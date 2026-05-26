Preşedintele american Donald Trump, care va împlini 80 de ani în iunie, a declarat că „totul a ieşit perfect” după ce a fost supus controlului medical marţi la Centrul Medical Militar Naţional Walter Reed, după un an de atenţie publică asupra unor probleme de sănătate aparent minore, relatează Reuters.

Trump nu a oferit detalii despre controlul medical într-o scurtă postare pe reţeaua Truth Social, în care a precizat că şi-a finalizat examinarea semestrială.

Trump se prezintă frecvent ca fiind mai energic şi mai în formă decât Joe Biden, predecesorul său democrat, care a părăsit funcţia anul trecut la vârsta de 82 de ani, după ce s-a confruntat cu întrebări despre capacitatea sa de a ocupa această funcţie, notează Agerpres.

Totuşi, fotografii recente care arată o erupţie cutanată pe gât au amplificat semnele de întrebare despre sănătatea lui Trump, după imagini din iulie 2025 cu glezne umflate şi o mână învineţită acoperită cu machiaj.

O vânătaie a fost vizibilă, din nou, pe dosul mâinii stângi a preşedintelui Donald Trump joi, în timpul ceremoniei de semnare a constituirii Consiliului Păcii, la Davos. 23 ianuarie 2026

Trump, a cărui zi de naştere este 14 iunie, a devenit cea mai în vârstă persoană care a preluat preşedinţia când şi-a început al doilea mandat, în ianuarie 2025.

Vizita la Centrul Medical Militar Naţional Walter Reed a fost a treia a lui Trump în 13 luni.

Trump are un program activ de golf, dar a glumit despre lipsa sa relativă de exerciţii fizice la un eveniment recent din Biroul Oval, unde secretarul său pentru sănătate, Robert F. Kennedy Jr., a spus că preşedintele merge pe jos 14,5 km de fiecare dată când joacă golf.

„Când nu folosesc căruciorul”, a spus Trump.

Medicul Casei Albe, Sean Barbabella, a declarat că Trump foloseşte o cremă obişnuită ca „tratament preventiv pentru piele” pentru a trata erupţia cutanată de la nivelul gâtului, dar nu a oferit detalii despre afecţiunea tratată.

După ce fotografiile cu picioarele şi mâinile preşedintelui au fost publicate în iulie anul trecut, Barbabella a declarat într-o scrisoare că afecţiunile sunt benigne şi că nu există dovezi de tromboză venoasă profundă sau boală arterială.

Gleznele umflate ale președintelui Donald Trump. 28 iulie 2025.

Umflarea picioarelor lui Trump provenea dintr-o afecţiune venoasă „comună”, iar mâna îi era învineţită de la atâtea strângeri de mână, le-a declarat reporterilor purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.

Trump a declarat în octombrie anul trecut că a fost supus unui examen de imagistică prin rezonanţă magnetică în acea lună. Casa Albă a refuzat iniţial să ofere mai multe detalii despre motivul examinării. Leavitt a spus doar că aceasta indica „o sănătate fizică excepţională” pentru Trump. Preşedintele le-a spus ulterior reporterilor că a făcut RMN-ul ca parte a unei a doua examinări fizice.

„A face un RMN este ceva standard. Ce, credeţi că nu ar trebui să-l fac? Alţii îl fac... Am făcut un RMN. Doctorul a spus că a fost cel mai bun rezultat pe care l-a văzut vreodată ca medic”, a spus Trump.

Experţii medicali au remarcat că RMN-urile nu fac de obicei parte dintr-un examen medical de rutină şi sunt în general prescrise pentru a obţine imagini detaliate ale corpului. Într-o notă după al doilea examen, Barbabella a declarat că vârsta cardiacă a preşedintelui - o măsurătoare validată a vitalităţii cardiovasculare prin ECG - s-a dovedit a fi cu aproximativ 14 ani mai tânără decât vârsta sa cronologică.

Trump s-a confruntat, de asemenea, cu întrebări după ce a părut să adoarmă în timpul mai multor întâlniri, inclusiv la o sesiune cu cabinetul său. „Unii oameni au spus: şi-a închis ochii. Uitaţi, a devenit destul de plictisitor”, le-a spus, râzând, Trump oficialilor în februarie.

„Nu am dormit. Pur şi simplu i-am închis pentru că voiam să plec dracului de acolo”, a afirmat el.

Anul trecut, Biden a fost diagnosticat cu o „formă agresivă” de cancer de prostată care s-a răspândit la oase, şi a fost supus radioterapiei.

