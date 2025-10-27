Donald Trump a dezvăluit că a fost supus unei examinări RMN. Motivul investigației, învăluit în mister: „A fost perfect”

Președintele american Donald Trump a vorbit cu reporterii aflați la bordul avionului Air Force One, în timp ce se îndrepta luni spre Tokyo, despre rezultatele unei recente scanări prin rezonanță magnetică (RMN) la care a fost supus, relatează Fox News.

„A fost perfect, da”, a afirmat el. „Adică, ți-am dat toate rezultatele. Am făcut un RMN și am folosit aparatul, știi tu, tot tacâmul. Și a fost perfect”, a mai adăugat liderul de la Casa Albă.

Donald Trump, în vârstă de 79 de ani, a fost cel mai în vârstă președinte al Statelor Unite la momentul preluării funcției în ianuarie, și este al doilea cel mai în vârstă președinte al Statelor Unite.

La începutul lunii, medicul președintelui a declarat că Trump se află într-o „stare de sănătate excepțională” în urma unui control medical semestrial „de rutină” efectuat la Centrul Medical Militar Național Walter Reed.

Sean P. Barbabella, medicul președintelui, a declarat că Trump „se bucură în continuare de o sănătate excepțională, prezentând performanțe cardiovasculare, pulmonare, neurologice și fizice excelente”.

Barbabella a mai precizat că Trump a fost vaccinat împotriva COVID-19 și gripei, în vederea pregătirii pentru călătoriile internaționale.

Acesta a fost al doilea control medical al lui Trump în acest an. El a trecut printr-un examen similar în aprilie, în timpul căruia medicul său a declarat că „se bucură în continuare de o sănătate excelentă”.

În luna iulie, liderul american a fost diagnosticat cu o afecțiune cunoscută sub numele de insuficiență venoasă cronică. La acea vreme, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că Trump observase o „umflătură ușoară” la nivelul picioarelor și fusese examinat de echipa medicală a Casei Albe.

De asemenea, Karoline Leavitt a pus vânătăile de pe mâna președintelui SUA pe seama „strângerilor de mână frecvente și a consumului de aspirină”, pe care Trump o ia ca parte a unui „regim standard de prevenire cardiovasculară”.

