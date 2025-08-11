Donald Trump a mutat din zonele vizibile ale Casei Albe portretele foștilor președinți americani Barack Obama, George W. Bush și George H. W. Bush, amplasându-le pe casa scării, într-un spațiu restricționat, inaccesibil publicului. Decizia încalcă tradiția de a expune imaginile liderilor recenți în cele mai importante încăperi.

Potrivit presei americane, schimbarea a fost decisă personal de președintele american Donald Trump, care coordonează aproape toate aspectele legate de decorul Casei Albe. În mod obișnuit, portretele foștilor lideri sunt afișate în sălile principale, vizitate de delegații și oficiali.

În locul acestora, actualul președinte a făcut o serie de modificări după propriul gust. Biroul Oval a fost decorat cu mobilier și ornamente aurii, iar pentru toamnă este planificată construcția unei săli de bal uriașe, cu un cost estimat la 200 de milioane de dolari.

Editor : Ș.A.