Donald Trump a prelungit cu încă un an unele sancțiuni ale SUA împotriva Rusiei. Ele fuseseră inițial luate de președintele Obama
Președintele SUA, Donald Trump, a prelungit oficial cu încă un an sancțiunile împotriva Rusiei pentru agresiunea împotriva Ucrainei.
Ordinul executiv, care intră în vigoare la 20 februarie, prevede prelungirea unei serii de sancțiuni anti-ruse introduse prin ordine executive ale președinților SUA în 2014, 2018 și 2022.
Primul decret prezidențial privind sancțiunile împotriva Rusiei a fost emis în 2014. Decretul prezidențial nr. 13660 al președintelui american Barack Obama, publicat la 6 martie 2014, prevedea înghețarea proprietăților unui număr de persoane.
Inițial, sancțiunile au fost aplicate celor care au facilitat ocuparea Crimeei de către Rusia.
Lista sancțiunilor a fost actualizată ulterior de mai multe ori în timpul președinției lui Joe Biden.