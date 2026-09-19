Donald Trump a semnat legea care lovește dur Rusia: sancțiunile istorice îl vizează și pe Vladimir Putin

Preşedintele american Donald Trump a promulgat, vineri seară, o lege care impune noi sancţiuni Rusiei ca urmare a invadării Ucrainei şi vizează în special sectorul energetic, relatează Reuters.

Legea, care constituie prima acţiune majoră a Congresului american contra Moscovei de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, poartă numele principalului său promotor, fostul senator republican Lindsey Graham, decedat în luna iulie, un apărător vehement al Ucrainei.

Acest nou arsenal legislativ vizează, pentru prima dată, flota fantomă rusă. De asemenea, ea îi vizează pe preşedintele Vladimir Putin şi pe alţi înalţi demnitari de la Moscova.

Textul îi conferă preşedintelui Donald Trump puterea de a impune taxe vamale ce pot atinge 100% contra principalelor cinci ţări importatoare de gaz şi petrol ruseşti, printre care China şi India.

În afară de sancţiunile împotriva Moscovei, legea prevede un cadru pentru prelungirea sancţiunilor contra Iranului până în 2031.

Legea a fost adoptată joi de Camera Reprezentanţilor a Congresului SUA, după ce în august fusese votată de Senat.

Editor : Ștefana Radu