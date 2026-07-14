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Donald Trump a informat Congresul american cu privire la un nou război împotriva Iranului. Care sunt consecințele

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Donald Trump
Foto: Profimedia
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Din articol
Un război dificil Vot în Senat. Urmează unul în Camera Reprezentanților. Care sunt consecințele

Președintele Donald Trump a notificat oficial parlamentarii în acest weekend că SUA se află din nou în război cu Iranul, acordând administrației sale un termen suplimentar de 60 de zile pentru a utiliza forțele militare în regiune fără aprobarea Congresului.

Într-o scrisoare adresată Congresului, datată 10 iulie și obținută de Politico, Trump a declarat că atacurile care au început pe 7 iulie reprezintă „o acțiune militară în conformitate cu responsabilitatea mea de a proteja cetățenii americani și interesele Statelor Unite atât pe teritoriul național, cât și în străinătate”.

În scrisoarea adresată Congresului, Trump a mai scris că forțele militare ale SUA „rămân pregătite să ia măsuri suplimentare, după cum este necesar și oportun, pentru a face față unor noi amenințări și atacuri îndreptate împotriva Statelor Unite sau a aliaților și partenerilor săi și pentru a se asigura că Guvernul Republicii Islamice Iran nu mai reprezintă o amenințare pentru Statele Unite și pentru aliații și partenerii noștri”.

Un război dificil

Acest război cu suișuri și coborâșuri s-a dovedit foarte dificil de rezolvat pentru Trump, pe măsură ce cele două națiuni se luptă pentru controlul Strâmtorii Ormuz, un punct strategic vital pentru aprovizionarea mondială cu energie. Trump și-a exprimat furia față de incapacitatea de a încheia un acord de pace cu Iranul, în timp ce republicanii se tem să nu fie învinuiți pentru prețurile ridicate la benzină în perspectiva alegerilor de la jumătatea mandatului.

Luni, Trump a intensificat și mai mult presiunea militară asupra Iranului, declarând că SUA vor reinstaura un blocaj și vor prelua controlul asupra strâmtorii, percepând taxe navelor care tranzitează această cale navigabilă.

Notificarea adresată parlamentarilor vine în urma declarației lui Trump conform căreia armistițiul de două luni cu Iranul s-a încheiat oficial. Armistițiul, declarat inițial în aprilie, a fost fragil încă de la început, pe fondul atacurilor frecvente din partea ambelor țări, deși administrația Trump a insistat în repetate rânduri că nu s-a reluat un război pe scară largă.

Oficialii Comandamentului Central al SUA au declarat că forțele militare americane au lovit peste 300 de ținte militare iraniene în ultima săptămână, ca represalii pentru ostilitățile continue ale Teheranului în strâmtoare.

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Luni, forțele americane au lansat atacuri suplimentare împotriva Iranului „la indicația comandantului suprem”, a precizat Comandamentul Central al SUA într-un comunicat.

„Aceste atacuri vor continua să impună un cost ridicat forțelor iraniene și să le diminueze capacitatea de a ataca civili nevinovați și navele comerciale din Strâmtoarea Ormuz”, se arată în comunicatul CENTCOM.

Trump îi informase anterior pe legislatori, în luna mai, că războiul declanșat în februarie „s-a încheiat”, anulând astfel termenul legal de 60 de zile în urma căruia operațiunile militare trebuie să înceteze fără autorizarea Congresului.

Armistițiul care intrase în vigoare la începutul lunii aprilie fusese prelungit pe o perioadă nedeterminată. Casa Albă susținuse că această măsură a oprit curgerea termenului privind puterile de război.

Oponenții războiului de la Capitol Hill au susținut însă că acest argument reprezintă o interpretare eronată a legii. Aceștia au subliniat că Marina SUA continua să mențină un blocaj menit să forțeze mâna Teheranului, chiar dacă operațiunile militare majore fuseseră suspendate.

Noua notificare complică probabil eforturile în curs ale Congresului de a pune capăt războiului din Iran.

Vot în Senat. Urmează unul în Camera Reprezentanților. Care sunt consecințele

Luna trecută, Senatul a votat pentru încetarea ostilităților, într-o mustrare în mare parte simbolică a conflictului, dar totuși o înfrângere pentru Trump, care a asistat la o erodare treptată a sprijinului Congresului pentru angajamentele sale militare împotriva Teheranului.

Acel vot, cu 50 de voturi pentru și 48 împotrivă, a fost determinat de patru republicani care s-au alăturat democraților pentru a vota împotriva războiului, cu excepția cazului în care acesta ar fi primit undă verde din partea Congresului. Voturile lor, combinate cu absențele senatorilor Dave McCormick (R-Pa.) și Mitch McConnell (R-Ky.), au fost suficiente pentru a impulsiona adoptarea măsurii privind puterile de război.

Acțiunea Senatului a urmat unui vot similar, încununat de succes, din Camera Reprezentanților, unde patru republicani s-au alăturat democraților, cu 215 voturi la 208, pentru a solicita încetarea operațiunilor militare în Iran, cu excepția cazului în care acestea ar fi autorizate de Congres.

Însă impactul juridic al acestor voturi a fost limitat. Rezoluțiile concurente sunt acte legislative care nu au fost încă testate din punct de vedere juridic și care nu sunt transmise președintelui pentru a fi promulgate. Orice măsură care ar putea restricționa aceste puteri prezidențiale s-ar confrunta, aproape sigur, cu un veto din partea Casei Albe.

Editor : Sebastian Eduard

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