Live TV

Donald Trump a prelungit cu încă un an unele sancțiuni ale SUA împotriva Rusiei. Ele fuseseră inițial luate de președintele Obama

Data publicării:
Donald Trump
Foto: Profimedia

Președintele SUA, Donald Trump, a prelungit oficial cu încă un an sancțiunile împotriva Rusiei pentru agresiunea împotriva Ucrainei.

Ordinul executiv, care intră în vigoare la 20 februarie, prevede prelungirea unei serii de sancțiuni anti-ruse introduse prin ordine executive ale președinților SUA în 2014, 2018 și 2022.

Primul decret prezidențial privind sancțiunile împotriva Rusiei a fost emis în 2014. Decretul prezidențial nr. 13660 al președintelui american Barack Obama, publicat la 6 martie 2014, prevedea înghețarea proprietăților unui număr de persoane.

Inițial, sancțiunile au fost aplicate celor care au facilitat ocuparea Crimeei de către Rusia.

Lista sancțiunilor a fost actualizată ulterior de mai multe ori în timpul președinției lui Joe Biden.

Citește și

UE ar putea solicita  retragerea trupelor ruse din Belarus, Georgia, Armenia și Transnistria în cadrul acordului de pace pentru Ucraina

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
LIA SAVONEA
1
Prima reacție a Liei Savonea, după decizia CCR privind pensiile speciale: ÎCCJ va sesiza...
Still life of Wegovy an injectable prescription weight loss medicine that has helped people with obesity. It should be used with a weight loss plan an
2
UE aprobă o doză mai puternică a medicamentului Wegovy pentru tratamentul obezității. Ce...
putin bucuresti
3
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă...
printul william
4
Prințul William mărturisește că sănătatea sa mintală s-a deteriorat în perioada în care a...
F-16 România
5
Miruță: Patru piloţi de F-16 trimişi la pregătire în SUA au primit 575.000 de dolari...
Surpriză uriașă! Cine și-a făcut apariția la Consiliul Păcii: "O rușine! / E disperat după Donald Trump"
Digi Sport
Surpriză uriașă! Cine și-a făcut apariția la Consiliul Păcii: "O rușine! / E disperat după Donald Trump"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Lighthouse of Hirtshals
Danemarca a imobilizat un portcontainer venit din Rusia. Nava nu figurează în niciun registru naval și are legături cu o flotă iraniană
Hoti
Furturi cu „binecuvântare”. Cum acționa o grupare românească de crimă organizată lângă Seattle, păcălind americani cu o metodă simplă
Transnistria
UE ar putea solicita  retragerea trupelor ruse din Belarus, Georgia, Armenia și Transnistria în cadrul acordului de pace pentru Ucraina
London Rally Held In Solidarity With Protesters In Iran
Iranul își apără programul nuclear după avertismentul SUA. Washingtonul invocă „multe motive” pentru un atac
melania trump
Un sondaj arată că Melania Trump este a doua cea mai nepopulară Primă Doamnă. Iată pe cine displace America cel mai mult
Recomandările redacţiei
Nicușor Dan
Nicușor Dan: „Avem o miză importantă de securitate. Suntem într-o...
Screenshot 2025-10-31 221640
Fostul prinț Andrew a fost eliberat din arest. Imagini cu fratele...
profimedia-1076492178
De ce a ales Nicușor Dan să participe la reuniunea Consiliului pentru...
liviu gheorghe odagiu
Președintele CSM reclamă că Nicușor Dan cere detalii despre numărul...
Ultimele știri
U2, Ed Sheeran și trupa ucraineană Antitila au lansat împreună videoclipul piesei „Yours Eternally”
Belarus voia să participe la reuniunea Consiliului pentru Pace, dar nu a obținut vize pentru SUA: „Se pune o întrebare validă”
Fostul prinț Andrew a fost eliberat din arest și va fi judecat în libertate. El este anchetat după dezvăluirile din dosarul Epstein
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Vremurile grele iau sfârșit pentru ele! Top trei zodii renasc pe 19 februarie 2026
Cancan
Ultimele imagini postate de Mario Cofaru, fotbalistul de doar 16 ani spulberat de tren în Comarnic 😢
Fanatik.ro
Cum se explică, de fapt, criza de prezervative de la Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026. Adevărul...
editiadedimineata.ro
Jurnalist elvețian: Standard dublu la Jocurile Olimpice în favoarea sportivilor israelieni. Postul public i-a...
Fanatik.ro
Boala care face ravagii în România! Numărul cazurilor a crescut de 62 de ori într-un singur an: „Este...
Adevărul
Cum a pierdut CFR Călători în fața unui operator privat, la diferență de 1 ban, 13 trenuri Alstom Coradia...
Playtech
Răsturnare de situație în cazul adolescentei de 16 ani care s-ar fi electrocutat. Ce au descoperit medicii...
Digi FM
Cristina Cioran își recunoaște sentimentele pentru fostul iubit aflat în închisoare: "O spun în gura mare...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Nu se aștepta nimeni! A dat lovitura, după ce și-a desfăcut fermoarul echipamentului la JO de iarnă
Pro FM
Au cucerit lumea cu „Asereje”, apoi au dispărut. Ce fac acum fetele de la „Las Ketchup”, la peste 20 de ani...
Film Now
Margot Robbie nu se teme de critici. „Faceți filme pentru oamenii care vor cumpără bilete. E atât de simplu”
Adevarul
Jocurile Olimpice, un maraton sexual? O sportivă a avut curajul să explice de ce e criză de prezervative în...
Newsweek
Cuplu căsătorit timp de 87 ani a petrecut 50 de ani la pensie. Care e secretul unei vieți lungi?
Digi FM
O ura din tot sufletul pe partenera fostului ei soț. Astăzi, îi e cea mai bună prietenă și vrea să-i fie...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Privarea de somn afectează sănătatea sistemului digestiv prin nervul vag. Cercetătorii explică riscurile
Digi Animal World
Tina, mascota de la Jocurile Olimpic de iarnă, surprinsă în timpul unor acrobații. Imaginile rare cu micuța...
Film Now
Cameron Diaz, în trening, relaxată, la o plimbare în NYC. Apariția ei rară, după vestea surpriză despre un...
UTV
Florin Ristei spune că nu o cunoaște pe Andreea Bostănică. Influencerița îi spune să își dea un „reset din...