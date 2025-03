Donald Trump a spus că Irlanda „bineînțeles că profită” de SUA chiar în fața premierului de la Dublin: „Există un deficit masiv”

Președintele american Donald Trump a spus că Irlanda profită de Statele Unite, în timpul întâlnirii bilaterale de miercuri cu premierul de la Dublin, Micheál Martin, transmite RTE.

Cei doi au vorbit în Biroul Oval, ca parte a vizitei tradiționale de St Patrick's Day. Trump a ridicat problema a ceea ce el a descris drept un dezechilibru comercial „masiv” între cele două țări.

„Există un deficit masiv pe care îl avem cu Irlanda și, de asemenea, cu alte țări și vrem să-l echilibrăm cât de frumos putem și vom lucra împreună. Dar deficitul este masiv”.

Întrebat dacă și Irlanda profită de SUA, el a spus: „Bineînțeles. Am un mare respect pentru Irlanda, pentru ceea ce au făcut ei și ar fi trebuit să facă exact ceea ce au făcut. Dar Statele Unite nu ar fi trebuit să lase să se întâmple asta. Aveam lideri proști, aveam lideri care nu aveau habar. Deodată, Irlanda are companiile noastre farmaceutice, această insulă frumoasă de cinci milioane de oameni are întreaga industrie farmaceutică din SUA în strânsoare”.

Răspunzând comentariilor sale despre economia irlandeză, Martin a spus că este „o stradă cu două sensuri”. Premierul irlandez a făcut referire la Ryanair, spunând că compania aeriană este unul dintre cei mai mari cumpărători de echipamente Boeing și că mii de locuri de muncă în SUA sunt în firme irlandeze. „Am adăugat valoare Americii”, a adăugat el.

Trump a spus că SUA „nu vor să facă nimic care să rănească Irlanda”, dar a adăugat că „vreau corectitudine”.

Întâlnirea are loc pe fondul îngrijorării sporite că abordarea protecționistă a lui Trump cu privire la taxe ar putea reprezenta un risc semnificativ pentru economia irlandeză, care este susținută în mare parte de investițiile de lungă durată ale multinaționalelor americane.

Irlanda, al patrulea cel mai mare excedent comercial cu SUA

Un articol despre vizita lui Martin din ediția de astăzi a Wall Street Journal spune că Irlanda are al patrulea cel mai mare excedent comercial dintre toate țările lumii, după China, Mexic și Vietnam. Irlanda este țara UE cu cel mai mare excedent comercial cu SUA, la 85 de miliarde de dolari, potrivit Wall Street Journal. Asta înseamnă că o țară cu o populație de 5,4 milioane de oameni are un excedent comercial de mărfuri mai mare cu SUA decât Germania, unul dintre cei mai mari exportatori ai lumii.

Irlanda are, de asemenea, un excedent comercial mai mare decât Taiwanul sau Japonia cu SUA, potrivit aceleiași surse.

Raportul WSJ spune că exporturile de produse farmaceutice ale companiilor americane cu sediul în Irlanda au crescut cu 42% anul trecut, ajungând la aproximativ 50 de miliarde de dolari, potrivit datelor comerciale din SUA.

Trump a spus că este o „mare onoare” să-l aibă pe Martin la Biroul Oval. „Avem relații de afaceri extraordinare în Irlanda, și vor deveni și mai puternice. Relația pe care o avem, personal în orice alt mod, este foarte, foarte puternică și foarte, foarte bună. Așa că, vreau doar să vă urez bun venit la Washington DC și în țara noastră și vă mulțumesc foarte mult.”

Trump este convins că va câștiga bătălia financiară cu UE

Trump a mai afirmat că Apple a fost „tratată foarte rău”, referindu-se la o instanță din UE care a ordonat companiei să plătească taxele în Irlanda. Martin a intervenit pentru a spune „ne-am luptat cu ei” în cazul UE.

„Este Uniunea Europeană, nu-i așa? Uniunea Europeană urmărește companiile noastre”, a spus Trump când a fost întrebat dacă Apple ar trebui să se mute din Dublin înapoi în SUA.

„Avem o problemă în Uniunea Europeană. Ei nu ne iau produsele din fermă. Nu ne iau mașinile. Luăm milioane de mașini, BMW-uri și Mercedes-Benz și Volkswagen-uri și tot, luăm milioane de mașini. Nu sunt mulțumit de Uniunea Europeană și vom câștiga acea bătălie financiară”.

Premierul irlandez a lăudat munca lui Trump privind „inițiativele de pace”. Ca răspuns, liderul de la Casa Albă a spus că ceea ce îl înfurie este că războiul din Ucraina nu s-ar fi întâmplat niciodată dacă ar fi fost președintele SUA atunci când a izbucnit.

Trump a spus că, deși oamenii care mor nu sunt din Irlanda sau din SUA, el vrea să oprească „moartea a 2.000 de oameni pe săptămână”.

După întâlnirea din Biroul Oval, Martin a mers la Capitoliul SUA pentru prânzul Friends of Ireland, găzduit de Președintele Camerei, Mike Johnson, înainte de a se întoarce la Casa Albă pentru ceremonia tradițională.

