ca Putin.

Venezuela, așa cum a scris recent un fost ambasador american în țară, este „un stat eșuat, plin de grupări armate ilegale și organizații teroriste străine”. Regimul nu a fost înlăturat. Armata și diversele grupuri paramilitare sunt încă la locul lor și, deși unii ar putea coopera cu administrația Trump, alții s-ar putea să nu coopereze.

Fără trupe americane în Venezuela, vor „conduce” americanii Venezuela prin emiterea de declarații și amenințări zgomotoase? Prin ordonarea unor intervenții militare periodice? Poate că administrația a făcut o înțelegere cu unii membri ai regimului - aceasta ar explica de ce raidul american a întâmpinat atât de puțină opoziție - dar nu există nicio garanție că o astfel de înțelegere va produce genul de beneficii pe care Trump le așteaptă.

Petrolul nu este ceva ce zace pe teren pentru a fi luat și dus acasă. Necesită investiții pe termen lung, relații, contracte. Dacă guvernul Venezuelei este susceptibil să cadă sau să se schimbe în orice moment, niciuna dintre acestea nu se va materializa.

Însă eroarea lui Trump este și mai fundamentală. Împărțirea lumii în sfere de influență implică faptul că țările mai mici nu pot influența evenimentele și este o greșeală gravă să ne imaginăm că venezuelenii nu vor încerca. Mulți dintre ei și-au dorit o intervenție americană, sunt extrem de bucuroși că Maduro a plecat și nu e de mirare: el și predecesorul său, Hugo Chávez, au transformat împreună cea mai bogată țară din America de Sud în cea mai săracă, fortificându-și statul de securitate hidos cu arme și sisteme de supraveghere cumpărate de la autocrațiile din întreaga lume.

Dar acum, că Maduro a plecat, oamenii care au luptat ani de zile pentru dreptate, libertate și autodeterminare nu vor mai dori să trăiască într-o dictatură susținută de Trump, plină de acoliți ai lui Maduro. Un exilat venezuelean, care a cerut anonimatul din cauza riscurilor la care se expunea familia sa, a spus că sâmbătă s-a simțit ca într-un roller coaster. Mai întâi euforia provocată de plecarea lui Maduro, apoi șocul conferinței de presă a lui Trump, apoi realizarea furioasă că poate nimic nu s-a schimbat și că tot nu se poate întoarce acasă.

În același timp, majoritatea americanilor încă își doresc ca țara lor să reprezinte altceva decât lăcomia și majoritatea nu vor ca armata lor costisitoare să lupte în numele donatorilor industriei petroliere ai lui Trump.

Urmărirea de către Trump a unei sfere de influență iluzorii este puțin probabil să aducă pace sau prosperitate SUA - la fel cum invazia Ucrainei nu a adus pace și prosperitate rușilor - iar acest lucru ar putea deveni clar mai devreme decât se așteaptă cineva.

Dacă America este, până la urmă, doar un bătăuș regional, atunci foștii ei aliați din Europa și Asia îi vor închide ușile și piețele. Mai devreme sau mai târziu, „emisfera” sa vestică se va organiza împotriva SUA și va lupta. Departe de a face SUA mai puternice, urmărirea dominației americane le va slăbi, lăsându-le în cele din urmă fără nicio sferă și fără nicio influență.

