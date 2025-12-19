Live TV

Donald Trump a semnat legea privind cheltuielile de apărare ale SUA. Ce sumă a fost agreată de congresmeni pentru Ucraina până în 2027

Data publicării:
Donald Trump
Donald Trump. Foto: Profimedia Images

Președintele SUA, Donald Trump, a semnat pe 18 decembrie o lege privind cheltuielile de apărare în valoare de 900 de miliarde de dolari, aprobând un pachet cuprinzător care include 800 de milioane de dolari în asistență militară pentru Ucraina, anunță Kyiv Independent.

„Legea va permite Departamentului de Război să pună în aplicare agenda mea „Pace prin forță”, să protejeze patria de amenințările interne și externe și să consolideze baza industrială de apărare”, a declarat Trump într-un comunicat emis de Casa Albă.

Proiectul de lege a fost aprobat de Senatul SUA pe 17 decembrie, cu 77 de voturi pentru și 20 împotrivă, după ce săptămâna trecută a fost adoptat de Camera Reprezentanților cu 312 voturi pentru și 112 împotrivă.

Conform legislației, Ucraina urmează să primească 400 de milioane de dolari anual în anii fiscali 2026 și 2027 prin intermediul Inițiativei de asistență pentru securitatea Ucrainei (USAI), un program gestionat de Pentagon care finanțează contracte de armament cu companii de apărare americane.

De asemenea, propunerea impune Departamentului Apărării să notifice Congresul în termen de 48 de ore cu privire la orice decizie de restricționare a schimbului de informații cu Ucraina, potrivit ambasadorului Ucrainei în SUA, Olha Stefanishyna.

Pe lângă finanțarea directă pentru Kiev, proiectul de lege include și prevederi care afectează poziția militară a SUA în Europa.

Legislația interzice Pentagonului să reducă numărul de soldați „staționați permanent sau dislocați” în Europa sub 76.000 pentru o perioadă mai lungă de 45 de zile.

În plus, crește salariile membrilor serviciului militar, alocă mai multe fonduri pentru scutul de apărare aeriană Golden Dome, consolidează poziția militară în regiunea Indo-Pacific și autorizează desfășurarea de trupe active la frontiera dintre SUA și Mexic.

Proiectul de lege autorizează, de asemenea, 175 de milioane de dolari pentru Inițiativa de Securitate Baltică, pentru a sprijini capacitățile de apărare ale Letoniei, Lituaniei și Estoniei.

Suma alocată Ucrainei de către Congres reprezintă doar o mică parte din ajutorul militar total acordat de SUA de la izbucnirea invaziei pe scară largă, care se ridica la 67 de miliarde de dolari la începutul mandatului lui Trump.

Citește și Raiffeisen Bank, obligată de Rusia să plătească 400 de milioane de dolari pentru pierderile cauzate de sancțiunile europene

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Dmitri Peskov
1
Schimbare de ton. Kremlinul spune că poziția Rusiei privind trupele europene în Ucraina e...
Foto: Getty Images
2
Premierul britanic îi dă ultimatum lui Roman Abramovich să transfere banii din vânzarea...
ilie bolojan catalin predoiu pnl
3
Bolojan, despre o demisie a lui Cătălin Predoiu: „Ca să ai rezultate, trebuie...
Călin Georgescu.
4
Încă o înfrângere în instanță pentru Călin Georgescu. Fostul candidat la prezidențiale...
Cotton harvest from field
5
Guvernul va achita o datorie veche de peste 30 de ani către SUA, pentru un credit folosit...
"După cât am așteptat, Mario Iorgulescu e liber ca pasărea cerului!" Văduva bărbatului ucis în accident a reacționat
Digi Sport
"După cât am așteptat, Mario Iorgulescu e liber ca pasărea cerului!" Văduva bărbatului ucis în accident a reacționat
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
G20 Miami Summit 2026 Logo Photo Ilustrations, Bandung, West Java, Indonesia - 17 Dec 2025
Un aliat strategic al SUA, de pe Flancul Estic, este singura țară invitată de administrația Trump la Summitul G20 din Miami
profimedia-1060282816
UE a aprobat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, dar fără a utiliza activele ruseşti. Explicațiile lui Nicuşor Dan
xi jinping - vladimir putin
Colacul de salvare primit de Rusia de la China pe timp de război vine cu un preț: „O inversare completă și jenantă”
jeffrey epstein QCuVgJTg
Au fost publicate noi fotografii din dosarul infractorului sexual Jeffrey Epstein
donald trump in biroul oval
Trump cere Ucrainei „să se mişte rapid” în negocierile pentru încheierea conflictului
Recomandările redacţiei
Nicusor Dan Bruxelles
Preşedintele Dan: În numirea şefului ICCJ, preşedintele nu are...
masini in trafic
Programul Rabla: Fondurile pentru mașini cu motor termic au fost...
Adapost cai
Situație dramatică la un adăpost de cai din Dolj: sute de animale...
profimedia-0952903562
„Dubla strategie” a Congresului american prin care presiunea asupra...
Ultimele știri
Putin organizează „Linia directă” cu rușii. Peste 2.100.000 de întrebări și sute de jurnaliști prezenți
Șefa BCE, Christine Lagarde, anunț despre impactul inteligenţei artificiale asupra zonei euro: „Alimentează investiţiile în economie”
Constanța. O mașină plină cu migranți s-a izbit de un cap de pod în timp ce încerca să fugă de poliție
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna Nouă în Săgetător. Două zodii vor avea parte de schimbări în relații
Cancan
Ce boală are Dan Petrescu, de fapt? Motivul real pentru care s-a topit pe picioare
Fanatik.ro
Dezvăluiri cutremurătoare despre boala lui Dan Petrescu: „Face chimioterapie. E foarte grav!”
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Coeficientul UEFA al Universității Craiova s-a dus în cap! Ce se întâmplă după înfrângerea de la Atena și ce...
Adevărul
„Micul Einstein” din Belgia își încheie doctoratul în fizică cuantică la 15 ani
Playtech
Obiectul ciudat care a apărut pe mormântul Rodicăi Stănoiu! A fost lăsat de o persoană dragă
Digi FM
Câți bani încasează în fiecare lună Radu Miruță, ministrul Economiei: „Iau salariu şi de parlamentar şi de...
Digi Sport
"Am început să caut ajutor!" Marea noastră campioană, în cea mai dificilă situație din viață
Pro FM
Celine Dion, la 31 de ani de la nunta cu Rene Angelil: „Răspunsul este în continuare da. Aniversare fericită...
Film Now
În ce filme a mai jucat Macaulay Culkin. Rolul din „Singur acasă” nu a fost singurul
Adevarul
Tinerii fac mult mai multe cumpărături în perioada Sărbătorilor de iarnă decât maturii
Newsweek
În ce condiții profesorii care ies la pensie pot pierde prima de câteva mii de lei? Casa de Pensii explică
Digi FM
Monica Tatoiu, dezvăluiri despre ultimele zile din viața Rodicăi Stănoiu: „Procuratura trebuie să afle ce s-a...
Digi World
Cauza morții lui Ludovic al XIV-lea, dezvăluită după 310 ani. ADN-ul din inima mumificată schimbă complet...
Digi Animal World
Haos la 10.000 de metri altitudine. Un șobolan a fost surprins plimbându-se liber într-un avion
Film Now
Ce avere impresionantă lasă în urmă Rob Reiner. Va putea Nick, reținut pentru crimă, să moștenească ceva din...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...