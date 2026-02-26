Donald Trump a venit cu un nou termen în care vrea să pună capăt războiului din Ucraina

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat în timpul unei convorbiri telefonice cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski că dorește să pună capăt războiului din Ucraina cât mai curând posibil, au informat Axios surse la curent cu convorbirea. Potrivit acestora, Zelenski și-a exprimat speranța că acordul de pace va fi semnat până la sfârșitul anului 2026, însă Trump a remarcat că acțiunile militare durează prea mult și că dorește ca acestea să se încheie peste o lună.

Interlocutorii portalului au precizat că discuția dintre Trump și Zelenski, care a avut loc în seara zilei de 25 februarie, a fost foarte prietenoasă și a durat o jumătate de oră. Președintele ucrainean i-a mulțumit șefului Casei Albe pentru ajutor și a spus că numai el îl poate obliga pe Putin să oprească războiul. După aceea, președinții celor două țări au discutat despre o întâlnire trilaterală cu Putin. La finalul conversației, Zelenski a declarat că la începutul lunii martie este planificată o întâlnire trilaterală între Ucraina, SUA și Rusia. „Sperăm că aceasta va permite trecerea la negocieri la nivel de lideri. Președintele Trump susține această succesiune de pași”, a menționat liderul ucrainean. În același timp, Zelenski a subliniat încă o dată că numai într-o întâlnire personală cu Putin „se pot rezolva toate problemele complexe și sensibile și, în cele din urmă, se poate pune capăt războiului”.

Până atunci, cea de-a treia rundă de negocieri dintre Ucraina, SUA și Rusia de la începutul anului era planificată să aibă loc la sfârșitul lunii februarie. Cu toate acestea, surse ale agenției de stat ruse TASS au informat că întâlnirea a fost amânată, iar noul loc și ora negocierilor sunt încă în discuție. Motivul amânării întâlnirii nu a fost precizat. Trimisul special al președintelui SUA, Steve Whitcoff, a declarat ieri că noua rundă de negocieri ar putea avea loc în următoarele zece zile.

Între timp, potrivit surselor „Verstka”, Kremlinul nu se așteaptă la sfârșitul războiului ca urmare a negocierilor trilaterale și se pregătește să organizeze alegeri pentru Duma de Stat în septembrie anul acesta, în condiții de urgență militară. Potrivit interlocutorilor publicației, poziția negociatorilor ruși nu s-a schimbat, deoarece „obiectivele SVO” nu au fost atinse. În același timp, negocierile în sine sunt considerate de Kremlin ca „un instrument pentru a împiedica escaladarea conflictului”. „Până când negociem, Ucraina nu are „Tomahawk”, ca să spunem așa”, a explicat una dintre surse.

Editor : A.R.