Donald Trump a scăpat de o amendă de 464 de milioane de dolari, primită pentru fraudă financiară. „A fost o vânătoare de vrăjitoare”

Data publicării:
NATO Leaders Attend 2025 Summit In The Hague
Donald Trump Foto: Getty Images

O curte de apel din statul american New York a anulat joi o amendă civilă de 464 de milioane de dolari aplicată actualului preşedinte republican Donald Trump în februarie 2024 pentru fraudă financiară prin supraevaluarea unor active imobiliare în scopul de a obţine credite avantajoase şi scutiri de impozite, într-un dosar instrumentat de o procuroare democrată, relatează agenţiile AFP şi Reuters, scrie Agerpres.

În hotărârea emisă acum, instanţa invocă "o amendă excesivă care încalcă al 8-lea amendament al Constituţiei SUA", care interzice sentinţele disproporţionate.

În acest dosar, Donald Trump şi fiii săi, Donald Jr. şi Eric, au fost găsiţi vinovaţi de supraevaluarea masivă a valorii activelor societăţii lor imobiliare Trump Organization, în special clădiri zgârie-nori, hoteluri de lux şi terenuri de golf din întreaga lume, în anii 2010. Scopul supraevaluării activelor a fost obţinerea de împrumuturi mai favorabile de la bănci şi condiţii de asigurare mai bune.

Procurorului general din New York, Letitia James, o afro-americancă provenită din Partidul Democrat şi care a instrumentat acest dosar, mai are posibilitatea să atace cu recurs hotărârea de joi la cea mai înaltă instanţă locală.

Pe tot parcursul acestui îndelungat proces civil, urmărit îndeaproape de presa internaţională, Donald Trump a criticat constant sistemul de justiţie despre care afirma că este manevrat în scopuri politice de către democraţii fostului preşedinte Joe Biden, el denunţând "un proces demn de o republică bananieră".

Acesta a fost numai unul dintre dosarele judiciare care în anii de dinaintea alegerilor desfăşurate în noiembrie 2024 au ridicat semne de întrebare asupra posibilităţii ca Donald Trump să mai poată candida vreodată pentru Casa Albă.

"O victorie masivă!!!", a reacţionat joi pe platforma X fiul său Donald Jr. "Asta a fost mereu o vânătoare de vrăjitoare, o ingerinţă în alegeri şi o parodie totală de justiţie (...) Iată că este de acord cu asta chiar şi o curte de apel din New York, cu tendinţe progresiste!", a adăugat el.

Între timp, Donald Trump însuşi a salutat o "victorie totală" după aflarea verdictului. "A fost o vânătoare de vrăjitoare politică" în care "Letitia James, o procuroare generală coruptă şi incompetentă, a creat acest caz doar pentru ca să-mi facă rău politic", a mai remarcat el, într-un lung mesaj pe reţea socială Truth Social scris pe un ton răzbunător.

