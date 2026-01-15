Președintele SUA, Donald Trump, a amenințat joi că va recurge la Legea insurecției, care i-ar permite să mobilizeze forțele militare în Minnesota, pe fondul tensiunilor crescânde legate de mobilizarea agenților federali în cel mai populat oraș al statului, care a devenit scena unor ciocniri zilnice, informează Digi24.

„Dacă politicienii corupți din Minnesota nu respectă legea și nu îi opresc pe agitatorii profesioniști și insurgenții să atace patrioții de la I.C.E., care încearcă doar să-și facă treaba, voi institui Legea insurecției”, a scris Trump pe rețeaua Truth Social.

Când intervine această amenințare

Amenințarea lui Trump pe rețelele de socializare a venit imediat după împușcarea de către un ofițer de imigrare american a unui bărbat venezuelean care fugea de un control rutier în Minneapolis miercuri, la o săptămână după împușcarea mortală a unui cetățean american.

Departamentul pentru Securitate Internă al SUA, care supraveghează măsurile dure luate de Trump în materie de imigrație, a declarat că, în timpul incidentului de miercuri, două persoane l-au atacat pe ofițerul federal cu un măturoi și o lopată de zăpadă în timp ce acesta se lupta cu venezuelanul, care, potrivit DHS, se afla ilegal în SUA.

Ce este legea Insurecției

Legea insurecției este o lege care autorizează președintele să desfășoare forțe militare pe teritoriul SUA.

Legea Insurecției (Insurrection Act) este o lege federală americană veche din 1807, ce permite Președintelui să aducă Armata și Garda Națională pentru a suprima revolte, insurencții sau acte de obstrucționare a legii la nivel național, în special atunci când autoritățile statale nu pot face față, conferind puteri extinse executivului în situații de criză internă, așa cum s-a discutat în SUA în anii recenți.

Legea Insurecției permite intervenția militară federală împotriva unor tulburări interne, în timp ce Legea Marțială (martial law) înlocuiește autoritatea civilă cu cea militară și suspendă, în general, anumite drepturi.

Deși veche, a fost invocată (sau s-a discutat invocarea ei) în situații de dezordine civilă majoră, cum ar fi revoltele din 2020 sau alte tulburări în SUA, pentru a aduce ordine federală.

În esență, Legea Insurecției este un instrument legal ce conferă Președintelui SUA o autoritate sporitã de a folosi resursele militare pentru a menține stabilitatea internă, depășind uneori limitele normale ale intervenției civile.

Editor : Sebastian Eduard