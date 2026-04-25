Live TV

Donald Trump a anulat deplasarea lui Steve Witkoff și Jared Kushner în Pakistan pentru discuții cu Iranul: „Nu văd rostul”

Data actualizării: Data publicării:
Trump And Netanyahu Press Briefing.
Emisarul preşedintelui Donald Trump, Steve Witkoff, şi ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner. Sursa: Profimedia

Președintele american Donald Trump a anulat vizita trimișilor săi, Steve Witkoff și Jared Kushner, la Islamabad, din cauza poziției Iranului în cadrul negocierilor de pace, a declarat liderul de la Casa Albă pentru Axios.

„Nu văd rostul să-i trimitem într-un zbor de 18 ore în situația actuală [a negocierilor]. E prea lung. Ne putem descurca la fel de bine și prin telefon. Iranienii ne pot suna dacă doresc. Nu vom face deplasarea doar ca să stăm acolo”, a declarat Donald Trump.

Întrebat dacă asta înseamnă că va relua războiul, Trump a răspuns: „Nu. Nu înseamnă asta. Încă nu ne-am gândit la asta.”

„Avem toate cărțile în mână. Nu ne vom duce acolo ca să stăm degeaba și să vorbim despre nimic.”

 Deși Trump a prelungit armistițiul cu Iranul, eforturile diplomatice nu au înregistrat niciun progres în ultimele zile.

La începutul acestei săptămâni, oficialii americani au declarat că facțiunile divizate din Iran aveau la dispoziție o perioadă scurtă de timp pentru a ajunge la un acord cu privire la o ofertă, notează sursa citată.

„Există o luptă internă acerbă și o mare confuzie în cadrul «conducerii» lor. Nimeni nu știe cine este la conducere, nici măcar ei înșiși”, a declarat Trump într-o postare pe Truth Social sâmbătă, după ce a anulat călătoria.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Șeful diplomației iraniene Abbas Araghchi s-a întâlnit sâmbătă la Islamabad cu prim-ministrul, comandantul armatei și ministrul de externe al Pakistanului, care au jucat rolul de mediatori între cele două părți.

Însă discuțiile s-au încheiat fără progrese semnificative. Araghchi a părăsit Islamabadul fără a se angaja să se întâlnească cu Witkoff și Kushner în cazul în care aceștia s-ar deplasa în Pakistan.

Ministrul iranian de Externe a afirmat în cadrul întâlnirilor sale că Iranul solicită ridicarea blocadei navale impuse de SUA ca o condiție prealabilă pentru negocieri.

La aproximativ o oră după plecarea lui Araghchi din Islamabad, Trump a decis să anuleze călătoria.

Informația vine în contextul în care forţele armate iraniene au avertizat sâmbătă Statele Unite cu privire la consecinţele continuării blocadei navale asupra porturilor iraniene, pe care au descris-o drept un act de „banditism şi piraterie”, şi au ameninţat cu un răspuns ferm, informează EFE.

„Dacă armata americană agresivă îşi continuă blocada, banditismul şi pirateria în regiune, ar trebui să fie sigură că se va confrunta cu un răspuns din partea puternicelor forţe armate ale Iranului”, a declarat cartierul general Khatam al-Anbiya într-un comunicat publicat de agenţia de ştiri IRNA.

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Zile libere de Rusalii. Foto Getty Images
1
Minivacanță de Rusalii 2026: Câte zile libere au angajații și elevii. Weekend prelungit...
parlamentul ungariei budapesta
2
Peter Magyar anunță că un nou drapel va fi arborat pe clădirea Parlamentului de la...
Pensii luna mai. Foto Getty Images
3
Bani în plus pentru pensionari în mai 2026: Calendarul plăților. Cine beneficiază și de...
Nicusor Dan
4
Nicușor Dan reacționează la noua declarație discriminatorie ale lui George Simion: „E sub...
Sorin Grindeanu.
5
Consilier BNR: Cu greu ar fi putut găsi PSD un moment mai nenorocit pentru a risca un...
Gata! SUA a făcut anunțul despre Iran
Digi Sport
Gata! SUA a făcut anunțul despre Iran
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
drona galati2
„Incident grav”. O dronă cu încărcătură explozivă a căzut în Galați...
Emmanuel Macron cu ochelari de soare pilot
Emmanuel Macron laudă clauza de apărare reciprocă a UE, spunând că...
radu miruta
Ministrul Apărării explică de ce nu a fost doborâtă drona care a...
diana buzoianu face declaratii
Diana Buzoianu anunţă că nu va aproba bugetul pentru Romsilva dacă...
Ultimele știri
Deputatul Alexandru Dimitriu: Guvernul NU este demis automat la 45 de zile după retragerea PSD de la guvernare. Este un narativ fals
Ungaria: Viktor Orban a anunțat că renunţă la mandatul de parlamentar. Dar rămâne în fruntea Fidesz dacă partidul are „încredere” în el
Mesajul Ministerului Afacerilor Externe după convocarea la sediul său a Ambasadorului rus la București
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața se poate schimba într-o clipă pentru aceste zodii. Venus și Uranus, aliniere rară în semnul Taurului
Cancan
Se schimbă examenul auto în România după 30 de ani. Proba care ar putea deveni obligatorie pentru viitorii...
Fanatik.ro
Pe cine susține cea mai frumoasă prezentatoare din Italia la Mondial. Diletta Leotta merge pe mâna unei...
editiadedimineata.ro
Liban acuză Israel de crime de război după ce o jurnalistă a fost ucisă într-un atac aerian
Fanatik.ro
Gestul făcut de Sabin Ilie către antrenor după un gol, care l-a urmărit în toata cariera pe Marian Aliuță...
Adevărul
După 22 de ani de NATO, Armata României este dominată de coloneii „care mută hârtii”. „De ce trebuie...
Playtech
Pensia pe care Traian Băsescu o primeşte de la stat. Ce avere a acumulat fostul preşedinte
Digi FM
O tânără din București, supusă la detectorul de minciuni în timpul unui interviu de angajare. Ce întrebări i...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Decizia luată de Andreea Bălan, înaintea nunții cu Victor Cornea
Pro FM
Îl recunoști? Așa arăta când era copil unul dintre cei mai îndrăgiți artiști din România
Film Now
Jack Nicholson a împlinit 89 de ani. Imagine rară cu starul retras din viața publică, postată de fiica sa
Adevarul
Gătitul ca în Epoca de Piatră a devenit o modă globală: bucătari din restaurante de top gătesc în cenușă, la...
Newsweek
Calendarul plăților sociale în luna mai: pensii întârziate, alocații și ajutoare acordate etapizat
Digi FM
Un milionar american a fost călcat în picioare de elefanți în Africa, în timp ce se afla la vânătoare. A...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Explozii misterioase creează cratere în Siberia. Care este explicația fenomenului
Digi Animal World
Momentul când un pescăruș încearcă să-i fure mâncarea unei femei pe malul mării. Imaginile sunt virale
Film Now
„Ce mai frumoasă femeie de 50 de ani”. Ali Larter, o nouă declarație de stil pe covorul roșu. Fanii, cuceriți...
UTV
Cum a apărut Laura Cosoi în luna a șaptea de sarcină. „Trăiesc cea mai bogată viață într-o rochie second-hand”