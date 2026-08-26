Donald Trump a trimis acordul nuclear cu Arabia Saudită la Congres. Condiția pusă de președintele SUA

Președintele american Donald Trump a transmis Congresului acordul privind cooperarea nucleară civilă cu Arabia Saudită, dar insistă că pactul va intra în vigoare numai dacă Riadul își normalizează relațiile cu Israelul. Acordul, încheiat în iulie, ar permite companiilor americane să exporte tehnologie nucleară civilă către regat, anunță Reuters.

Președintele american Donald Trump a transmis Congresului acordul privind cooperarea nucleară civilă cu Arabia Saudită, deschizând astfel procedura de examinare a pactului de către legislativul american. În același timp, administrația de la Washington menține condiția ca Riadul să normalizeze relațiile cu Israelul.

Un oficial al administrației Trump a declarat pentru Reuters că poziția președintelui nu s-a schimbat: acordul nuclear va putea avansa doar dacă Arabia Saudită aderă la Acordurile Abraham, prin care mai multe state arabe și cu populație majoritar musulmană și-au normalizat relațiile cu Israelul.

Acordul a fost încheiat în luna iulie și a fost transmis Congresului luni. Documentul ar permite companiilor americane să exporte în Arabia Saudită tehnologie destinată sectorului nuclear civil.

„Poziția președintelui nu s-a schimbat: acordul va avansa doar dacă Arabia Saudită aderă la Acordurile Abraham”, a declarat oficialul american, citat de Reuters.

Acordurile Abraham au fost negociate cu medierea Statelor Unite în timpul primului mandat al lui Trump. În baza acestora, Israelul a normalizat relațiile cu Emiratele Arabe Unite și Bahrain în 2020, iar ulterior cu Marocul și Sudanul.

Trump a încercat să obțină un acord similar cu Arabia Saudită și în timpul primului său mandat. Și administrația fostului președinte Joe Biden a urmărit un acord de cooperare nucleară cu Riadul și a dorit să îl lege de normalizarea relațiilor dintre Arabia Saudită și Israel.

Negocierile au avansat în 2023, însă izbucnirea războiului din Gaza, în octombrie același an, a schimbat poziția Arabiei Saudite. Riadul a cerut o cale ireversibilă către înființarea unui stat palestinian înainte de a accepta recunoașterea Israelului.

Acord pe 30 de ani și reactoare americane

Acordul nuclear are o durată de 30 de ani și prevede construirea unor reactoare de tip AP1000. Proiectul ar putea avea o valoare de zeci de miliarde de dolari și ar aduce beneficii companiei Westinghouse, deținută în comun de compania canadiană Cameco și Brookfield Asset Management.

Documentul a fost transmis liderilor Congresului și este așteptat să ajungă în comisiile de specialitate miercuri, potrivit unor surse din legislativul american.

Congresul are la dispoziție 90 de zile de sesiune pentru a examina acordul. Dacă legislativul nu se opune în acest interval, pactul va intra în vigoare.

În cazul în care Congresul respinge acordul, președintele ar putea recurge la dreptul de veto. Pentru anularea unui veto prezidențial ar fi necesară o majoritate de două treimi în ambele camere ale Congresului.

Critici privind îmbogățirea uraniului

Acordul este contestat de unii parlamentari democrați și de susținătorii neproliferării nucleare. Principala critică este că documentul nu interzice în mod explicit Arabiei Saudite îmbogățirea uraniului sau reprocesarea combustibilului nuclear uzat.

Cele două activități pot oferi căi către obținerea materialului necesar fabricării unei arme nucleare.

Într-un acord încheiat cu Statele Unite în 2009, Emiratele Arabe Unite au acceptat să renunțe la astfel de activități, prevederi considerate un „standard de aur” în domeniul neproliferării.

Administrația Trump susține însă că acordul cu Arabia Saudită conține măsurile de neproliferare prevăzute de legislația americană.

Henry Sokolski, directorul Centrului de Educație în Politici de Neproliferare, avertizează că transmiterea acordului către Congres fără includerea explicită a unor condiții privind îmbogățirea uraniului și recunoașterea Israelului ar putea complica obiectivele administrației Trump.

„Aceasta nu este deloc o situație ideală dacă se dorește cu adevărat interzicerea îmbogățirii uraniului și recunoașterea Israelului”, a declarat Sokolski.

Prin declanșarea procedurii parlamentare, administrația Trump deschide, de asemenea, posibilitatea ca acordul să avanseze fără ca toate condițiile politice și de neproliferare susținute de președinte să fie incluse în forma finală a pactului.

Citește și: Iranul îl contrazice pe Trump și insistă că Strâmtoarea Ormuz nu a fost deminată. „De ce navele încă nu trec prin ea?”

Editor : C.A.