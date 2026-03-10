Live TV

Donald Trump a pus ochii pe o nouă țară. Cum ar putea organiza „o preluare prietenoasă” a unui stat insular

Data publicării:
donald trump
Donald Trump. Foto: Profimedia Images

SUA ar putea realiza o „preluare prietenoasă” a Cubei, dacă autoritățile țării refuză să încheie un acord cu Washingtonul, a declarat președintele american Donald Trump.

„Ar putea fi o preluare prietenoasă. Sau poate că nu. Nu contează, pentru că, după cum se spune, sunt „pe ultima suflare”. Nu au energie. Nu au bani. Se află într-o criză umanitară profundă”, a declarat Trump în timpul unei discuții cu jurnaliștii. Potrivit acestuia, șeful Departamentului de Stat, Marco Rubio, lucrează la acordul cu Cuba, însă nu a precizat ce include acesta.

Anterior, surse ale The Atlantic din Casa Albă au declarat că țara latino-americană ar putea deveni următoarea țintă a lui Trump după Iran și Venezuela. Potrivit The Wall Street Journal (WSJ), administrația președintelui SUA a început să caute persoane din guvernul cubanez care să ajute Washingtonul să înlăture actualul regim. Interlocutorii publicației din rândul oficialilor americani au declarat că Casa Albă are nevoie de „cineva care să înțeleagă încotro se îndreaptă lucrurile și care să dorească să încheie un acord”. La rândul lor, sursele USA Today au afirmat că autoritățile americane ar putea anunța acordul cu Cuba în curând, iar problemele discutate cu Havana includ scenariul retragerii președintelui Miguel Diaz-Canel de la putere, statutul familiei Fidel Castro pe insulă și încheierea de acorduri în domeniul energiei, turismului și porturilor. În cadrul acordului, Washingtonul ar putea, de asemenea, să anuleze unele sancțiuni împotriva Cubei.

SUA au început să-și intensifice prezența militară în bazinul Caraibelor în august 2025, iar din septembrie au început să atace navele pe care le consideră implicate în traficul de droguri. În ianuarie anul acesta, armata americană l-a răpit pe președintele Venezuelei, Nicolas Maduro. După aceea, Trump a blocat livrările de petrol venezuelean către Cuba, provocând o criză a combustibilului pe insulă. La sfârșitul lunii ianuarie, șeful Casei Albe a declarat stare de urgență din cauza amenințării la adresa securității naționale din partea Cubei.

Pe fondul presiunilor din partea Washingtonului, președintele cubanez Diaz-Canel a avertizat că țara este gata să se apere. „Cei care acuză revoluția de greutățile economice de care suferim ar trebui să le fie rușine. Pentru că ei știu și recunosc că aceste greutăți sunt rezultatul măsurilor draconice de o duritate extremă pe care SUA ni le-au impus timp de șase decenii”, a subliniat el.

Iraniencele acuzate de trădare au început să strige un SINGUR cuvânt, după ce Australia a anunțat decizia în privința lor
Digi Sport
Iraniencele acuzate de trădare au început să strige un SINGUR cuvânt, după ce Australia a anunțat decizia în privința lor
Descarcă aplicația Digi Sport
