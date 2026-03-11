Donald Trump a numit-o pe văduva lui Charlie Kirk  în consiliul consultativ al Academiei Forțelor Aeriene ale SUA

Donald Trump a numit-o pe Erika Kirk, văduva activistului de dreapta Charlie Kirk, ucis, în consiliul consultativ al Academiei Forțelor Aeriene ale SUA, informează The Guardian.

Tânăra de 37 de ani se alătură altor loialiști ai președintelui în cadrul comitetului format din 16 membri ai consiliului de vizitatori al academiei, care, potrivit site-ului său web, „anchetează moralul, disciplina, programa, instruirea, echipamentul fizic, afacerile fiscale, metodele academice și alte aspecte” ale centrului de instruire militară din Colorado Springs.

Soțul lui Kirk, care a fost împușcat și ucis în septembrie în timpul unei conferințe la Universitatea Utah Valley, a fost numit de Trump în consiliu cu un an înainte și a ocupat funcția până la moartea sa.

Academia nu a făcut niciun anunț oficial cu privire la numirea văduvei sale, care a fost raportată marți de The Hill și alte surse de știri politice. Dar numele ei a fost deja adăugat pe lista membrilor ca una dintre cele cinci persoane numite în prezent de Trump, cu un loc vacant.

Printre alte persoane numite de președinte în martie 2025 se numără senatorul republican din Alabama, Tommy Tuberville, și Dina Powell, care a fost consilier adjunct pentru securitate națională în timpul primei administrații Trump.

O serie de membri ai Congresului din ambele partide alcătuiesc restul comitetului, care include alți doi senatori republicani numiți de John Thune, liderul majorității din Senat; aceștia sunt Kevin Cramer din Dakota de Nord și Markwayne Mullin din Oklahoma, numit recent de Trump pentru a o înlocui pe Kristi Noem, secretarul pentru securitate internă demis.

Într-o declarație, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Olivia Wales, a spus că Erika Kirk este „alegerea perfectă” pentru a-i succeda soțului.

„Charlie Kirk a servit cu mândrie în consiliu, inspirând nu numai următoarea generație de militari, ci și milioane de oameni din întreaga lume cu credința sa creștină îndrăzneață, apărarea adevărului și dragostea profundă pentru țară”, a spus ea.

„Erika Kirk îi va continua moștenirea și va fi o susținătoare neînfricată a celei mai elitiste forțe aeriene din istoria lumii, ai cărei războinici mențin națiunea noastră sigură, puternică și liberă.”

