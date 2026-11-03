„Domnul Veto”. Administrația Trump și-a făcut o strategie pentru a guverna fără Congres în cazul în care democrații câștigă alegerile

Administrația președintelui Donald Trump de la Casa Albă s-a pregătit timp de luni întregi pentru o eventuală preluare a controlului asupra Congresului de către democrați, elaborând planuri pentru a continua promovarea unor părți importante din agenda sa prin intermediul puterii executive, pregătindu-se în același timp pentru anchetele care ar putea viza administrația sa, potrivit unui oficial al Casei Albe și a două persoane familiarizate cu aceste planuri, relatează Reuters.

Înalți oficiali, printre care adjunctul șefului de cabinet Stephen Miller și directorul pentru buget Russell Vought, colaborează încă din aprilie cu Biroul consilierului juridic al Casei Albe pentru a identifica măsuri executive în domeniul imigrației, al tarifelor, al costurilor locuințelor și al cheltuielilor federale pe care Trump le-ar putea adopta fără aprobarea Congresului, au declarat cele trei persoane, care au vorbit sub condiția anonimatului.

Consilierul Casei Albe, Will Scharf, și echipa sa analizează, de asemenea, „ce poate face Trump din punct de vedere legal pe cont propriu, până unde ar putea să-și extindă limitele autorității și cum să-și apere aceste decizii în instanță”, a declarat oficialul Casei Albe.

Planul evidențiază un paradox al alegerilor de marți pentru Congres: preluarea controlului asupra Congresului le-ar oferi democraților puterea de a-l ancheta pe Trump, de a bloca proiectele de lege și de a-i limita prioritățile în materie de cheltuieli. Totuși, Trump și-ar păstra autoritatea executivă extinsă în domeniul comerțului, al politicii externe și al birocrației federale, pe care a exercitat-o deja în mod agresiv pe parcursul celui de-al doilea mandat.

În cazul în care republicanii vor pierde controlul asupra Congresului, Trump a declarat că se așteaptă să poată exercita dreptul de veto timp de „o lună sau două” înainte de a ajunge la compromisuri cu democrații.

„Cred că o să devin domnul Veto”, a declarat Trump într-un fragment dintr-un interviu difuzat duminică în cadrul podcastului Pod Force One al New York Post. „Și apoi, la un moment dat, probabil că vom ajunge la niște înțelegeri”.

Democrații au nevoie de un câștig net de patru locuri atât în Camera Reprezentanților, cât și în Senat, pentru a răsturna majoritățile strânse ale republicanilor, de 218 la 214 și, respectiv, 53 la 47. Sondajele de opinie indică o victorie a democraților în Camera Reprezentanților, în timp ce rezultatul din Senat rămâne prea strâns pentru a se putea trage o concluzie.

„A ignorat practic Congresul”

În ultima lună, Trump a organizat mitinguri în toată țara, încercând să mențină controlul republican asupra Congresului, chiar dacă consilierii săi se pregătesc în secret pentru un peisaj politic cu totul diferit în 2027.

Casa Albă a respins perspectiva unor pierderi ale republicanilor și a acuzat mass-media că promovează o narațiune falsă.

„Această administrație și republicanii cu bun simț vor continua să asigure securitatea frontierelor noastre, să restabilească legea și ordinea, să pună mai mulți bani în buzunarele americanilor muncitori și să obțină victorii pentru poporul american”, a declarat Lauren Bis, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe.

Printre măsurile executive aflate în discuție se numără noi tarife vamale la importurile de minerale esențiale și turbine eoliene, reguli mai stricte privind vizele pentru studenții internaționali și lucrătorii străini temporari, precum și măsuri menite să reducă costurile locuințelor și ale construcțiilor, a declarat reprezentantul Casei Albe.

Agențiile federale au prezentat propuneri și analize juridice privind măsurile pe care administrația le-ar putea lua în mod unilateral, a declarat una dintre persoanele care au cunoștință despre aceste planuri.

Vought, al cărui Birou de Management și Buget al SUA supraveghează cheltuielile federale, analizează care dintre priorități pot fi puse în aplicare folosind fondurile deja alocate de Congres, au declarat două dintre surse.

De asemenea, el dorește să modifice regulile federale privind granturile pentru a le oferi persoanelor numite pe criterii politice un cuvânt mai greu de spus în ceea ce privește programele guvernamentale care beneficiază de fonduri din banii contribuabililor, au afirmat aceștia, ceea ce ar putea conferi Casei Albe o influență mai mare asupra cheltuielilor federale fără a fi necesară aprobarea Congresului.

