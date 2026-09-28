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Donald Trump a adus aur în SUA din Venezuela. Motivul pentru care rafinăriile americane refuză să îl proceseze

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Donald Trump. Foto: Profimedia
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Administraţia preşedintelui Donald Trump transportă aur din Venezuela în Statele Unite, dar rafinăriile nu îl procesează din cauza îndoielilor legate de presupusele legături ale companiilor venezuelene cu practici corupte, a scris luni publicaţia americană The New York Times (NYT), informează EFE.

Ancheta realizată de NYT acoperă de la minele din sudul Venezuelei până la Casa Albă şi companii de import-export din Europa, iar sursele anonime consultate susţin, referindu-se la capturarea fostului preşedinte venezuelean de către Washington în ianuarie, că preşedintele Trump a conectat SUA cu o industrie care „este încă afectată de aceeaşi infracţionalitate pe care el spunea că o combate atunci când l-a arestat pe Maduro”.

„Investitori americani investesc într-o mină care are legături cu membri ai infracţionalităţii organizate ca parte a unui acord negociat de administraţia Trump”, dezvăluie amplul reportaj publicat de NYT.

„Avioanele au transportat aur din Venezuela chiar înainte ca firmele să viziteze minele, iar o parte din acel aur este legată de mineri care dau mită bandelor”, afirmă ziarul american.

Totuşi, deşi există cantităţi de aur venezuelean care au ajuns deja în SUA, transporturile, evaluate la sute de milioane de dolari, rămân intacte în depozite, spune NYT.

Obstacolul care împiedică procesarea metalului constă în faptul că, potrivit normelor internaţionale, rafinăriile ar trebui să garanteze că aurul nu a finanţat bande infracţionale, distrugerea mediului sau corupţia.

Însuşi Donald Trump, în primul său mandat de preşedinte al SUA, a inclus în martie 2019 aurul venezuelean pe o „listă neagră” din cauza legăturilor sale cu distrugerea mediului şi practicile corupte.

Totuşi, în martie anul acesta, la două luni după capturarea fostului preşedinte al Venezuelei, oficiali ai guvernului american au negociat cu compania minieră de stat Minerven un acord de milioane de dolari pentru a vinde pe pieţele americane până la o tonă de aur, evaluată în prezent la aproximativ 165 de milioane de dolari.

Acordul ar presupune ca Minerven să furnizeze între 650 şi 1.000 de kilograme de bare de aur Dore companiei globale de tranzacţionare şi logistică a mărfurilor specializată în metale şi minerale Trafigura, responsabilă de transportul aurului către rafinăriile americane, potrivit relatărilor mass-media americane de atunci.

Editor : Sebastian Eduard

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