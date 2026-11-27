Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că îl numește pe dictatorul rus Vladimir Putin „prieten” pentru a încheia un acord de pace și a ține în frâu Rusia, întrucât retorica ostilă ar împiedica negocierile, așa cum se întâmplă în relațiile dintre Putin și liderul ucrainean Vladimir Zelenski.

El a făcut această declarație în timpul unei discuții cu jurnaliștii la Mar-a-Lago, de Ziua Recunoștinței, când a fost întrebat cum se pot concilia afirmațiile sale anterioare privind prietenia cu Putin și postarea de dimineață de pe rețeaua socială Truth Social referitoare la agresiunea militară a Federației Ruse.

„Ambele afirmații pot fi adevărate... Vrem să încheiem un acord. Vrem să oprim Kremlinul. Aș putea spune că nu este prietenul meu sau că vreau să închei un acord. Trebuie să închei un acord. Ei pierd 25.000 de oameni pe lună”, a subliniat Trump.

Politicianul a adăugat că principalul obstacol în calea soluționării războiului îl reprezintă antipatia personală dintre Putin și Zelenski, motiv pentru care o manifestare de ostilitate din partea SUA nu ar face decât să priveze părțile de șansa de a ajunge la un acord.

„Aș putea veni și să spun: «Nu vă iubesc». Și atunci ne-am confrunta cu aceeași problemă ca în cazul lui Zelenski și Putin. Știți, cea mai mare problemă pentru soluționarea conflictului constă în faptul că aveți doi lideri care se urăsc cu adevărat unul pe celălalt. Așa că, atunci când vin și, după cum se dovedește, mă înțeleg bine cu el, îl cunosc de mult timp”, a remarcat Trump.

Potrivit acestuia, Putin a făcut obiectul unei anchete privind amestecul Rusiei în alegerile din SUA, pe care Trump a calificat-o drept „inventată” și „o adevărată înșelătorie”.

De asemenea, liderul american nu a fost de acord cu comentariile privind blândețea poziției sale față de Moscova. El a adăugat că tocmai sub președinția sa Ucraina a primit mii de sisteme antitanc Javelin la începutul războiului, iar împotriva Rusiei au fost impuse taxe vamale și sancțiuni severe.

„Nu, am fost foarte dur față de Rusia. Dar vreau să încheiem un acord, dacă este posibil. Am purtat negocieri toată viața... Aș fi putut să iau cuvântul și să spun exact opusul, fără să obțin absolut nimic”, a concluzionat el.

Reacția lui Zelenski la cuvintele lui Trump

În același timp, președintele Ucrainei a comparat prietenia lui Trump cu Putin cu „prietenia” cu Hitler din timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Potrivit acestuia, relațiile dintre președinții SUA și Rusiei sunt treaba lui Trump, dar par ciudate.

„El este un agresor și un ucigaș. Nu poate fi un prieten. Pur și simplu nu se poate. Este același lucru ca și cum cineva ar fi spus, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, că Hitler este un prieten bun. Nu, el nu este un prieten”, a declarat Zelenski.

Editor : A.R.