Live TV

Donald Trump a trimis acordul nuclear cu Arabia Saudită la Congres. Condiția pusă de președintele SUA

Data publicării:
trump rabia saudita
Avioane militare F-15 saudite au escortat Air Force One la sosirea în Arabia Saudită. Sursa foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Acord pe 30 de ani și reactoare americane Critici privind îmbogățirea uraniului

Președintele american Donald Trump a transmis Congresului acordul privind cooperarea nucleară civilă cu Arabia Saudită, dar insistă că pactul va intra în vigoare numai dacă Riadul își normalizează relațiile cu Israelul. Acordul, încheiat în iulie, ar permite companiilor americane să exporte tehnologie nucleară civilă către regat, anunță Reuters.

Președintele american Donald Trump a transmis Congresului acordul privind cooperarea nucleară civilă cu Arabia Saudită, deschizând astfel procedura de examinare a pactului de către legislativul american. În același timp, administrația de la Washington menține condiția ca Riadul să normalizeze relațiile cu Israelul.

Un oficial al administrației Trump a declarat pentru Reuters că poziția președintelui nu s-a schimbat: acordul nuclear va putea avansa doar dacă Arabia Saudită aderă la Acordurile Abraham, prin care mai multe state arabe și cu populație majoritar musulmană și-au normalizat relațiile cu Israelul.

Acordul a fost încheiat în luna iulie și a fost transmis Congresului luni. Documentul ar permite companiilor americane să exporte în Arabia Saudită tehnologie destinată sectorului nuclear civil.

„Poziția președintelui nu s-a schimbat: acordul va avansa doar dacă Arabia Saudită aderă la Acordurile Abraham”, a declarat oficialul american, citat de Reuters.

Acordurile Abraham au fost negociate cu medierea Statelor Unite în timpul primului mandat al lui Trump. În baza acestora, Israelul a normalizat relațiile cu Emiratele Arabe Unite și Bahrain în 2020, iar ulterior cu Marocul și Sudanul.

Trump a încercat să obțină un acord similar cu Arabia Saudită și în timpul primului său mandat. Și administrația fostului președinte Joe Biden a urmărit un acord de cooperare nucleară cu Riadul și a dorit să îl lege de normalizarea relațiilor dintre Arabia Saudită și Israel.

Negocierile au avansat în 2023, însă izbucnirea războiului din Gaza, în octombrie același an, a schimbat poziția Arabiei Saudite. Riadul a cerut o cale ireversibilă către înființarea unui stat palestinian înainte de a accepta recunoașterea Israelului.

Acord pe 30 de ani și reactoare americane

Acordul nuclear are o durată de 30 de ani și prevede construirea unor reactoare de tip AP1000. Proiectul ar putea avea o valoare de zeci de miliarde de dolari și ar aduce beneficii companiei Westinghouse, deținută în comun de compania canadiană Cameco și Brookfield Asset Management.

Documentul a fost transmis liderilor Congresului și este așteptat să ajungă în comisiile de specialitate miercuri, potrivit unor surse din legislativul american.

Congresul are la dispoziție 90 de zile de sesiune pentru a examina acordul. Dacă legislativul nu se opune în acest interval, pactul va intra în vigoare.

În cazul în care Congresul respinge acordul, președintele ar putea recurge la dreptul de veto. Pentru anularea unui veto prezidențial ar fi necesară o majoritate de două treimi în ambele camere ale Congresului.

Critici privind îmbogățirea uraniului

Acordul este contestat de unii parlamentari democrați și de susținătorii neproliferării nucleare. Principala critică este că documentul nu interzice în mod explicit Arabiei Saudite îmbogățirea uraniului sau reprocesarea combustibilului nuclear uzat.

Cele două activități pot oferi căi către obținerea materialului necesar fabricării unei arme nucleare.

Într-un acord încheiat cu Statele Unite în 2009, Emiratele Arabe Unite au acceptat să renunțe la astfel de activități, prevederi considerate un „standard de aur” în domeniul neproliferării.

Administrația Trump susține însă că acordul cu Arabia Saudită conține măsurile de neproliferare prevăzute de legislația americană.

Henry Sokolski, directorul Centrului de Educație în Politici de Neproliferare, avertizează că transmiterea acordului către Congres fără includerea explicită a unor condiții privind îmbogățirea uraniului și recunoașterea Israelului ar putea complica obiectivele administrației Trump.

„Aceasta nu este deloc o situație ideală dacă se dorește cu adevărat interzicerea îmbogățirii uraniului și recunoașterea Israelului”, a declarat Sokolski.

Prin declanșarea procedurii parlamentare, administrația Trump deschide, de asemenea, posibilitatea ca acordul să avanseze fără ca toate condițiile politice și de neproliferare susținute de președinte să fie incluse în forma finală a pactului.

Citește și: Iranul îl contrazice pe Trump și insistă că Strâmtoarea Ormuz nu a fost deminată. „De ce navele încă nu trec prin ea?”

