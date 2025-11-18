Donald Trump a acceptat să adopte „sancțiuni distrugătoare” împotriva Rusiei. Ce măsuri va lua Casa Albă

Președintele Donald Trump este dispus să semneze legile privind impunerea de sancțiuni împotriva Rusiei, atâta timp cât își păstrează autoritatea finală de decizie asupra oricăror astfel de măsuri, a declarat luni un înalt oficial al Casei Albe pentru reuters.

Trump a declarat duminică seara reporterilor că este „de acord” ca republicanii să lucreze la o legislație pentru impunerea de sancțiuni împotriva țărilor care fac afaceri cu Rusia, din cauza eșecului Moscovei de a negocia un acord de pace cu Ucraina.

Trump a declarat că legiuitorii ar putea accepta sugestia sa de a adăuga Iranul la măsurile de sancționare.

Senatorul Lindsey Graham și reprezentantul SUA Brian Fitzpatrick, ambii republicani, au sponsorizat legislația privind impunerea de sancțiuni țărilor care fac afaceri cu Rusia, inclusiv cumpărătorilor de energie exportată de aceasta.

Comentariile lui Trump ar putea deschide calea pentru ca legislația să avanseze în Congres.

Liderii din Senat și Camera Reprezentanților au amânat supunerea legislației la vot, deoarece Trump a preferat să impună tarife asupra mărfurilor importate din India, al doilea cumpărător mondial de petrol rusesc după China.

Întrebat dacă Trump este acum pregătit să susțină legislația, oficialul a răspuns: „El o va semna. A dat de înțeles asta aseară”.

Dar Casa Albă va insista asupra unei formulări specifice care să garanteze că Trump păstrează controlul asupra sancțiunilor, a spus oficialul.

„Pentru Casa Albă și pentru președinte a fost întotdeauna important ca pachetul de sancțiuni să conțină o clauză care să garanteze că președintele are autoritatea finală de decizie în ceea ce privește sancțiunile”, a spus oficialul. „Atâta timp cât această clauză este inclusă, cred că președintele ar fi dispus să semneze proiectul de lege”.

Oficialul a spus că Casa Albă continuă să lucreze la negocierile cu Rusia pentru încheierea războiului. „Cu siguranță încă lucrăm la asta. Pur și simplu nu a fost în centrul atenției mass-media, deoarece avem atât de multe lucruri de făcut.”