Trump a fost informat cu privire la pregătiri și a participat la discuțiile pe această temă, a declarat un oficial al Casei Albe.

Când a fost întrebat cât de confortabil s-ar simți Trump să guverneze prin intermediul puterii executive în condițiile unui Congres controlat de democrați, una dintre persoane a răspuns: „foarte confortabil”.

Trump a testat deja limitele puterii prezidențiale de la revenirea sa în funcție, în ianuarie 2025, folosindu-se de autoritatea executivă pentru a impune tarife vamale pe scară largă, a intensifica măsurile de control al imigrației, a reduce efectivul de personal federal și a urmări obiective de politică externă, inclusiv războiul împotriva Iranului, fără aprobarea Congresului sau adoptarea unor noi legi.

O excepție majoră a fost pachetul masiv de reduceri fiscale și de cheltuieli propus de Trump, care a fost adoptat de Congresul controlat de republicani și promulgat de președintele american în iulie 2025.

„În ultimii doi ani, președintele Trump a ignorat practic Congresul și a încercat să acționeze cât mai mult posibil prin ordine executive și prin puterea executivă”, a declarat Nathan Gonzales, editor la Inside Elections, o publicație care oferă analize politice imparțiale. „Cred că va continua să procedeze astfel doar dacă vor exista majorități democrate”.

Trump a invocat în repetate rânduri starea de urgență națională pentru a-și extinde capacitatea de a acționa fără adoptarea unor noi acte legislative. Congresul poate vota pentru a pune capăt acestor stări de urgență, dar Trump ar putea exercita dreptul de veto asupra unei astfel de măsuri, fiind necesară o majoritate de două treimi în ambele camere pentru a trece peste veto-ul său.

Provocarea care nu poate fi ocolită prin măsuri executive

Un Congres condus de democrați ar putea totuși să ridice obstacole semnificative.

Controlul asupra Senatului le-ar permite democraților să blocheze candidații propuși de Trump pentru funcții în sistemul judiciar și în cadrul puterii executive, inclusiv orice candidat la Curtea Supremă.

„Mă aștept ca aceștia să fie foarte reticenți în a aproba orice numire propusă de președinte”, a declarat Andrew Busch, profesor de politici publice la Universitatea din Tennessee, Knoxville, și autor al unei lucrări de istorie a alegerilor de la jumătatea mandatului.

Democrații ar putea, de asemenea, să refuze adoptarea legilor susținute de Trump. Însă Trump ar putea exercita dreptul de veto asupra legilor propuse de democrați care nu îi sunt pe plac, iar democrații probabil că nu vor avea suficiente voturi în Camera Reprezentanților pentru a trece peste veto-ul său.

Instanțele ar putea bloca măsurile executive care depășesc competența legală a lui Trump. Casa Albă intenționează să solicite avize juridice din partea Departamentului Justiției pentru a stabili ce poate face Trump fără aprobarea Congresului și cum să apere aceste măsuri în cazul în care sunt contestate în instanță, a declarat una dintre surse.

O provocare, însă, nu poate fi ocolită prin măsuri executive: anchetele Congresului. Agenția Reuters a relatat anterior că înalți reprezentanți ai Partidului Democrat din Camera Reprezentanților și colaboratori ai comisiilor au discutat despre utilizarea audierilor, a citațiilor și a solicitărilor de documente pentru a stabili dacă Trump și-a folosit puterea prezidențială în beneficiul propriu, al aliaților sau al donatorilor.

Consilierii lui Trump se pregătesc de luni bune pentru această eventualitate, au afirmat toate cele trei persoane.

Avocații de la Casa Albă i-au informat pe funcționarii numiți pe criterii politice și pe conducătorii agențiilor cu privire la modul în care trebuie să gestioneze anchetele Congresului, solicitările de documente și citațiile, a declarat o sursă. Aceștia i-au sfătuit pe oficiali să fie atenți la ceea ce consemnează în scris.

De asemenea, aceștia au solicitat un aviz din partea Departamentului Justiției care să-i permită lui Trump să invoce privilegiul executiv pentru a proteja comunicările cu consilierii privați de controlul Congresului, a afirmat sursa respectivă.

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Editor : A.M.G.