Video Donald Trump a spus că este „mai ager decât acum 25 de ani”. Apoi și-a petrecut următoarea oră a ședinței dând impresia că a ațipit

Președintele Donald Trump, în vârstă de 79 de ani, a părut că face eforturi pentru a rămâne treaz în anumite momente ale ședinței de trei ore, de ieri, scrie The People.

Președintele a strâns uneori ochii și, cel puțin o dată, i-a închis complet. Între timp, membrii cabinetului său au prezentat pe rând rapoarte despre succesele lor și și-au exprimat admirația pentru șeful lor.

Într-un moment notabil, în timp ce secretarul comerțului Howard Lutnick vorbea, Trump a părut să închidă complet ochii pentru câteva secunde, înainte de a se apleca în față pentru a asculta remarca lui Lutnick.

Aspectul obosit al lui Trump a apărut a doua zi după ce a început o serie de postări nocturne pe Truth Social, unde a împărtășit peste 160 de postări între ora 19:00 și miezul nopții, luni, 1 decembrie. Președintele s-a întors pe platformă marți dimineața, la ora 5:48.

Sănătatea președintelui SUA, pusă din nou în discuție, de NY Times. Trump: „O jurnalistă urâtă, deopotrivă în interior și exterior”

Când a fost contactată de People pentru a comenta comportamentul său, Casa Albă a furnizat o declarație a secretarei de presă Karoline Leavitt.

„Președintele Trump a ascultat cu atenție și a condus întreaga ședință maraton a Cabinetului, care a durat trei ore”, a spus Leavitt, în vârstă de 28 de ani, înainte de a repeta un nou argument al Casei Albe, potrivit căruia imigranții somalezi nu au ce căuta în Minnesota.

„Uitați-vă la răspunsul său final uimitor din conferința de presă, în care i-a criticat dur pe democrații America-Last pentru că au permis migranților somalezi radicali să invadeze țara noastră și să fure de la contribuabilii americani”, a adăugat ea. „Acest moment epic a pus punctul pe i în cea de-a noua ședință a Cabinetului președintelui Trump din al doilea mandat al său, toate fiind complet deschise presei, pentru ca întreaga lume să le poată vedea.”

„În toate aceste reuniuni istorice”, a concluzionat ea, „președintele și echipa sa incredibilă evidențiază lista exhaustivă de realizări pe care le-au obținut în numele poporului american pentru a face America din nou măreață”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Istoric

Anul trecut, președintele a negat informațiile potrivit cărora ar fi adormit în sala de judecată în timpul procesului său penal din New York. După ce mai multe informații au descris cum Trump a adormit într-o sală de judecată din Manhattan – The New York Times scriind: „Domnul Trump părea să fi ațipit de câteva ori, cu gura căzută și capul aplecat pe piept” – Trump a negat aceste descrieri.

„Contrar FAKE NEWS MEDIA, nu adorm în timpul vânătorii de vrăjitoare a procurorului corupt, mai ales astăzi”, a scris el într-o postare pe Truth Social din 2 mai 2024. „Pur și simplu închid ochii mei frumoși și albaștri, uneori, ascult intens și absorb TOTUL!!!”

La 79 de ani, Trump este cea mai în vârstă persoană care a fost vreodată aleasă președinte. Într-un raport recent care l-a înfuriat pe președinte, The New York Times a detaliat schimbarea programului lui Trump în al doilea mandat, în timpul căruia, potrivit publicației, acesta și-a redus aparițiile publice.

Trump sleepy
Foto X/Joan Kunze

Editor : Sebastian Eduard