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Meetings of the parliamentary groups
1
Ieșirea din Schengen, renunțarea la euro și închiderea granițelor. Promisiunile liderei...
radu manta
2
Ciobanul care a găsit cadavrul tânărului George Smyth a murit în aceeași zonă și în...
dragos pislaru
3
Pîslaru, despre extinderea CASS pentru pensiile de peste 3.000 de lei: „În niciun caz nu...
aleksandr lukasenko in uniforma militara
4
Aleksandr Lukașenko, la o întâlnire cu un guvernator rus: „Astăzi, suntem nevoiți să ne...
olguta vasilescu la o conferinta de presa a psd
5
Primarul Craiovei anunţă că va înlocui sursa pe cărbune a termoficării din oraş cu o...
Acuzații grave! Diop a făcut public ce i-a spus Istvan Kovacs, fix înainte să ia cartonaș roșu
Digi Sport
Acuzații grave! Diop a făcut public ce i-a spus Istvan Kovacs, fix înainte să ia cartonaș roșu
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Benjamin Netanyahu exclude posibilitatea de a ajunge la un acord cu liderii „sălbatici” ai Iranului: „Nu vom permite să ne atace”
Strâmtoarea Ormuz
Iranul îl contrazice pe Trump și insistă că Strâmtoarea Ormuz nu a fost deminată. „De ce navele încă nu trec prin ea?”
viza sua
SUA suspendă procesarea tuturor cererilor de vize de imigrare. Interviurile deja programate au fost anulate
mark carney
„Ajunge”. Canada sfidează presiunile lui Donald Trump. De ce UE nu poate urma exemplul lui Mark Carney
Ninth International Veterans Forum in Kyiv - Ukraine
Avertismentul fostului emisar al lui Trump: Putin „seamănă într-un fel cu Hitler” și nu se va opri la Donbas
Recomandările redacţiei
Vot în Camera Deputaților. Foto: Inquam Photos / George Călin
Aleșii locali care ocupă funcții la stat nu vor mai fi incompatibili...
moscova
Reprezentanta României la Moscova, Liliana Burda, a fost convocată la...
Drona Olimp
Un fragment de dronă a fost descoperit pe o plajă din Olimp. Momentul...
John Ratcliffe
Kremlinul spune de ce s-a deplasat șeful CIA la Moscova. Dmitri...
Ultimele știri
Muniție americană folosită de ruși împotriva Ucrainei. Sentința primită de „creierul” rețelei, care risca 40 de ani de închisoare
Opt consilieri din Arad au demisionat din cauza riscului de incompatibilitate. „Nu putem schimba regulile în timpul mandatului”
Claudiu Năsui va depune jurământul de învestire vineri, în fața Maiei Sandu
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
De ce Dolly Parton și soțul ei nu au avut copii. Povestea unei decizii pe care nu au regretat-o: "Probabil aș...
Cancan
Influencerul Andrei Bordeianu, accident teribil pe motocicletă. Ar fi ajuns în stare gravă la spital
Fanatik.ro
După 10 meciuri la FCSB, Gigi Becali i-a decis soarta lui Marius Baciu: „Până atunci rămâne!”
editiadedimineata.ro
Experiment Amnesty International: Facebook a aprobat reclame cu dezinformări electorale în Brazilia
Fanatik.ro
Ăsta e adevăratul motiv pentru care Dinamo l-a pierdut gratis pe puștiul care face furori în Liga 2: „Nu...
Adevărul
Merită să pleci din România? Ce spun cei care regretă că n-au emigrat mai devreme și cei care s-au întors
Playtech
CASS pentru pensiile de peste 3.000 de lei ar putea rămâne și după 2027. Ce se întâmplă cu banii reținuți...
Digi FM
A primit peste 2 milioane de euro la divorț, dar a cerut încă 12.000 de euro pe lună de la fostul soț. Ce a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ce dezastru: a șasea oară OUT din preliminariile UEFA Champions League! Aveau 99% șanse de calificare
Pro FM
Ce spunea Dolly Parton în ultimul ei interviu, dat cu patru zile înainte să moară: "Am atâta lucruri pe care...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Mama lui Hayden Panettiere dezvăluie ce s-a întâmplat între ele înainte de moartea actriței: „Mi-am pierdut...
Adevarul
Poporul misterios care a ales iudaismul și a luptat cu lumea islamică: cine au fost, de fapt, khazarii
Newsweek
Anunț oficial de la Ministerul Muncii despre a 13-a pensie. Când s-ar putea da?
Digi FM
Dolly Parton, al patrulea dintre cei 12 copii ai unei familii sărace. A cântat mai întâi găinilor în faţa...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Experții au stabilit numărul maxim de cafele pe care le poți bea zilnic fără riscuri pentru inimă
Digi Animal World
Ce s-a întâmplat cu un câine după ce a adormit lângă piscină. Imaginile au strâns milioane de vizualizări
Film Now
Timpul în familie, cel mai prețios pentru ei. Ashton Kutcher și Mila Kunis, după-amiază perfectă alături de...
UTV
Andrei Bordeianu a ajuns la spital după un accident cu motocicleta. Care este starea influencerului