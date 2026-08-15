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Donald Trump a publicat o fotografie în care apare alături de Kim Jong Un. Mesajul liderului SUA: „Ne înțelegem de minune”

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Donald Trump.
Donald Trump. Foto: Profimedia Images
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Președintele american Donald Trump a publicat sâmbătă, 15 august, o imagine în care apare alături de liderul Coreei de Nord, Kim Jong Un. Fotografia publicată pe platforma Truth Social a fost însoțită și de un mesaj.

„În ciuda expresiei neprietenoase din această fotografie, există multe altele în care zâmbim; eu și Kim Jong Un ne înțelegem DE MINUNE!”, a scris cel de-al 47-lea președinte al SUA în descrierea imaginii.

Fotografia a fost realizată cu ocazia unei întâlniri din 2019.

donald trump - kim jong un
Imaginea publicată de liderul SUA. Foto: Truth Social/ Donald J. Trump

În luna aprilie a anului în curs, un fost oficial al administraţiei preşedintelui american a prezis miercuri că liderul de la Casa Albă s-ar putea întâlni cu Kim Jong Un pentru un summit în această toamnă. 

„Cred că există şanse mari pentru un summit Trump-Kim în această toamnă”, a declarat Fred Fleitz, fost şef de personal al Consiliului Naţional de Securitate în timpul primului mandat al lui Trump și vicepreşedintele Institutului de Politici America First la un eveniment de presă în marja unui forum găzduit de Institutul de Studii Politice Asan.

Totodată, Fleitz a subliniat că, deşi Trump este deschis să se întâlnească din nou cu Kim, nu va renunţa la cererea SUA de denuclearizare a Phenianului. 

„Administraţia Trump s-ar putea alătura discuţiilor cu Coreea de Nord, dar va insista asupra denuclearizării”, a insistat fostul oficial american. „Aş recomanda insistent administraţiei Trump ca un alt progres să fie acela ca RPDC să înceteze să trimită arme (Rusiei pentru războiul său) în Ucraina. Ele contribuie la un război extrem de sângeros şi nu cred că este mult să-i ceri lui Trump să-i spună asta lui Kim Jong Un”, a adăugat Fleitz.

În plus, în iunie, preşedintele sud-coreean Lee Jae Myung a declarat presei de la Seul că Donald Trump, cu care s-a întâlnit la summitul G7 din Franța, ar urma se concentreze asupra rezolvării „problemei nord-coreene”, după încheierea unui acord cu Iranul.

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Editor : A.M.G.

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