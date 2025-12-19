Donald Trump a semnat legea privind cheltuielile de apărare ale SUA. Ce sumă a fost agreată de congresmeni pentru Ucraina până în 2027

Președintele SUA, Donald Trump, a semnat pe 18 decembrie o lege privind cheltuielile de apărare în valoare de 900 de miliarde de dolari, aprobând un pachet cuprinzător care include 800 de milioane de dolari în asistență militară pentru Ucraina, anunță Kyiv Independent.

„Legea va permite Departamentului de Război să pună în aplicare agenda mea „Pace prin forță”, să protejeze patria de amenințările interne și externe și să consolideze baza industrială de apărare”, a declarat Trump într-un comunicat emis de Casa Albă.

Proiectul de lege a fost aprobat de Senatul SUA pe 17 decembrie, cu 77 de voturi pentru și 20 împotrivă, după ce săptămâna trecută a fost adoptat de Camera Reprezentanților cu 312 voturi pentru și 112 împotrivă.

Conform legislației, Ucraina urmează să primească 400 de milioane de dolari anual în anii fiscali 2026 și 2027 prin intermediul Inițiativei de asistență pentru securitatea Ucrainei (USAI), un program gestionat de Pentagon care finanțează contracte de armament cu companii de apărare americane.

De asemenea, propunerea impune Departamentului Apărării să notifice Congresul în termen de 48 de ore cu privire la orice decizie de restricționare a schimbului de informații cu Ucraina, potrivit ambasadorului Ucrainei în SUA, Olha Stefanishyna.

Pe lângă finanțarea directă pentru Kiev, proiectul de lege include și prevederi care afectează poziția militară a SUA în Europa.

Legislația interzice Pentagonului să reducă numărul de soldați „staționați permanent sau dislocați” în Europa sub 76.000 pentru o perioadă mai lungă de 45 de zile.

În plus, crește salariile membrilor serviciului militar, alocă mai multe fonduri pentru scutul de apărare aeriană Golden Dome, consolidează poziția militară în regiunea Indo-Pacific și autorizează desfășurarea de trupe active la frontiera dintre SUA și Mexic.

Proiectul de lege autorizează, de asemenea, 175 de milioane de dolari pentru Inițiativa de Securitate Baltică, pentru a sprijini capacitățile de apărare ale Letoniei, Lituaniei și Estoniei.

Suma alocată Ucrainei de către Congres reprezintă doar o mică parte din ajutorul militar total acordat de SUA de la izbucnirea invaziei pe scară largă, care se ridica la 67 de miliarde de dolari la începutul mandatului lui Trump.

