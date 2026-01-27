„Domul de Aur” al lui Trump, în pericol: SUA se confruntă cu provocări legate de timp și costuri în implementarea scutului antirachetă

Costul sistemului de apărare antirachetă „Golden Dome” (n.r. „Domul de Aur”) ar putea depăși 170 de miliarde de dolari. În prezent, acesta este unul dintre cele mai scumpe, dacă nu chiar cel mai scump proiect din cadrul bazei industriale de apărare a Statelor Unite. Însă America riscă să piardă ocazia de a implementa scutul antirachetă. Această îngrijorare a fost exprimată de reprezentantul republican Jeff Crank, fondatorul grupului parlamentar cu același nume, „Golden Dome”. Grupul parlamentar își propune să servească drept „centru educațional” și să îmbunătățească coordonarea între armată și industrie, anunță Defense News.

Potrivit sursei citate, Crank este un susținător proeminent al proiectului. Cu toate acestea, el consideră că inițiativa va avea succes numai dacă până la sfârșitul anului 2028 va fi dezvoltat un prototip funcțional al sistemului.

Declarațiile lui Crank sugerează că Washingtonul amână în prezent implementarea proiectului. Se pare că administrația Trump nu a înaintat încă proiectul Congresului „într-o formă care să permită acestuia să înceapă implementarea”, în ciuda așteptărilor anterioare că asta se va întâmpla până la sfârșitul anului trecut. „Este cu siguranță frustrant”, a subliniat Crank.

Ca paralelă istorică, el a citat programul Star Wars al lui Reagan din anii 1980 - Inițiativa de Apărare Strategică. Acest program prevedea, de asemenea, un sistem de apărare antirachetă bazat în mare măsură pe lasere, dar a rămas blocat în faza de cercetare din cauza incertitudinii privind nivelul de pregătire tehnologică.

„Domul de Aur” este o inițiativă lansată de președintele Donald Trump la începutul anului trecut. În ultimele luni, peste 250 de companii s-au alăturat programului în baza unor contracte cu Agenția de Apărare Antirachetă a SUA.

Planurile actuale prevăd acordarea de contracte cu o valoare maximă de până la 151 miliarde de dolari. Estimările totale pentru „Domul de Aur” depășesc 175 miliarde de dolari, conform proiecțiilor optimiste ale lui Trump. În schimb, Biroul Bugetar al Congresului a estimat costul la suma astronomică de 542 miliarde de dolari.

În consecință, „Domul de Aur” este pe cale să devină unul dintre cele mai scumpe proiecte de apărare ale SUA, rivalizat doar de programul LGM-35 Sentinel ICBM, care a atins un cost de dezvoltare de peste 160 de miliarde de dolari. SUA au recunoscut anterior dificultățile proiectului Sentinel, convenind că Minuteman III va rămâne în serviciu pentru încă 25 de ani.

Citește și:

Noi detalii despre Cupola de Aur a lui Trump, sistemul de apărare antirachetă de 175 de miliarde de dolari. Cum va funcționa

Editor : C.A.