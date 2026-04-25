Donald Trump a anulat deplasarea lui Steve Witkoff și Jared Kushner în Pakistan pentru discuții cu Iranul: „Nu văd rostul”

Președintele american Donald Trump a anulat vizita trimișilor săi, Steve Witkoff și Jared Kushner, la Islamabad, din cauza poziției Iranului în cadrul negocierilor de pace, a declarat liderul de la Casa Albă pentru Axios.

„Nu văd rostul să-i trimitem într-un zbor de 18 ore în situația actuală [a negocierilor]. E prea lung. Ne putem descurca la fel de bine și prin telefon. Iranienii ne pot suna dacă doresc. Nu vom face deplasarea doar ca să stăm acolo”, a declarat Donald Trump.

Întrebat dacă asta înseamnă că va relua războiul, Trump a răspuns: „Nu. Nu înseamnă asta. Încă nu ne-am gândit la asta.”

„Avem toate cărțile în mână. Nu ne vom duce acolo ca să stăm degeaba și să vorbim despre nimic.”

Deși Trump a prelungit armistițiul cu Iranul, eforturile diplomatice nu au înregistrat niciun progres în ultimele zile.

La începutul acestei săptămâni, oficialii americani au declarat că facțiunile divizate din Iran aveau la dispoziție o perioadă scurtă de timp pentru a ajunge la un acord cu privire la o ofertă, notează sursa citată.

„Există o luptă internă acerbă și o mare confuzie în cadrul «conducerii» lor. Nimeni nu știe cine este la conducere, nici măcar ei înșiși”, a declarat Trump într-o postare pe Truth Social sâmbătă, după ce a anulat călătoria.

Șeful diplomației iraniene Abbas Araghchi s-a întâlnit sâmbătă la Islamabad cu prim-ministrul, comandantul armatei și ministrul de externe al Pakistanului, care au jucat rolul de mediatori între cele două părți.

Însă discuțiile s-au încheiat fără progrese semnificative. Araghchi a părăsit Islamabadul fără a se angaja să se întâlnească cu Witkoff și Kushner în cazul în care aceștia s-ar deplasa în Pakistan.

Ministrul iranian de Externe a afirmat în cadrul întâlnirilor sale că Iranul solicită ridicarea blocadei navale impuse de SUA ca o condiție prealabilă pentru negocieri.

La aproximativ o oră după plecarea lui Araghchi din Islamabad, Trump a decis să anuleze călătoria.

Informația vine în contextul în care forţele armate iraniene au avertizat sâmbătă Statele Unite cu privire la consecinţele continuării blocadei navale asupra porturilor iraniene, pe care au descris-o drept un act de „banditism şi piraterie”, şi au ameninţat cu un răspuns ferm, informează EFE.

„Dacă armata americană agresivă îşi continuă blocada, banditismul şi pirateria în regiune, ar trebui să fie sigură că se va confrunta cu un răspuns din partea puternicelor forţe armate ale Iranului”, a declarat cartierul general Khatam al-Anbiya într-un comunicat publicat de agenţia de ştiri IRNA.

Citește și:

SUA blochează criptomonede în valoare de 344 de milioane de dolari din portofolii cu legături cu Iranul

Iran execută un bărbat acuzat de legături cu Mossad, după protestele din ianuarie

