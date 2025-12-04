Live TV

Donald Trump a exclus oficial Africa de Sud din G20. Reacția Pretoriei

Africa de Sud a anunţat joi că vrea să facă o pauză de un an în participarea sa la G20, după ce Donald Trump a decis să o excludă de la summitul ce va fi organizat în 2026 în SUA.

Purtătorul de cuvânt al preşedinţiei sud-africane Vincent Magwenya a declarat că Pretoria se va retrage din seria de reuniuni organizate în 2026 şi că îşi va relua participarea când preşedinţia G20 va fi încredinţată Regatului Unit, după un an, informează AFP, potrivit Agerpres.

"Deocamdată, facem o pauză comercială până când vom relua programarea normală", a scris Magwenya pe reţelele sociale.

Relaţiile dintre Washington şi Pretoria se află la cel mai scăzut nivel după întoarcerea la Casa Albă a lui Donald Trump, care şi-a înmulţit atacurile contra preşedintelui sud-african Cyril Ramaphosa şi guvernului său.

Washingtonul acuză Africa de Sud că îi "persecută" pe afrikaneri, descendenţi ai primilor colonişti europeni, ceea ce Pretoria califică drept "dezinformare".

Preşedintele Trump a boicotat summitul G20 organizat în noiembrie la Johannesburg.

Iar lunea aceasta, Washingtonul a anunţat că preia preşedinţia anuală a G20, succedând Africii de Sud şi ştergând orice referire la această ţară de pe site-ul său.

G20 este formată din 19 principale economii ale lumii, precum şi din Uniunea Europeană şi Uniunea Africană. Grupul reprezintă 85% din PIB-ul mondial şi două treimi din populaţia lumii.

Purtătorul de cuvânt al preşedintelui Cyril Ramaphosa a precizat că Africa de Sud nu se aşteaptă ca alte ţări ale G20 să boicoteze preşedinţia SUA sau să facă presiuni pentru includerea Pretoriei.

