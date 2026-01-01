Live TV

Donald Trump a dezvăluit ce medicament ia zilnic, însă într-o doză mai mare decât cea recomandată de medicii săi

Data actualizării: Data publicării:
donald trump
Donald Trump. Foto: Profimedia

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat într-un interviu acordat Wall Street Journal că ia o doză zilnică de aspirină mai mare decât recomandă medicii săi, informează Reuters.

„Ei spun că aspirina este bună pentru subţierea sângelui, iar eu nu vreau ca prin inimă să îmi curgă sânge îngroşat”, a mărturisit Trump publicaţiei într-un interviu publicat joi. „Vreau ca prin inima mea să curgă sânge frumos, subţire. Are sens?”, a continuat preşedintele.

În vârstă de 79 de ani, Trump este a doua cea mai vârstnică persoană care a ocupat vreodată funcţia de preşedinte, după predecesorul său democrat, Joe Biden, care şi-a anunţat retragerea din cursa pentru realegerea la Casa Albă pe fondul întrebărilor legate de capacitatea sa de a-şi îndeplini atribuţiile şi avea 82 de ani când a părăsit funcţia în urmă cu un an.

Starea de sănătate a lui Trump s-a aflat în atenţia presei în ultimele luni după ce au fost observate vânătăi pe mâinile sale şi s-a relatat că în octombrie a efectuat un examen RMN (imagistică prin rezonanţă magnetică), precum şi în urma unor episoade în care preşedintele republican a închis ochii în timpul unor evenimente publice.

Administrarea zilnică de aspirină poate reduce riscul de infarct şi de accident vascular cerebral la persoanele de peste 60 de ani, potrivit Mayo Clinic, care precizează că o doză mică de aspirină este cel mai frecvent de 81 de miligrame.

Medicul preşedintelui, Sean Barbabella, a declarat pentru WSJ că Trump ia zilnic 325 de miligrame de aspirină ca măsură de prevenţie cardiovasculară, notează Reuters, citată de Agerpres.

Vânătăile au apărut ca urmare a „strângerilor de mână frecvente”, potrivit Casei Albe, care a precizat luna trecută că procedura imagistică a fost făcută în scop preventiv.

Întrebaţi despre RMN, Trump şi Barbabella au declarat pentru Journal că, de fapt, preşedintele a făcut un CT (tomografie computerizată).

Barbabella a precizat că medicii lui Trump au indicat iniţial că vor efectua fie un RMN, fie un CT, dar s-au decis asupra variantei din urmă „pentru a exclude definitiv orice probleme cardiovasculare”.

Potrivit lui Barbabella, investigaţia nu a evidenţiat nicio anomalie.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
photo-collage.png - 2025-08-17T195854.185
1
Volodimir Zelenski mulțumește României după ce Bucureștiul a alocat 50 de milioane de...
kadirov tolanit in canapea
2
„Abia l-au resuscitat”. Ramzan Kadîrov a fost la un pas de moarte în ultima sa vizită la...
harta-tarile baltice
3
Reacția furioasă a Rusiei după o măsură anunțată de ţările baltice. Moscova amenință cu...
Pensii ianuarie 2026. Foto Getty Images
4
Pe ce dată se virează pensiile în ianuarie 2026. Anunțul oficial al reprezentanților...
soldat ucrainean trage cu pușca
5
Un bastion costisitor la frontiera UE. Ce se va întâmpla cu cea mai mare armată a Europei...
”Ca în filmele horror”. Martorii au spus totul: femeia care ar fi cauzat tragedia din Elveția, cu 40 de morți și 100 de răniți
Digi Sport
”Ca în filmele horror”. Martorii au spus totul: femeia care ar fi cauzat tragedia din Elveția, cu 40 de morți și 100 de răniți
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
george clooney donald trump
Trump îl ironizează pe George Clooney, după ce acesta a primit cetățenia franceză: E doar un tip banal, care se tot plânge de politică
donald trump
Trump deplânge moartea unui vultur pleșuv, simbol al SUA, din cauza turbinelor eoliene, dar imaginea publicată de el prezintă altceva
donald trump in biroul oval
„Cadoul” lui Trump pentru Chicago și Los Angeles: retrage Garda Națională. Trimiterea soldaților e ilegală, conform deciziei instanței
photo-collage.png - 2025-11-18T103826.669
Donald Trump - gladiatorul. Liderul de la Casa Albă se compară cu Maximus Decimus Meridius. Imaginile publicate de Casa Albă
trump
Trump blochează două proiecte de lege. Primul veto din al doilea mandat
Recomandările redacţiei
explozie
Momentul izbucnirii incendiului devastator care a cuprins barul din...
G9jiV50W4AAOkj-
Mărturia românului care a salvat mai multe persoane din incendiul...
ooo
Moartea liderului grupării Corpul Voluntarilor Ruși, care luptă...
austrada
2026, anul care poate stabili un nou record la autostrăzi: Ar putea...
Ultimele știri
Un autoturism a acroşat mortal un biciclist pe DN 25
Accident pe DN15, în Neamţ. Un copil de 8 ani a fost lovit de o maşină condusă de un cetăţean ucrainean cu permis fals
Utilaje şi toalete nefuncţionale pe pârtiile din Sinaia din cauza temperaturilor care au scăzut la minus 25 de grade Celsius
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zodia care va avea cel mai bun an din viață în 2026, potrivit astrologilor
Cancan
Ce a scris un român pe salata boeuf, de Revelion? Invitații au rămas mască 😲 😲 😲
Fanatik.ro
Careul multimilionar! Inteligența Artificială a calculat cât ar costa azi cu adevărat Nicolae Dobrin, Ilie...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Incredibil! Echipa națională a fost suspendată de propriul Guvern!
Adevărul
Haos de Revelion în Amsterdam: violențe fără precedent, doi morți din cauza artificiilor și biserică mistuită...
Playtech
Ce compensații trebuie să primească salariații care lucrează în zilele declarate libere: ce scrie exact în...
Digi FM
Tatăl Loredanei Groza a murit. Cântăreața, sfâșiată de durere: „Am sperat că această zi nu va veni niciodată!”
Digi Sport
După ce a luat o decizie fără precedent în istorie, președintele Elveției a rupt tăcerea despre tragedia de...
Pro FM
Cum era, de fapt, Freddie Mercury în viața reală. Prietenii au rupt tăcerea după 34 de ani: „Nimeni nu l-a...
Film Now
Denise Richards și fostul ei soț, evacuați dintr-o vilă din Los Angeles. Nu și-au plătit chiria și au datorii...
Adevarul
Omul care a transformat Rusia într-o super putere europeană. Era un pasionat de tehnică și de civilizația...
Newsweek
Modificare majoră la legea pensiilor, de azi. Se schimbă vârsta de pensionare pentru milioane de români
Digi FM
Anca Țurcașiu, fabuloasă într-o rochie cu paiete și decolteu amplu, de Revelion. Ea și iubitul ei au...
Digi World
De ce finalul de an ne face mai nostalgici. Explicația științifică pentru care ni se face dor de trecut
Digi Animal World
Nu trebuie să-ți îmbrățișezi niciodată câinele în aceste situații. Gestul tău îl poate stresa enorm
Film Now
Ce a inspirat franciza "Avatar".  Evenimente reale, culturi și zeități religioase care au stat la baza...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...