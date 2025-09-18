Live TV

Donald Trump a elaborat un „ghid anti-presă”. Acuzații extrem de grave în procesele care zguduie jurnalismul american

Data publicării:
Trump Meets President Zelenskyy of Ukraine and European Leaders
Donald Trump. Foto: Profimedia

Directoarea executivă a New York Times, Meredith Kopit Levien, a declarat că grupul media "nu se va lăsa intimidat" de procesul de 15 miliarde de dolari intentat de preşedintele american Donald Trump împotriva ziarului, a relatat miercuri Financial Times, preluat de Reuters.

Acest proces este cel mai recent din seria de atacuri în justiţie ale lui Trump asupra presei în timpul celui de-al doilea mandat, printre care un proces de defăimare de 10 miliarde de dolari împotriva Wall Street Journal în iulie.

"Procesul este nefondat din punct de vedere juridic", a declarat Levien la o conferinţă a Financial Times, în afirmaţii despre care ziarul a scris că sunt primele făcute public pe această temă.

"Procesul nu are nicio valoare. Îi lipsesc orice pretenţii legale legitime. Cred că scopul său este de a înăbuşi jurnalismul independent, de a descuraja tipul de relatări bazate pe fapte pentru care sunt cunoscute Times şi alte instituţii de presă", a adăugat ea.

"Există un ghid anti-presă în acest moment. New York Times nu se va lăsa intimidat de acest lucru", a mai spus Levien.

Casa Albă nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii.

În procesul intentat luni, Trump a acuzat ziarul că a publicat cu rea intenţie articole şi o carte plină de "denaturări şi invenţii respingătoare despre preşedintele Trump".

Ca răspuns la o solicitare a Reuters de a comenta cu privire la dosarul depus, ziarul a precizat marţi că procesul nu are nicio pretenţie legală legitimă şi că este o încercare de a înăbuşi şi descuraja relatările independente.

